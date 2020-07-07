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Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый
При его участии создан уникальный гостиничный комплекс "Теплое море" и ведется строительство крупнейшего в Приморском крае аквапарка.
Мудрость и доброта - эти два качества, которые не всегда сопутствуют успешному развитию бизнеса, отмечают в нем многие из его партнеров, коллег и сотрудников. Михаил Робканов поделился с журналом «Дальневосточный капитал» своими взглядами на то, что было важным в его жизни, нужны ли моральные принципы в бизнесе, и что такое для человека - человечность.
Решение
Шел последний съезд КПСС. И вдруг - вопрос: «Кто желает войти в состав комиссии по подготовке нового Устава партии»? А я как раз справа от Горбачева сидел, поднимаю руку - «Запишите». Полгода ходил в Дом Правительства как на работу. Больше скажу: кроме меня ни одного делегата от Приморского края в эту комиссию, в которой было всего 9 человек, не избрали.
Иногда к нам заходил Горбачев. Я мог задать ему пару вопросов, а однажды, наоборот, он мне стал рассказывать о том, как ему мешают, особенно на местах. В то время мне предлагали стать заместителем министра транспорта СССР - место перспективное - предыдущий кандидат стал министром. Но, послушав Михаила Горбачева, сделал я для себя вывод: надо ехать во Владивосток, буду работать в порту и никуда из него не уйду.
Моральный кодекс стивидора
Моральный кодекс человека должен быть. Независимо от того, где он работает. Сегодня некоторые руководители государственных компаний получают по 3 млн рублей в сутки, в то время когда минимальная зарплата в России - 12 130 рублей. Это вопиющая несправедливость!
Когда мы приватизировали порт - это вообще-то не наша идея была, нас заставили это сделать, 50 процентов акций оставалось у рабочего коллектива, 25 - у государства, остальные шли на свободный рынок. Акции порта делились в зависимости от стажа работы и зарплаты работников. На тот момент 20 человек: я и несколько бригадиров механизаторов-докеров получили всего 21 акцию! И за все время своей работы, даже в бытность начальником порта, я никогда не получал больше, чем бригадир докеров. Поэтому я думаю, что руководству компаний, особенно государственных, надо скромнее себя вести.
Я терпеть не могу «серые» зарплаты. В принадлежащем моей семье гостиничным комплексе «Теплое море» все 125 человек получают белую зарплату. Мое кредо жизненное - уплата налогов, все по закону. Чтобы на тебя никто не мог пальцем показать и сказать, что ты - бандит, коррупционер, вор и так далее.
Гостиничный комплекс «Теплое море»
На Дальнем Востоке подобного комплекса больше нет, да и в России, скорее всего, тоже. Идея простая была. Мы продали долю акций порту, и на эти деньги я хотел построить дом у моря. Выбирая место, увидел бухточку, напротив острова Антипенко, защищенную от северного ветра сопками. Земля недорогая, одни скалы, - так все и сложилось.
С одной стороны, название «Теплое море» подразумевает, что здесь есть бассейн с теплой морской водой. Плюс, теплота приема людей в этом слове тоже заложена. Ну и мало кому известно, что русские мореплаватели, впервые оказавшись на Тихом океане в районе Камчатки, назвали его Теплым морем.
Я очень люблю людей и очень хочу, чтобы наши русские люди могли хорошо отдохнуть. А где? Сегодня все рестораны и гостиницы в Приморье на зарубежных клиентов рассчитаны. А в «Теплом море» иностранцев отдыхает в среднем 3 процента от общего количества гостей.
Здесь только дорог бетонных три с половиной километра. Автономная вода на скважине и от поселка два источника. Электроэнергия - два источника. Очистные сооружения собственные. В общем, много чего нужно вкладывать. Но мы стремимся дальневосточникам создать хорошие условия при недорогом сервисе. Это моя принципиальная позиция.
Творчество
Работа портовика - это интереснейшая работа. Порт объединяет в себе все виды транспорта: авиацию, железную дорогу, автомобильный и морской транспорт. То есть вся логистика концентрируется в порту. Здесь необходимо учитывать одновременно множество факторов, и невозможно работать по одной схеме. У меня это получалось и получается, потому что я привык творчески подходить ко всем делам. Мне это нравилось, и до сих пор очень нравится, конечно.
Три события
Мы говорим о событиях, связанных с профессиональной деятельностью.
Первое, когда мне, молодому заму по эксплуатации владивостокского порта, Тимофей Борисович ГУЖЕНКО, министр морского флота СССР, предложил возглавить экспедицию в Кампучию для обеспечения выгрузки гуманитарной помощи. И на теплоходе «Любовь Орлова» мы почти три с половиной месяца провели сложнейшую экспедицию. Я с гордостью могу сказать, что ни один ее участник не умер и не заболел. Хотя потом там люди гибли, многие похоронены на владивостокском Морском кладбище.
Мы оказали кампучийцам настоящую помощь. За это я получил орден Дружбы народов СССР, и меня пригласили рассказать о ней в одной из самых популярных передач Советского Союза «От всей души» с Валентиной Леонтьевой.
Другое важное событие в моей жизни - создание ассоциации портов, сначала Советского Союза, потом - России. Я являлся инициатором ее образования. Не один, конечно, но в любом деле должен быть двигатель. Это серьезная организация, которая до сих пор работает в Санкт-Петербурге.
Третье событие - получение награды «Почетный гражданин Владивостока». Я имею практически все награды от Министерства транспорта СССР и Российской Федерации, и множество других. Но ее я не могу ни с чем сравнить. Потому что это - навсегда. Это в бетоне. Город же не исчезнет, всегда будут появляться новые почетные граждане.
Угольная пыль
Я сразу сказал, что пылить в центре города мы не будем. И от угля Владивостокский торговый порт отказался. Мы активизировали работу с лесом и контейнерными перевозками. Сегодня ВМТП обогнал Восточный порт по объемам перевалки контейнеров - мощнейший терминал, который специально под эти цели строился.
Что касается угля, у меня сердце кровью обливается от того, что творится в заливе Посьет. Как могли там допустить перевалку угля? Я зимний рыбак. Раньше ловил там до 1000 корюшек в день, сегодня если поймаю 50, это уже хорошо. Слой угля на дне залива Посьет - 15-20 сантиметров. Уничтожена шикарная бухта, в которой можно было мощнейшие комплексы марикультуры создавать.
Находка тоже пошла по самому легкому пути. Нельзя было в центре города позволять перегружать уголь. Нужно было цивилизованно создавать логистические комплексы, за городом, с вагоноопрокидывателями, транспортной лентой и погрузкой сразу на судно, как сделано в Восточном порту. Минимум пыли. Лучше не придумаешь. А не строить баррикады метров 30 высотой. Это такая же защита, как уголь сеткой накрыть. А сейчас задумали строить новый порт возле Большого Камня, разве можно? Там южные ветра пойдут, уничтожим еще одну бухту Амурского залива.
Самому государству нужно стратегически определиться, где и что можно перегружать. Решили работать с углем во Врангеле - расширяйте портовую инфраструктуру, развивайте железную дорогу туда. Это антигосударственная политика, с которой государство никак не разберется.
Государственная перспектива
Я глубоко уверен, что медицина и обучение должны быть общегосударственными. То есть каждый учитель и врач, где бы он ни находился, в зависимости от профессиональной категории на территории России должен получать одинаково. Мне кажется, мы идем к этому. Огромные усилия движения в эту сторону делаются, в том числе и нашим президентом, которые мне очень нравятся.
Взять хоть центры детского развития по подобию центра «Сириус», которые сейчас строятся в каждом российском регионе. Прекрасная идея, я считаю.
Или конкурсы руководителей «Лидеры России» - это тоже великая сила, благодаря которой появляется мощный слой ребят талантливых, а их надо обязательно выискивать. Ну как я могу не одобрить эту политику нашего президента?
Вдруг ниоткуда появились такие вооруженные силы… Я это реально знаю, из первых уст.
Запах порта
Вы не поверите, во всем мире запах порта одинаковый! В Китае, Вьетнаме, в Европе... Чтобы это ощутить, надо в порту всю жизнь отработать. Совершенно нет никакой разницы. И люди такие же нормальные, простые.
Наш мир
Я в очень многих городах мира побывал. Какой там Париж, какой там Рим по сравнению с Москвой? Сегодня это современнейший город - красавец, в котором продумана логистика, где пробок все меньше и меньше. Я горжусь Москвой как столицей, а Владивосток я безумно люблю.
Владивосток я не променяю ни на один город. И даже случайной мысли об этом не было. Никогда не было ни счета, ни собственности за границей. Ни у меня, ни у моих близких. Все, ради чего я что-то делаю, - это город Владивосток, Приморский край. Все мы собираемся жить в России.
Если каждый начнет отдавать себя как положено, город будет сказкой. Стоит дом - благоустройте его. Наши многоквартирные дома - квартиры отделаны, аж блестит все, а коридоры, лестницы - в ужасном состоянии зачастую. Это что, должен прийти Путин или Кожемяко и привести все в порядок? Да соберитесь вместе с управляющей компанией или ТСЖ и сделайте это, наконец. А чисто там, где не мусорят. И на стенах не рисуют.
Руководитель
Все думают, что руководителем может быть любой. Наверное, любой. Вопрос в уровне руководителя. Чем выше уровень руководства, тем больше должна повышаться ответственность: и за дело, и за людей. Я никогда не разделяю дело и людей. Я не понимаю, как можно людям не платить заработную плату. Они же живут на нее! Вы их обрекаете на нищету! Для меня не существует такой руководитель сразу. Априори.
Потому что руководитель - это человек, который осознавать миссию свою должен, любить свое дело и любить людей. Любить людей, а не ненавидеть! И когда ты будешь с любовью к людям относиться, они тебе ответят тем же.
И он должен помнить о своих клиентах. Не будет клиентов - не будет работы. Я иногда слышу такие рассуждения от руководителей: мол, «сейчас, я не буду унижаться». Извините, а проводник вагона, а продавец унижается? Это не унижение, это предоставление услуги, это красиво. И работа дворника красива, если делается с душой.
И понятно, что руководитель должен быть компетентен, это я само собой подразумеваю.
Американская практика
Мы над американцами можем как угодно шутить, а на самом деле они очень рациональные люди. И организация работы портов у них настолько продумана - я просто иногда восхищался.
У ВМТП есть порт-побратим Такома в США. В Америке порты принадлежат государству и округу. Рабочего коллектива у них в собственниках нет, и, кроме того, порты не платят налоги. Их задача - создание рабочих мест в округе. По сути - социализм в отдельно взятом порту, где нет частных собственников. При этом у докеров там хорошая заработная плата.
Все заработанные портом Такома деньги вкладываются в собственное развитие и в инфраструктуру округа: дороги и так далее. И если в России портами управляют Советы директоров АО - частных компаний, то в США - Совет комиссионеров, в данном случае - по три представителя от федералов, три от региона - штата Вашингтон, и три - от местных жителей.
Разве это не рациональная схема? Они столько вокруг порта имеют производств и бизнесов за счет этого! Заезжаешь в порт и видишь огромную - гектаров 10 - стоянку техники Мазда. Порт предложил японцам организовать на его территории логистический пункт, и японская компания отправляет новые машины именно сюда. То есть американцы загрузили пароход, дали работу порту, дали работу жителям округа. И так во всем.
Государственная логистика
Я считаю, что транспортной политики ни в России, ни в ДФО нет. Если задать вопрос: какова основная стратегия развития порта Ванино? На него акционеры должны ответить? Нет. Государство. А какова стратегия развития порта Владивосток? Тоже никто не ответит. Я отвечу, мне понятно. Но я не влияю на этот процесс. Я считаю более правильным, что в Америке объединение интересов федеральной, региональной власти и местных жителей позволяет создать оболочку бизнесов вокруг портов.
Что такое Владивостокский морской торговый порт как частное предприятие? А то, что частник решит: он может продать его кому угодно или просто развалить. Правда есть одно «но»: сами причалы принадлежит государству. Я уже приводил пример: в то время, когда я был начальником порта, в котором работало 7000 человек, все вопросы по эксплуатации и развитию причалов выполняло 39 человек, а сегодня - 900. Есть разница? Сейчас этим занимается несколько государственных структур. У каждого руководителя хорошая машина с водителем, обязательно секретарь, помощник. А живут эти организации за счет портовых сборов, поэтому и сборы у нас настолько большие. Но даже эти деньги мы тратим бездарно. Владивосток, Находка причалов не строят, Восточный порт немного делает, но за счет частников. Мне просто жалко этих денег.
Туризм
Приморью очень выгодно развивать круизный туризм. В прошлом году мы приняли 17 лайнеров, каждый из которых заплатил за заход 100 тысяч долларов портовых сборов. Росморпорт с этого заработал, морской вокзал. Пассажиры выходят на берег: музеи, транспорт, рестораны - несут деньги в город. За этим видом туризма будущее, так как он очень комфортен для пассажира: огромное количество впечатлений в разных странах, плюс не нужно контроль аэропорта проходить.
Владивосток - Сахалин - Камчатка, разве это плохой маршрут для путешествий? Тем не менее, ни Минтранс, ни Ростуризм его развитием не занимаются. Это делают частники и местные власти, но инициатива должна быть за федералами. В Петропавловск- Камчатский в прошлом году круизные лайнеры заходили 32 раза! И это при отсутствии инфраструктуры. Потому что красивейшие места.
Из Ванкувера на Аляску, где, по большому счету, вообще смотреть нечего, в 2019 году было совершено 260 судозаходов! Есть разница? Вот где деньги, причем ни на чем! Но должна быть «раскрутка» российских маршрутов на государственном уровне. В Сиднее я зашел в австралийский центр продвижения туристических услуг, рассказал про Владивосток, меня спрашивают: «а где это»? На карте центра его нет, есть Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Набираем в Интернете «Владивосток», сотрудница центра, восхищенная красотой города, вносит его в карту. Разве нормально, что я, как турист, занимался рекламой Владивостока на уровне государства?
Стратегия
Поэтому должна быть стратегия и в управлении портами, и в управлении туризмом. А по мелочи, конечно, стройте заводы, комплексы переработки нефтепродуктов, что угодно. Марикультуру стоит развивать, угледобычу, рыбообработку, деревообработку. Создавать центры отдыха на побережье, с подогреваемой водой - на Дальнем Востоке много красивейших бухт.
В стратегических отраслях экономики должна быть централизованная политика, привлечение государственных денег, привлечение инвесторов. И когда что-то на всю страну работает, конечно, этим не частники должны управлять.
Плюс, судебные разбирательства с владельцами компаний не должны сказываться на работе градообразующих предприятий. Вспомните, прокуратура остановила движение денег по всем счетам Владивостокского морского торгового порта, разбираясь с его владельцем. Нормально? А Спасский цемзавод? Как можно было остановить предприятие, на котором работает столько человек? Решайте вы вопросы с владельцами. Хотя я оправдываю Пушкарева полностью, он не вор.
На уровне государства должна быть разработана стратегия развития бизнеса. Перспективным бизнесам нужно давать деньги или находить инвесторов. Как подняли Японию с Южной Кореей? Как Тойота появилась? Да просто инвестора нашло государство, и сказало Тоеде: развивай автомобильную промышленность, и он развивал, потому что талантливый человек. Так же Хендай, Мазда… Что, мы не можем Анучинский район поднять? Легко, но сначала лесной отрасли давайте окажем помощь.
А по поводу развития Владивостока как порта, первое что нужно сделать: сократить административный аппарат госуправления, это приведет к удешевлению портовых сборов. Ну, и должна быть программа развития. Я давно пришел к выводу: альтернатива войне - это туризм. То есть возможность заходить в другие страны, смотреть, созерцать, не ломать. Понравилось в другой стране - оставайся, веди свой бизнес. Иностранцы с круизных лайнеров, когда видят красоты Приморья, ахают - я с этим постоянно сталкиваюсь.
Человечность
Чтобы стать человеком, человек должен обладать человечностью. А чтобы обладать человечностью, нужно любить саму Землю и всех на Земле. Потрясающе глубокая философская мысль, я услышал ее от крестьянского писателя Абрамова и сейчас всем про это говорю. Землю любить, растения, животных. У меня свой участок, я сам выращиваю помидоры, картошку, лук, чеснок, репу. А еще у меня 20 кур, собака, кошка и коты. Кошка спит только со мной и на мне. Бобтейл с коротким хвостом, нет преданней кошки, чем эта порода. А куры, которые бегут ко мне, по ботинкам клюют, то есть я у них как отец. Ну, петух, правда, на меня косо поглядывает. …Я люблю Землю.
Фото автора.
Дмитрий КОЖЕВНИКОВ
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