|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 18 Апреля, 13:47 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2020
17.04 |Герман Греф ответит на актуальные вопросы о ситуации в российской и мировой экономике
17.04 |В Хабаровском крае скончался третий человек, зараженный коронавирусом
17.04 |Еще в одном районе Приморья получен положительный результат анализа на коронавирус
17.04 |Сидим дома: Жителям Владивостока выход в лес категорически запрещен
16.04 |COVID-19: Во всех крупнейших супермаркетах Владивостока зафиксированы нарушения режима
25 Марта 2020, 09:00Борис Ступницкий, глава Союза "Торгово-промышленная палата Приморья": Мы – другие Руководитель Союза "Торгово-промышленная палата Приморья" – о том, чего не хватает ТОРам, почему семья не является тылом, и о том, когда начинается завтра, в эксклюзивном интервью журналу "Дальневосточный капитал"
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
25 Марта 2020, 09:00 | Персона |
Борис Ступницкий, глава Союза "Торгово-промышленная палата Приморья": Мы – другие
Руководитель Союза "Торгово-промышленная палата Приморья" – о том, чего не хватает ТОРам, почему семья не является тылом, и о том, когда начинается завтра, в эксклюзивном интервью журналу "Дальневосточный капитал"
ТПП
В Советское время ТПП выполняла функции внешнеэкономического агента государства. На современном этапе Торгово-промышленная палата России, являясь деловым объединением, представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса во всех сферах предпринимательства – промышленности, внутренней и внешней торговле, сельском хозяйстве, финансовой системе и услугах.
ТПП содействует развитию экспорта российских товаров и услуг, оказывает практическую помощь российским организациям в проведении операций на внешнем рынке.
Экспорт
В конце 60-х годов прошлого века была сформулирована экспортная специализация отраслей экономики Дальнего Востока. В последующие годы объемы экспорта только росли. Доставлять продукцию в центральные регионы России было слишком затратно.
Основным рынком для дальневосточных ресурсов являлся и остается рынок стран СВА и АТР. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на качественное повышение конкурентоспособности российских товаров и расширение их присутствия на мировых рынках, на увеличение экспорта несырьевых товаров, но и сырьевые ресурсы – это важная категория международной торговли. Поэтому необходимо вести речь и о развитии и модернизации портовых мощностей, оптимизации сервисов и грузопотоков, о технологическом и экологическом уровне работы транспортно-логистической инфраструктуры региона.
Что касается промышленного экспорта. 212-ФЗ о свободном порте Владивосток подразумевает создание и развитие производств, основанных на применении современных технологий и ориентированных на выпуск в СПВ конкурентоспособной в странах АТР продукции. Для экспорта природных ресурсов особых режимов регулирования не требуется.
То есть речь идет о производстве высокотехнологичной экспортно-ориентированной продукции самых различных отраслей: от химической промышленности до машиностроения. Эта продукция должна быть конкурентоспособной, может быть эксклюзивной и пользоваться спросом в АТР – крупнейшем рынке мира.
Приморский край необходимо позиционировать в качестве экспортопроводящей сети и площадки консолидации общегосударственных ресурсов для продвижения товаров и услуг на рынки АТР.
СПВ и ТОРы
Работает ли на сегодня история с СПВ и ТОРами? Да, резидентов СПВ и ТОР много, но кого интересует просто количество резидентов? Мы экспортно ориентированных высокотехнологичных производств здесь практически не видим.
Как случилось, что сложилась такая ситуация? На это повлияло несколько факторов. Изначально режимы СПВ и ТОР предполагали создание крупных производственных компаний с большой капитализацией, ориентированных на экспорт производимой высокотехнологичной продукции. Но с 2014 года в отношении России были введены международные санкции, это привело к ограничению передачи передовых технологий, ограничению поступления капиталов, часть наших контрагентов стала избегать сотрудничества, опасаясь вторичных санкций.
Кроме того, особые режимы СПВ для иностранных инвесторов оказались не так привлекательны по сравнению со странами АТР. Схожие зоны налогового, административного, таможенного дерегулирования созданы и функционируют в граничащих с нами странах, прежде всего – в КНР и Республике Корея. Кроме льгот, инвестора нужно заинтересовать благоприятными экономическими возможностями – комфортностью деловой среды, стоимостью рабочей силы, кадровым наполнением.
Зачастую сегодня в рамках режима СПВ мы видим проекты компаний-резидентов, занимающихся бытовым обслуживанием населения, предоставлением услуг и другими направлениями бизнеса, не имеющими ничего общего с основной концепцией Свободного порта Владивосток.
Бизнес и власть
В 2012 году Приморский край с 72-го места в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов скатился на 76-е, а в 2018 году, наоборот, с 76 места поднялся на 55-е. В этом я вижу прямую заслугу правительства Приморского края.
Мы живем и работаем в очень динамичное время, где, словно в «Алисе в Стране Чудес», «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте».
Особенно в условиях, когда перед регионами ДФО стоит задача войти в топ-30 инвестиционного рейтинга регионов России. Я думаю, что выполнить эту задачу – реально, и Правительство края профессионально этим занимается. И в управленческой, и в финансовой сфере, которые являются ключевыми факторами снижения инвестиционных рисков, за прошлый год мы увидели компетентную и системную работу. Создана система управления изменениями и система развития проектных команд. Сегодня факторы снижения инвестиционных рисков перемещаются в сторону экономики и социальной сферы. Речь идет о макроэкономических проблемах общероссийского масштаба, которые являются причиной определенной инвестиционной стагнации, и решать эти вопросы на уровне региона затруднительно.
Сам подъем Приморского края в инвестиционном рейтинге регионов на 21 пункт говорит о том, как происходящие перемены оценивает находящийся на территории бизнес.
Стандарты инвестиционной деятельности, экспортный стандарт и развитие конкуренции реализуются в регионе при участии бизнеса. Краевое правительство активно взаимодействует с отделениями общероссийских деловых организаций, таких как Торгово-промышленная палата, РСПП, «Опора России», «Деловая Россия», а также с самими субъектами предпринимательства, не охваченными этими бизнес-объединениями. Создано 12 рабочих групп при профильных министерствах правительства края, в каждой из которых обязательно присутствуют представители бизнес-собщества. В этом плане мы давно ушли от противостояния сторон. Такой контакт – это уже не диалог бизнеса и власти, это работа единого организма над развитием территории.
Цифры
В 2019 году на поддержку МСП выделено больше средств по краю, чем в совокупности за весь прошедший год: 877 миллионов рублей, из федерального бюджета – 796 миллионов рублей, из регионального – 81 миллион.
Доля субъектов МСП в валовом региональном продукте Приморья составляет около 40%, почти вдвое выше, чем в целом в стране.
Внешнеторговый оборот Приморского края составил $9,3 млрд и, в сравнении с 2018 годом, вырос на 22,4%. Увеличение стоимости экспорта произошло на 18,1% по отношению к 2018 году.
Мы – другие
ТПП не просто отличается от остальных общероссийских деловых объединений. Мы – другие.
Во-первых, институт Торговых палат в России существует в той или иной организационной форме более двухсот лет. А в мире он берет начало с 1499 года – момента создания Торговой палаты Марселя.
Первый в истории России закон «О создании Торгово-промышленных палат» был издан в форме постановления Временного правительства в октябре 1917г., за несколько дней до Октябрьской революции. Этот закон предусматривал обязательное членство, как это принято и сегодня в палатах многих стран Западной Европы. Первые торгово – промышленные палаты в России, в том числе Владивостокская, были учреждены правительством адмирала Колчака в 2019 году, затем в период деятельности правительства ДВР 1921-1922 гг., была воссоздана Приморская ТПП в городе Владивостоке.
А существующий сегодня Союз «Приморская торгово-промышленная палата» берет непосредственное начало с открытия отделения Всесоюзной торговой палаты в Приморском крае в 1964 году.
То есть, история и традиции – это первое, что нас сразу отличает от других деловых объединений России.
Во-вторых, в России принят отдельный федеральный закон о ТПП России, а в Приморье – краевой закон о Союзе «Торгово-промышленная палата Приморья».
Кроме того, ТПП оказывает предпринимателям различные виды услуг. Это услуги экспертизы, сертификации, информационные, юридические, деловое образование, правовая охрана и защита интеллектуальной собственности, переводы, услуги в сфере закупок. Государством делегирована функция выдачи сертификатов происхождения и заключений на степень локализации той или иной продукции для участия в госторгах.
При ТПП работает международный коммерческий арбитражный суд, морская арбитражная комиссия, институт медиации по примирению сторон.
МКАС – ведущее в мире международное арбитражное учреждение, решения которого исполняются в 165 странах, и работающее в России на базе ТПП, получило право рассматривать споры российских хозяйствующих субъектов. С 2017 года на базе Приморской ТПП на ВЭФ было открыто отделение МКАС во Владивостоке. Больше права рассматривать споры между хозяйствующими субъектами нет ни у каких других деловых объединений. Решения МКАС имеют такую же силу, что и государственный арбитражный суд, но рассмотрение споров здесь занимает намного меньше времени. Плюс, компании сами могут выбрать себе арбитра.
При этом я хочу отметить, что все четыре всероссийских основных деловых сообщества, и на российском, и приморском уровнях, взаимодействуют в координации, в конструктивной и позитивной атмосфере.
Дальневосточный предприниматель
Все жители Приморья, по сути своей, – предприниматели, потому что совершить такой рывок в свое время, взяв на себя такой сумасшедший риск, и переместиться из западных областей на Дальний Восток могли только люди, обладавшие храбростью и упорством в достижении цели. И эти люди – наши предки, и большинство из нас унаследовало эти яркие черты характера. И мы, конечно, более устойчивы к вызовам внешней среды, как климатически, так и психологически. Это все отмечают.
У нас конкурентная среда более жесткая, и отношения в бизнесе более жесткие, и одновременно взаимовыручка между предпринимателями выше.
Семья
Семья есть семья. В советской школе нам заложили, что семья это ячейка общества. Семья – тыл? Наверное, я бы не разделял работу и семью – на фронт и тыл: не очень правильно думать, что каждый день, идя на работу, ты совершаешь подвиг, как барон Мюнхгаузен. Или просто воюешь с окружающей действительностью. Наверное, это все-таки не тыл, а гармония.
Приморье
Если бы у меня была мысль уехать из Приморского края, я бы это сделал, потому что таких возможностей у меня было много. Как уехать за территорию Российской Федерации, так и на территорию западной части России. Но я даже не думал об их реализации. Я сам из Ростова-на-Дону, который я тоже люблю, но бываю там крайне редко, когда просто сам решаю приехать на свою историческую родину.
Я считаю Москву красивым городом. Москва – это вообще столица Европы на сегодня. Санкт-Петербург завораживает своей красотой.
Но как-то я сразу определил, что Владивосток для меня – основной и любимый мной город. Я патриот Владивостока. Я его люблю во всех его проявлениях. И я вырос на Дальнем Востоке.
Позиция
Как человек, который живет здесь, делаю все возможное, а может иногда и невозможное, для решения проблем окружающих меня людей, исходя из круга вверенных мне обязанностей и понимания мироустройства.
Не симпатично критиканство. Конечно, вижу негативные проявления и форматы, не буду говорить, что все замечательно, ни в коем случае. Но и подвергать оголтелой критике тоже не буду, не мое это. Бессмысленно.
Просто работать надо. Не все готовы, и не все горят желанием. К большому сожалению.
Знания и компетенция всегда должны быть выше амбиций. У нас, к сожалению, у некоторых, амбиции выше, а компетенций нет, но в избытке рассуждений о переустройстве жизни.
Руководство
Когда был выбран на должность руководителя, Палата была не в самом лучшем состоянии, мягко говоря. Командными усилиями исправили положение в лучшую сторону. А если говорить о формальных результатах, то в прошлом году мы стали лучшей малой региональной палатой по версии Конфедерации торгово-промышленных палат стран АТР. Подавая документы на участие в конкурсе, я думал, что было бы просто замечательно, если мы попадем в число номинантов. Финальный конкурс проходил в Стамбуле. В результате – первое место, и это уже навсегда войдет в историю Приморской ТПП и ТПП России.
В 2016 году году я был избран членом Совета и Правления ТПП России. Вхождение в состав этих органов, как и наше ежегодное участие в ВЭФ, дает возможность ежегодного очного общения с Президентом ТПП России Сергеем Николаевичем Катыриным, который ведет на ВЭФ площадку «Россия-АСЕАН», является сомодератором площадок «Россия – Корея» и «Россия – КНР». Профессионал с большой буквы.
Главное
«Завтра начинается сегодня». Я всегда об этом помню. И «знание – сила». Это мое твердое убеждение. Я знаю, что человек постоянно должен самообразовываться. Либо повышать квалификацию, переподготавливаться, находить время для этого. Это очень важно, потому что когда не хватает знаний, то и нет понимания что делать и как делать.
Целеустремленность, воля, желание – набор необходимых для самореализации качеств, который веками не изменится. Для достижения цели должна быть, во-первых, сама цель, которую ты хочешь достичь, во-вторых, желание ее достижения. Иначе, как сказал Марк Твен, «Кто не знает куда направляется, очень удивится, попав не туда».
Я большей частью погружен в работу, но не заставляю себя это делать. Это согласие моего внутреннего мира с окружающим миром.
Отдых
Море. Другого отдыха нет. Если такая возможность выпадает, люблю остров Аскольд, Путятина, все бухты острова Русского. Увлекаюсь рыбалкой, при возможности хожу на различных плавсредствах. Имею удостоверение на право управления маломерным судном и практикуюсь ежесезонно. Жаль, что сезоны с каждым годом все короче.
Периодически начинаю ходить на ОФП в фитнес-клубы, я их в центре Владивостока уже все посетил. Хватает меня на полгода от силы, потому что, пропустив одно-два-три занятия, вернуться сложно. А время не всегда позволяет соблюдать график тренировок.
Конечно, у меня есть дома беговая дорожка. Конечно, я два-три раза в неделю на ней бегаю – скидываю с нее галстуки, прохожу определенное количество километров. Летом совершаю заплывы.
Воскресенье пытаюсь посвятить подготовке к понедельнику. А в субботу – как получится, летом, поздней весной и ранней осенью обычно в этот день на море.
Дмитрий Кожевников
Loading...
Новости раздела
- Борис Ступницкий, глава Союза "Торгово-промышленная палата Приморья": Мы – другие
- В чем сила Гила Петерсила
- Олег Кожемяко: "Меня, мою команду многое не устраивает"
- Высший пилотаж АНИКа
- Выгрызая зубами каждый доллар
- Бизнес в шоколаде
- Никита Исаев: У Кожемяко и близко нет достойных оппонентов
- Известный политик Никита Исаев извинился за то, что не смог встретиться с жителями Находки
- Большой Камень: сохранить свой социум
- Территория здравого смысла
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
18 Февраля 2020, 09:00Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка