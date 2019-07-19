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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Августа, 20:17 |
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Недропользователи Колымы вновь увеличили добычу золота
Добыча драгоценных металлов производилась недропользователями Колымы из рудных и россыпных месторождений. Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ — на его счету 11496,1 кг, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Добыча россыпного золота составила 8022,8 кг. Лидером по добыче россыпного золота является Ягоднинский городской округ — 3304,6 кг.
Кроме того, горняками добыто 388,4 тонны серебра. Основным серебродобывающим округом является Омсукчанский, сейчас предприятиями добыто 372 тонны серебра. Плановое снижение добычи серебра обусловлено производственной программой компании "Полиметалл", которая обеспечивает более 97% добычи серебра.
В 2018 году Колыма сохранила лидерские позиции по добыче драгметаллов. Золотодобывающими предприятиями области добыто 37 тонн золота. На 2019 год планка по добыче золота увеличена до 40 тонн с последующим ростом до 50 тонн. По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, точками роста золотодобычи станут месторождения "Наталка" и "Павлик".
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