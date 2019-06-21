|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 26 Июня, 16:38 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Планетарный размах Константина Богданенко
Талант
Для меня талант вообще не важен. У меня у самого никаких талантов не было, по крайней мере, я себя никогда талантливым ни в чем не считал. Я никогда не умел рисовать или петь нормально. С другой стороны, есть люди, которые любят петь, но это вовсе не означает, что они талантливые. Поэтому, наверное, талант - это одно из качеств личности, но если его нет - это точно не повод для расстройства.
«Плохость» ситуации в том, что талант только тогда становится талантом, когда есть хороший результат. Как в истории про дельфинов, добрых животных, которые спасают людей, правда, никто не знает, сколько человек они унесли в море. Поэтому хорошо рассказывать про талант, когда что-то получилось. Гораздо, мне кажется, важнее анализировать истории неуспеха, неудач и в этом плане, конечно, быть бесталанным даже лучше, по крайней мере это стимулирует.
«Генетический код»
У меня есть субъективное мнение относительно того, почему наши предприниматели более открыты, более деятельны, более активны по сравнению с коллегами из многих других регионов. Наверное, потому что Приморский край заселялся людьми авантюристического склада характера, готовыми бороться, испытывать лишения в погоне за каким-то бенефитом, который стоит этого. Поэтому, возможно, и существует некий особый «генетический код» приморцев.
Кроме того, Владивосток никогда не был городом одного предприятия, здесь всегда существовало большое количество разных способов зарабатывания на жизнь. Люди этим пользовались, и это умение активно культивировалось в первые постсоветские годы, когда появились перепродавцы машин - знаменитый «Зеленый угол» как символ свободы тех времен, с привкусом беззакония определенного.
Здесь есть ощущение места, где, по большому счету, каждый может себя реализовать. Этот вызов, он всегда присутствовал, и очень многие люди на него шли. Поэтому приморцы не боятся предпринимательства.
Госслужба
Для меня карьера госслужащего - это точно не карьера, а во многом необходимость и мои обязательства. Может быть это высокопарно звучит, но я действительно считаю, что исполняю некий долг перед родиной. Какого-то удовольствия или удовлетворения своих потребностей от работы государственного служащего я не получаю. Эта деятельность довольно сложная и тяжелая. Я уже даже не помню, когда я так работал.
Что ценного лично для себя я получил здесь? Умение видеть позицию другой стороны, которое очень серьезно структурирует понимание того, как нужно действовать. Будучи предпринимателем, активистом общественным или депутатом, я все видел с одной стороны баррикад, а есть и другая сторона, и вовсе не обязательно на ней находятся враги. Это такие же люди, которые здесь живут, у которых здесь дети, и которые искренне считают, что действуют на благо собственной страны. Причем во многих случаях именно так все и происходит. Другой вопрос, что любая большая система требует командной работы, и вне зависимости от степени погруженности, активности и влиятельности кого-то лично, если в ней нет механизма, который позволяет формировать общую структуру и стратегию - когда все думают и делают в одном направлении - вряд ли будет возможно добиться какого-то нужного результата.
Досье "Дальневосточного капитала": Константин Богданенко родился 22 апреля 1972 года во Владивостоке. В 1989 году окончил Владивостокскую среднюю школу № 45, поступил в Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники и ПВО, а затем перевелся на факультет радиоэлектроники и приборостроения Дальневосточного политехнического института (Владивосток). Окончил ДВПИ в 1994 году по специальности «Инженер-электрик». В 2013 году получил дополнительное образование в Высшей школе бизнеса МГУ имени Ломоносова по программе MBA Executive. Трудовую деятельность начал в 1994 году, управляющим первого коммерческого радио Владивостока - VBC. С 1998 года - совладелец и сооснователь Группы компаний DNS. Возглавил ООО «Авиаполис Янковский», компанию, ставшей одним из первых резидентов Свободного порта Владивосток. С 2010 года - состоит в приморском отделении всероссийской организации предпринимателей «Опора России», занимал позиции заместителя руководителя отделения, члена Президиума Правления ООО МСП «Опора России». С 2016 года - депутат Законодательного Собрания Приморского края, занимал должность заместителя председателя комитета ЗСПК по продовольственной политике и природопользованию. В 2018 году назначен на должность вице-губернатора Приморского края.
Система власти
Одной из главных задач в больших организациях является недопущение состояния, когда люди оказываются один на один с материальными ценностями, властью и имеют возможности ими пользоваться. Система управления должна быть выстроена так, чтобы в ней всегда существовали взаимный контроль, взаимное понимание ценностей, причем разное. Только тогда это будет работающая, сбалансированная система.
Активно и качественно развивающееся государство - это всегда баланс интересов власти, гражданского общества и бизнес-сообщества. Никогда не бывает, чтобы кто-то был на сто процентов доволен кем-то, и вот в этом недовольстве и умении его высказать, предложив конструктивное решение, и в готовности другой стороны пойти на это решение, заключается эволюция всего, в том числе и государства.
Очень надеюсь, что мы сумеем когда-нибудь к этому прийти, и тогда прогресс будет семимильными шагами шагать по нашей родине. А сейчас, с одной стороны, у государства есть своя позиция относительно того, что надо делать, а с другой стороны, у общества гражданского и у бизнеса часто нет конструктива в предложениях. Есть неудовольствие, есть скандализм, во многих случаях - неконструктивность, это не приводит к прогрессу.
Инвестиции
Я глубоко уверен, что инвестиции - это производная от деятельности человека. Понятие «привлечение инвестиций» - ничего не значит, это просто слова. Принять решение об инвестициях можно в любых условиях. Если так сложатся обстоятельства, что человек просто захочет, чтобы здесь что-то было, то оно будет. Дальше уже начнется история, связанная с массовым поведением людей. Когда есть первый, тогда будет и второй, и третий, будет десятый и тысячный. Наша задача в данной ситуации - просто сдвинуть этот «камень» с места, привлечь конкретных людей, обладающих возможностью вкладывать инвестиции сюда, в Приморский край, и сделать так, чтобы им захотелось это сделать. А вот понятие «захотелось», оно очень тонкое и творческое, например, у меня есть несколько знакомых иностранцев, которые сейчас живут здесь просто потому, что у них здесь появились близкие люди. И их не волнует, какой здесь инвестиционный климат.
Когда мы сумеем сделать так, чтобы люди себя видели живущими здесь в перспективе лет на 30 - 50, тогда и инвестиции будут. А как сделать так, чтобы люди захотели здесь жить, - это, конечно, большой вопрос, и решения, порой, тоже бывают нерациональными.
Приведу хорошо знакомый мне пример компании DNS, в которой я работал. В свое время она стояла перед выбором: оставаться в Приморье или нет. Штаб-квартира во Владивостоке, при условии, что больше 90 процентов бизнеса ведется вне территории Приморского края, выглядит как-то глупо и абсолютно нерационально, согласитесь. Только на одни перелеты тратится столько, что об этом лучше не знать. Но, тем не менее, было принято решение о том, что бизнес DNS будет развиваться из Владивостока, и все сотрудники останутся здесь. Задача состояла в том, чтобы они здесь видели себя на 50 лет вперед. А для этого тоже нужны примитивные вещи: чтобы квартира была, образование среднее и высшее, медицинское обслуживание качественное, чтобы было куда сходить в парк погулять с коляской. Чтобы безопасность определенная существовала. Все. И люди остаются здесь, потому что у них есть видение себя внутри карьеры. И получается нормально работающая система.
Поэтому первичная задача - сделать так, чтобы таких прецедентов было больше. Я искренне считаю, что уже сегодня активность экономическая растет, пусть это не приобрело характер некоего вала, но она прибавляется. Во многом это связано с приходом нового губернатора, Олега Кожемяко, который создает вокруг себя ауру уверенности в завтрашнем дне, атмосферу понимания того, что здесь есть хозяин, и это надолго. И что будет к кому апеллировать, с кем взаимодействовать, и что завтра ничего не изменится, потому что самое ужасное, что в бизнесе возможно - это постоянно меняющиеся правила.
Самообразование
У меня ощущение, что я обучаюсь все полтора года с момента, как пришел на госслужбу.
А что касается книг, в последнее время читаю Нассима Талеба, «Антихрупкость». На мой взгляд, автор дает некое понимание эволюции, и мне нравится его подход к тому, почему все именно так в развитии человечества было, и почему все именно так стало. А также Юваля Харари «Краткую историю будущего».
Вообще, мой мозг устроен довольно необычно даже для меня самого. В моей голове прошлого практически не существует. Я долго пытался это перестроить, но ничего из этого не вышло, и я это просто принял. Для меня жизнь существует в будущем, и вся моя активность всегда направлена на будущее. И возможность таким образом действовать в работе для меня крайне важна, я ее могу реализовать здесь, на госслужбе.
Поэтому и все, что связано с моими детьми, имеет для меня первостепенное значение, потому что это олицетворение будущего.
Время
Это абсолютно естественное время, потому, что другого у нас уже нет. Его особенность - в скорости. Настолько сейчас она выросла, причем, похоже, все более и более ускоряется. Сейчас жизненно необходимо умение владеть инструментарием, позволяющим с этим временем совладать. Причем этот инструментарий - самый примитивный: например, социальные сети. Даже электронная почта - это уже несколько устаревшая конструкция. Умение принять изменившуюся ситуацию на религиозной карте мира - это тоже инструментарий, который нужно уметь применять, и начинать в новой парадигме жить, тогда ты имеешь шанс остаться конкурентоспособным.
Но интересно в этой ситуации, что все реальные ценности в отношениях между людьми, они как были, так и остались прежними. И вот в этом парадокс: что, с одной стороны, скорость увеличивается, а ничего не меняется на самом деле.
Успех
Главное, что сегодня в бизнесе надо понимать - это как работать на мировом рынке. Амбиции предпринимателя или хотя бы желание жить хорошо, особенно в условиях Приморского края, подразумевают умение работать на экспортных рынках и знание того, как действует бухгалтерия, как функционируют логистические связи, как встроиться в систему R&B - НИОКРа иностранного. Только в этом случае можно рассчитывать на возможность что-то с этого рынка получить. Иначе мы не выдержим конкуренции нигде и ни в чем. Сейчас, если ты хочешь что-то делать, нужно оперировать планетарными категориями.
И наша задача - создать в Приморском крае институт получения за максимально короткий срок максимально возможных знаний по этим направлениям. Недавно Центр поддержки предпринимательства Приморского края запустил программу акселерации, которая как раз и научит местных производителей продвигать свою продукцию на иностранный рынок.
Приморский трамплин
Знаете, в этом плане концепция очень примитивная, и она связана с демографической ситуацией. Наша задача - сделать так, чтобы из Приморского края люди, как минимум, перестали уезжать, и хорошо бы, чтобы стали сюда приезжать, причем самые лучшие, и не только из России. Но для этого нужны простые понятные вещи. Во-первых, качественные бытовые условия. Во-вторых, сделать так, чтобы регион стал трамплином и возможностью для всех желающих, и не только российских граждан, но и граждан Европы, получить доступ к азиатским рынкам.
И Владивосток имеет для этого все возможности. Потому что это - Европа в Азии. Это площадка для европейцев, которые хотят строить бизнес с АТР, но не хотят, например, жить в Китае. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы здесь было больше россиян.
Отдых
Для меня это смена вида деятельности. Надо признать, что впервые на работе я жду выходных. Такого еще точно со мной никогда не было.
Есть много интересных увлечений, которые я уже попробовал - мотоциклы, в том числе водные, эндуро, лыжи, сноуборды, бег, и очень много лежит в «загашнике» на будущее. При этом и в отдыхе я стараюсь выложиться. Идеально - устать так, чтоб следующие полдня невозможно было встать. Вот это значит - хорошо отдохнул!
Бег я люблю особо, и сейчас утром нередко делаю пробежки. Так что эта «марафонная история» с владивостокскими мостами именно поэтому мной была запущена, и приятно, что она сейчас стала частью спортивной культуры Дальнего Востока.
Galaxy Vladivostok Marathon - марафон для профессионалов и любителей, который проходит по живописной трассе по острову Русский, мостам - «Русский» и «Золотой» - с финишем на Центральной площади Владивостока. В 2018 году участие в забеге приняли около 3500 спортсменов из 18 стран. Honor Vladivostok Ice Run - ледовый полумарафон, который проводится в феврале в бухте Новик на острове Русский. В 2019 году в забеге приняли участие более 1000 человек из 11 стран.
Общественные инициативы
Полмира ездят смотреть в Японию на сакуру, а у нас есть сирень. Я хочу, чтобы в течение нескольких лет во Владивостоке она везде высаживалась в рамках озеленения, и чтобы однажды, в начале мая, город превратился в город-сирень. Пускай японцы приезжают к нам на Фестиваль сирени. А к этому приложатся и кокошники, и матрешки, и гребешок, это может превратиться в символ европейскости, русскости в Азии.
Еще есть идея создании в крае школы-интерната экологической направленности мирового уровня в поселке Барабаш, где находится штаб-квартира «Земли леопарда».
Когда я был депутатом Законодательного собрания Приморского края, вся моя деятельность заключалась в том, чтобы работать с местными сообществами - создать условия для того, чтобы люди могли себя проявить и отвечать за свои действия. Один из проектов, который до сих пор работает, - «Энергия участия» - уже второй год является получателем президентского гранта. Он помогает активным гражданам правильно готовить документы на получение грантов и реализовывать свои общественно-полезные проекты.
Вообще, делать добрые дела легче, чем кажется. Для этого не обязательно обладать каким-то особым ресурсом, иногда достаточно вовлечь окружающих. Например, недавно гости, которые пришли на мой день рождения, вместо того чтобы дарить ненужные подарки, организовали сбор средств - каждый мог с помощью простого интернет-сервиса перечислить любую сумму. Деньги передали фонду «Сохрани жизнь», который приобрел несколько многофункциональных кроватей в отделение детской онкологии Краевой детской клинической больницы №1. Организовать такую «акцию» со своими друзьями и близкими может любой человек.
Мечта
У меня три мечты было. Я мечтал поработать барменом, мечтал постоять за пультом диджейским, еще мне вертолетом управлять хочется научиться. Опять же - на свой день рождения - я сделал диджейский сет, всем понравилось. Я теперь точно знаю, чем буду заниматься после того, как отдам долг государству. У меня все получается, я все хорошо слышу, и думаю, что из меня получится хороший диджей.
Фото: Наталья Миронова, Наталья Заровнева.
Дмитрий КОЖЕВНИКОВ
- Андрей Хлестунов: Продать квартиру во Владивостоке и построить дом - это та еще авантюра
- Планетарный размах Константина Богданенко
- Дмитрий Алексеев, гендиректор ГК DNS: Чего я должен бояться?
- Лицом к лицу с Фемидой
- Анатолий Томских о науке бизнеса в науке
- Алексей Симонов: Мы не описываем события, мы формируем реальность
- Раб Сулеев
- Координационно-сложные действия Алексея Дешпета
- Александр Цветников: Владивосток - город 3D
- Во Владивостоке байкер "Сарацин" построил четыре дома и еще 12 поставит
Ему и ДНС нужно подарить серый контробас и установить в главном офисе под стеклом. А госслужба в россии это трамплин для решения своих шкурных вопросов.
Для чего государство тратит средства на подготовку специалистов, которые не работают по специальности??
Авторизация: