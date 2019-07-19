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Четверг| 22 Августа, 10:01 |
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Дополнительные 570 тонн лосося смогут выловить рыбаки Магаданской области
Члены комиссии рассмотрели вопрос распределения из резерва дополнительных объемов на вылов тихоокеанских лососей и гольцов для осуществления рыболовства в Магаданской области, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
В соответствии с подготовленным МагаданНИРО обоснованием решением Росрыболовства от 15 августа 2019 года для Магаданской области согласовано увеличение объемов разрешенного вылова кеты на 570 тонн. Таким образом, общий возможный вылов лососей в этом году — 13 555 тонн.
По состоянию на 19 августа 2019 года рыбопромышленными предприятиями области из выделенных ранее 10,5 тысячи тонн освоено 8,7 тысячи тонн, что составляет 83% от выделенного объема. С учетом того, что промысел кеты и кижуча продолжается, это хороший показатель освоения, который к тому же значительно превосходит показатели аналогичного периода 2017 и 2018 годов на 3,5 и 3 тысячи тонн соответственно.
На заседании комиссии, с учетом динамики хода лососей и объемов вылова промышленными предприятиями, из резерва дополнительно распределён объем в размере около 366 тысяч тонн лососей.
В лососевой путине также принимают участие представители КМНС и рыбаки-любители. Специалисты Охотского филиала "Главрыбвод" начали работы по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей.
Сотрудники отраслевого института проводят комплекс научно-исследовательских работ на основных нерестовых водоемах Магаданской области. Проводятся работы по аэровизуальному учету производителей тихоокеанских лососей на нерестилищах. По мнению ученых, заполнение нерестилищ в реках залива Шелихова близко к оптимуму — хорошее заполнение наблюдается в большинстве рек Тауйской губы.
По словам главы региона, для рациональной организации промысла необходимо проводить данные работы на постоянной основе. Отдельно губернатор Магаданской области отметил необходимость качественной работы по охране водных биоресурсов.
"Важно пропустить на нерестилище оптимальное количество лососей и не менее важно — оградить нерестилища от посягательств браконьеров. Такой комплексный подход в будущем непременно даст свои положительные результаты в виде увеличения подходов лососевых в реки Магаданской области", — сказал Сергей Носов.
По результатам заседания даны поручения усилить контроль рыбоохраны.
На данный момент общее освоение всеми направлениями рыболовства в Магаданской области составляет почти 9 тысяч тонн, или 66 % от общего объема.
Лососевая путина продолжается и в других дальневосточных субъектах. Общий вылов по состоянию на 18 августа составляет 404,5 тысячи тонн.
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