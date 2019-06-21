Планетарный размах Константина Богданенко

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 26 Июня, 16:38 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62.52 р.
1 EUR 71.23 р.
100 JPY 58.42 р.
10 CNY 90.87 р.
Тема номера
Крабовое противостояние продолжается
свежий номер
Дальневосточный капитал № 06, 2019

Регион сегодня
26.06 |
Группа компаний ННК обратилась к водителям с призывом не выкидывать окурки из окон машин
25.06 |
Хабаровский край не может решить проблему транспортной доступности
25.06 |
Во Владивостоке стартовала акция ННК и официального дилера BMW "Моя первая заправка"
25.06 |
Участников ВЭФ разместят на борту новейшего лайнера Costa Venezia
25.06 |
Приморский инвестотчет
статьи раздела
Тема номера
21 Июня 2019, 11:30
Крабовое противостояние продолжается Крабовые аукционы финансово обескровят отрасль. Из этого кризиса предприятия будут выходить долго и тяжело
статьи раздела
Персона
21 Июня 2019, 10:30
Андрей Хлестунов: Продать квартиру во Владивостоке и построить дом - это та еще авантюра Наступает время нового формата загородного комфорта. Основные тенденции загородного строительства в Приморье глазами эксперта
статьи раздела
Компании
21 Июня 2019, 09:15
"Полиметалл" мыслит категориями десятилетий Генеральный директор компании "Полиметалл" Виталий НЕСИС и директор Магаданского филиала АО "Полиметалл УК" Владимир БЛОШКИН провели в Магадане традиционную встречу с журналистами региональных изданий, на которой подвели некоторые итоги деятельности компании на Дальнем Востоке и обозначили перспективы проектов
статьи раздела
Регион сегодня
20 Июня 2019, 16:45
Экодоходы из промышленных отходов Уникальный проект по глубокой переработке отходов - ЭкоТехноПарк - будет реализован в Приморье в рамках инвестиционной программы региона
статьи раздела
Регион сегодня
20 Июня 2019, 16:30
Шантаж удался: "Роснефти" в Приморье пообещали дополнительные льготы Проект ВНХК может получить дополнительные льготы
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Персона
21 Июня 2019, 10:15 | Персона |

Планетарный размах Константина Богданенко

"Я уже даже не помню, когда я так работал". ВРИО вице-губернатора Приморского края об инвестициях, генетике и пользе отсутствия талантов

Талант

Для меня талант вообще не важен. У меня у самого никаких талантов не было, по крайней мере, я себя никогда талантливым ни в чем не считал. Я никогда не умел рисовать или петь нормально. С другой стороны, есть люди, которые любят петь, но это вовсе не означает, что они талантливые. Поэтому, наверное, талант - это одно из качеств личности, но если его нет - это точно не повод для расстройства.

«Плохость» ситуации в том, что талант только тогда становится талантом, когда есть хороший результат. Как в истории про дельфинов, добрых животных, которые спасают людей, правда, никто не знает, сколько человек они унесли в море. Поэтому хорошо рассказывать про талант, когда что-то получилось. Гораздо, мне кажется, важнее анализировать истории неуспеха, неудач и в этом плане, конечно, быть бесталанным даже лучше, по крайней мере это стимулирует.

«Генетический код»

У меня есть субъективное мнение относительно того, почему наши предприниматели более открыты, более деятельны, более активны по сравнению с коллегами из многих других регионов. Наверное, потому что Приморский край заселялся людьми авантюристического склада характера, готовыми бороться, испытывать лишения в погоне за каким-то бенефитом, который стоит этого. Поэтому, возможно, и существует некий особый «генетический код» приморцев.

Кроме того, Владивосток никогда не был городом одного предприятия, здесь всегда существовало большое количество разных способов зарабатывания на жизнь. Люди этим пользовались, и это умение активно культивировалось в первые постсоветские годы, когда появились перепродавцы машин - знаменитый «Зеленый угол» как символ свободы тех времен, с привкусом беззакония определенного.

Здесь есть ощущение места, где, по большому счету, каждый может себя реализовать. Этот вызов, он всегда присутствовал, и очень многие люди на него шли. Поэтому приморцы не боятся предпринимательства.

Госслужба

Для меня карьера госслужащего - это точно не карьера, а во многом необходимость и мои обязательства. Может быть это высокопарно звучит, но я действительно считаю, что исполняю некий долг перед родиной. Какого-то удовольствия или удовлетворения своих потребностей от работы государственного служащего я не получаю. Эта деятельность довольно сложная и тяжелая. Я уже даже не помню, когда я так работал.

Что ценного лично для себя я получил здесь? Умение видеть позицию другой стороны, которое очень серьезно структурирует понимание того, как нужно действовать. Будучи предпринимателем, активистом общественным или депутатом, я все видел с одной стороны баррикад, а есть и другая сторона, и вовсе не обязательно на ней находятся враги. Это такие же люди, которые здесь живут, у которых здесь дети, и которые искренне считают, что действуют на благо собственной страны. Причем во многих случаях именно так все и происходит. Другой вопрос, что любая большая система требует командной работы, и вне зависимости от степени погруженности, активности и влиятельности кого-то лично, если в ней нет механизма, который позволяет формировать общую структуру и стратегию - когда все думают и делают в одном направлении - вряд ли будет возможно добиться какого-то нужного результата.

Досье "Дальневосточного капитала": Константин Богданенко родился 22 апреля 1972 года во Владивостоке. В 1989 году окончил Владивостокскую среднюю школу № 45, поступил в Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники и ПВО, а затем перевелся на факультет радиоэлектроники и приборостроения Дальневосточного политехнического института (Владивосток). Окончил ДВПИ в 1994 году по специальности «Инженер-электрик». В 2013 году получил дополнительное образование в Высшей школе бизнеса МГУ имени Ломоносова по программе MBA Executive. Трудовую деятельность начал в 1994 году, управляющим первого коммерческого радио Владивостока - VBC. С 1998 года - совладелец и сооснователь Группы компаний DNS. Возглавил ООО «Авиаполис Янковский», компанию, ставшей одним из первых резидентов Свободного порта Владивосток. С 2010 года - состоит в приморском отделении всероссийской организации предпринимателей «Опора России», занимал позиции заместителя руководителя отделения, члена Президиума Правления ООО МСП «Опора России». С 2016 года - депутат Законодательного Собрания Приморского края, занимал должность заместителя председателя комитета ЗСПК по продовольственной политике и природопользованию. В 2018 году назначен на должность вице-губернатора Приморского края.

Система власти

Одной из главных задач в больших организациях является недопущение состояния, когда люди оказываются один на один с материальными ценностями, властью и имеют возможности ими пользоваться. Система управления должна быть выстроена так, чтобы в ней всегда существовали взаимный контроль, взаимное понимание ценностей, причем разное. Только тогда это будет работающая, сбалансированная система.

Активно и качественно развивающееся государство - это всегда баланс интересов власти, гражданского общества и бизнес-сообщества. Никогда не бывает, чтобы кто-то был на сто процентов доволен кем-то, и вот в этом недовольстве и умении его высказать, предложив конструктивное решение, и в готовности другой стороны пойти на это решение, заключается эволюция всего, в том числе и государства.

Очень надеюсь, что мы сумеем когда-нибудь к этому прийти, и тогда прогресс будет семимильными шагами шагать по нашей родине. А сейчас, с одной стороны, у государства есть своя позиция относительно того, что надо делать, а с другой стороны, у общества гражданского и у бизнеса часто нет конструктива в предложениях. Есть неудовольствие, есть скандализм, во многих случаях - неконструктивность, это не приводит к прогрессу.

 


 

Инвестиции

Я глубоко уверен, что инвестиции - это производная от деятельности человека. Понятие «привлечение инвестиций» - ничего не значит, это просто слова. Принять решение об инвестициях можно в любых условиях. Если так сложатся обстоятельства, что человек просто захочет, чтобы здесь что-то было, то оно будет. Дальше уже начнется история, связанная с массовым поведением людей. Когда есть первый, тогда будет и второй, и третий, будет десятый и тысячный. Наша задача в данной ситуации - просто сдвинуть этот «камень» с места, привлечь конкретных людей, обладающих возможностью вкладывать инвестиции сюда, в Приморский край, и сделать так, чтобы им захотелось это сделать. А вот понятие «захотелось», оно очень тонкое и творческое, например, у меня есть несколько знакомых иностранцев, которые сейчас живут здесь просто потому, что у них здесь появились близкие люди. И их не волнует, какой здесь инвестиционный климат.

Когда мы сумеем сделать так, чтобы люди себя видели живущими здесь в перспективе лет на 30 - 50, тогда и инвестиции будут. А как сделать так, чтобы люди захотели здесь жить, - это, конечно, большой вопрос, и решения, порой, тоже бывают нерациональными.

Приведу хорошо знакомый мне пример компании DNS, в которой я работал. В свое время она стояла перед выбором: оставаться в Приморье или нет. Штаб-квартира во Владивостоке, при условии, что больше 90 процентов бизнеса ведется вне территории Приморского края, выглядит как-то глупо и абсолютно нерационально, согласитесь. Только на одни перелеты тратится столько, что об этом лучше не знать. Но, тем не менее, было принято решение о том, что бизнес DNS будет развиваться из Владивостока, и все сотрудники останутся здесь. Задача состояла в том, чтобы они здесь видели себя на 50 лет вперед. А для этого тоже нужны примитивные вещи: чтобы квартира была, образование среднее и высшее, медицинское обслуживание качественное, чтобы было куда сходить в парк погулять с коляской. Чтобы безопасность определенная существовала. Все. И люди остаются здесь, потому что у них есть видение себя внутри карьеры. И получается нормально работающая система.

Поэтому первичная задача - сделать так, чтобы таких прецедентов было больше. Я искренне считаю, что уже сегодня активность экономическая растет, пусть это не приобрело характер некоего вала, но она прибавляется. Во многом это связано с приходом нового губернатора, Олега Кожемяко, который создает вокруг себя ауру уверенности в завтрашнем дне, атмосферу понимания того, что здесь есть хозяин, и это надолго. И что будет к кому апеллировать, с кем взаимодействовать, и что завтра ничего не изменится, потому что самое ужасное, что в бизнесе возможно - это постоянно меняющиеся правила.

Самообразование

У меня ощущение, что я обучаюсь все полтора года с момента, как пришел на госслужбу.

А что касается книг, в последнее время читаю Нассима Талеба, «Антихрупкость». На мой взгляд, автор дает некое понимание эволюции, и мне нравится его подход к тому, почему все именно так в развитии человечества было, и почему все именно так стало. А также Юваля Харари «Краткую историю будущего».

Вообще, мой мозг устроен довольно необычно даже для меня самого. В моей голове прошлого практически не существует. Я долго пытался это перестроить, но ничего из этого не вышло, и я это просто принял. Для меня жизнь существует в будущем, и вся моя активность всегда направлена на будущее. И возможность таким образом действовать в работе для меня крайне важна, я ее могу реализовать здесь, на госслужбе.

Поэтому и все, что связано с моими детьми, имеет для меня первостепенное значение, потому что это олицетворение будущего.

Время

Это абсолютно естественное время, потому, что другого у нас уже нет. Его особенность - в скорости. Настолько сейчас она выросла, причем, похоже, все более и более ускоряется. Сейчас жизненно необходимо умение владеть инструментарием, позволяющим с этим временем совладать. Причем этот инструментарий - самый примитивный: например, социальные сети. Даже электронная почта - это уже несколько устаревшая конструкция. Умение принять изменившуюся ситуацию на религиозной карте мира - это тоже инструментарий, который нужно уметь применять, и начинать в новой парадигме жить, тогда ты имеешь шанс остаться конкурентоспособным.

Но интересно в этой ситуации, что все реальные ценности в отношениях между людьми, они как были, так и остались прежними. И вот в этом парадокс: что, с одной стороны, скорость увеличивается, а ничего не меняется на самом деле.

Успех

Главное, что сегодня в бизнесе надо понимать - это как работать на мировом рынке. Амбиции предпринимателя или хотя бы желание жить хорошо, особенно в условиях Приморского края, подразумевают умение работать на экспортных рынках и знание того, как действует бухгалтерия, как функционируют логистические связи, как встроиться в систему R&B - НИОКРа иностранного. Только в этом случае можно рассчитывать на возможность что-то с этого рынка получить. Иначе мы не выдержим конкуренции нигде и ни в чем. Сейчас, если ты хочешь что-то делать, нужно оперировать планетарными категориями.

И наша задача - создать в Приморском крае институт получения за максимально короткий срок максимально возможных знаний по этим направлениям. Недавно Центр поддержки предпринимательства Приморского края запустил программу акселерации, которая как раз и научит местных производителей продвигать свою продукцию на иностранный рынок.

Приморский трамплин

Знаете, в этом плане концепция очень примитивная, и она связана с демографической ситуацией. Наша задача - сделать так, чтобы из Приморского края люди, как минимум, перестали уезжать, и хорошо бы, чтобы стали сюда приезжать, причем самые лучшие, и не только из России. Но для этого нужны простые понятные вещи. Во-первых, качественные бытовые условия. Во-вторых, сделать так, чтобы регион стал трамплином и возможностью для всех желающих, и не только российских граждан, но и граждан Европы, получить доступ к азиатским рынкам.

И Владивосток имеет для этого все возможности. Потому что это - Европа в Азии. Это площадка для европейцев, которые хотят строить бизнес с АТР, но не хотят, например, жить в Китае. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы здесь было больше россиян.

Отдых

Для меня это смена вида деятельности. Надо признать, что впервые на работе я жду выходных. Такого еще точно со мной никогда не было.

Есть много интересных увлечений, которые я уже попробовал - мотоциклы, в том числе водные, эндуро, лыжи, сноуборды, бег, и очень много лежит в «загашнике» на будущее. При этом и в отдыхе я стараюсь выложиться. Идеально - устать так, чтоб следующие полдня невозможно было встать. Вот это значит - хорошо отдохнул!

Бег я люблю особо, и сейчас утром нередко делаю пробежки. Так что эта «марафонная история» с владивостокскими мостами именно поэтому мной была запущена, и приятно, что она сейчас стала частью спортивной культуры Дальнего Востока.

 


 

Galaxy Vladivostok Marathon - марафон для профессионалов и любителей, который проходит по живописной трассе по острову Русский, мостам - «Русский» и «Золотой» - с финишем на Центральной площади Владивостока. В 2018 году участие в забеге приняли около 3500 спортсменов из 18 стран. Honor Vladivostok Ice Run - ледовый полумарафон, который проводится в феврале в бухте Новик на острове Русский. В 2019 году в забеге приняли участие более 1000 человек из 11 стран.

Общественные инициативы

Полмира ездят смотреть в Японию на сакуру, а у нас есть сирень. Я хочу, чтобы в течение нескольких лет во Владивостоке она везде высаживалась в рамках озеленения, и чтобы однажды, в начале мая, город превратился в город-сирень. Пускай японцы приезжают к нам на Фестиваль сирени. А к этому приложатся и кокошники, и матрешки, и гребешок, это может превратиться в символ европейскости, русскости в Азии.

Еще есть идея создании в крае школы-интерната экологической направленности мирового уровня в поселке Барабаш, где находится штаб-квартира «Земли леопарда».

Когда я был депутатом Законодательного собрания Приморского края, вся моя деятельность заключалась в том, чтобы работать с местными сообществами - создать условия для того, чтобы люди могли себя проявить и отвечать за свои действия. Один из проектов, который до сих пор работает, - «Энергия участия» - уже второй год является получателем президентского гранта. Он помогает активным гражданам правильно готовить документы на получение грантов и реализовывать свои общественно-полезные проекты.

Вообще, делать добрые дела легче, чем кажется. Для этого не обязательно обладать каким-то особым ресурсом, иногда достаточно вовлечь окружающих. Например, недавно гости, которые пришли на мой день рождения, вместо того чтобы дарить ненужные подарки, организовали сбор средств - каждый мог с помощью простого интернет-сервиса перечислить любую сумму. Деньги передали фонду «Сохрани жизнь», который приобрел несколько многофункциональных кроватей в отделение детской онкологии Краевой детской клинической больницы №1. Организовать такую «акцию» со своими друзьями и близкими может любой человек.

Мечта

У меня три мечты было. Я мечтал поработать барменом, мечтал постоять за пультом диджейским, еще мне вертолетом управлять хочется научиться. Опять же - на свой день рождения - я сделал диджейский сет, всем понравилось. Я теперь точно знаю, чем буду заниматься после того, как отдам долг государству. У меня все получается, я все хорошо слышу, и думаю, что из меня получится хороший диджей.

Фото: Наталья Миронова, Наталья Заровнева.

Дмитрий КОЖЕВНИКОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

Теги: Константин Богданенко 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Иванов Сергей Парфирьевич09:38, 26.06.2019

    Ему и ДНС нужно подарить серый контробас и установить в главном офисе под стеклом. А госслужба в россии это трамплин для решения своих шкурных вопросов.
  • Инопланетянин09:59, 26.06.2019

    Для чего государство тратит средства на подготовку специалистов, которые не работают по специальности??
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Среда обитания
24 Мая 2019, 12:04
Владивостокская нефтебаза обновится к 125-летнему юбилею Нефтебаза ННК реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной и экологической безопасности
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
24 Мая 2019, 11:21
Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:36
Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:46
"Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food Гастрономический туризм - одно из приоритетных направлений развития туриндустрии Приморского края
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:35
"Изумрудная долина" наращивает пул проектов Еще несколько лет назад на месте русского парка "Изумрудная долина" было чистое поле, где с нуля начал развиваться ряд туристических проектов Приморского края
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика