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11 Июля 2019, 10:00 | Регион сегодня |

Результаты экспедиции в Гижигу представили Сергею Носову в региональном отделении РГО

Магаданское региональное отделение Русского географического общества, совместно с СВГУ, Центром сохранения наследия Амурской области и при поддержке Правительства Магаданской области организовало экспедицию в Северо-Эвенский округ

Цель экспедиции — обследование территории местонахождения объекта "Город Гижигинск", определение его границ, для внесения в единый государственный реестр объектов культурного наследия и возможность дальнейшего исследования одного из первых городов на Северо-Востоке России, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

Экспедиция стала возможной при участии председателя попечительского совета регионального отделения РГО — губернатора Магаданской области Сергея Носова. Глава региона поставил задачи по восстановлению истории края с первых экспедиций казаков и первооткрывателей.

"Проект очень важен для Магаданской области. Экспедиция в Гижигу показывает наш плановый и системный подход к решению вопросов. Организация работы проходит при помощи попечителей – спонсоров. Система взаимодействия регионального отделения РГО и представителей бизнеса только выстраивается, и экспедиция стала первым шагом в долгой и кропотливой работе. Мы понимаем, что проект будет связан не только с археологией и туризмом, но и с научными работами и практикой студентов, также это новые рабочие места для местных жителей", — отметил Сергей Носов.

По словам губернатора Сергея Носова, необходимо разработать план ежегодной работы, которая потребует существенного финансирования.  Глава региона выступил с инициативой подготовить материалы о прошедшей экспедиции, а также предложения по дальнейшему туристическому развитию объекта.  

Гижигинск — единственный город на территории Магаданской области, который существовал в XVII–XIX вв. По словам исследователей, коллекция артефактов, полученных при его изучении, может стать эталонной для этого периода в истории региона. Среди находок, датированных 18-19 веками, — скребки для обработки кожи, гвозди, весы, орудия лова, столовые ножи, остатки китайского фарфора, пуговицы, бисер, флакон духов, гребень для волос, доминошные кости и многое другое.

По словам руководителя археологической группы  кандидата исторических наук, доцента Северо-Восточного государственного университета Ирины Понкратовой, работа по изучению уникального памятника культуры началась 5 лет назад.

"Мы поднимали архивные материалы, исторические описания и восстанавливали этапы развития этого города. Нам удалось не просто изучить документы, составить описание, но и побывать на месте города, увидеть своими глазами этот уникальный памятник истории и отыскать артефакты", — пояснила Ирина Понкратова.

Директор центра сохранения наследия Амурской области Денис Волков поблагодарил организаторов за возможность принять участие в экспедиции, а также подчеркнул важность работы в проекте студентов.

"Перед нами стояла задача — найти это место и сделать план местности для дальнейшей постановки объекта на охрану. Сейчас Гижигинск не внесен в Перечень объектов культурно-исторического наследия Российской Федерации и на его территории ведутся незаконные раскопки. По итогам работы мы подготовим комплект документов для передачи в государственную службу по охране памятников Магаданской области", — подчеркнул Денис Волков.

Экспедиция организована при активном участии и финансовой поддержке заместителя председателя Магаданской областной Думы, члена попечительского совета регионального отделения РГО Игоря Донцова.

"С этой идеей выступил губернатор Магаданской области Сергей Носов, мы эту идею поддержали, и я рад, что наши слова не разошлись с делом. Найденные артефакты вселяют надежду, что на территории объекта могут быть обнаружены другие предметы быта, которые покажут, как жили люди в те далёкие времена. Со своей стороны, буду дальше финансировать этот проект. Этот объект имеет серьезную перспективу стать одним из интереснейших туристических мест", — отметил Игорь Донцов. 

Председатель Магаданского регионального отделения РГО Александр Нестерович подчеркнул, что проект имеет серьезные перспективы для дальнейших археологических исследований.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Государство  депутаты  губернатор  поездка 


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