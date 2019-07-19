|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 07 Августа, 18:08 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Администрация Приморья покупает 35 дронов
Разработанная по инициативе WWF России система «КЕДР» переходит в режим постоянной эксплуатации в Приморье
В связи с высокими показателями по выявлению незаконного лесопользования при отработке сигналов системы «КЕДР» с помощью БПЛА, администрацией Приморья принято решение о тиражировании успешного опыта на другие лесничества края.
«Это именно то решение, к которому стремился WWF России, запуская два года назад в тестовую эксплуатацию на юге Дальнего Востока уникальную систему космического мониторинга лесоизменений «КЕДР». Она значительно облегчает труд лесных инспекторов и делает их работу по борьбе с нелегальными рубками более эффективной. Теперь из тестового режима эта система переходит в режим постоянной эксплуатации. В августе 2019 года администрацией Приморского края будет произведена закупка 35 дронов для 11 лесничеств — данная партия оборудования уже выставлена на тендер. Для освоения системы «КЕДР» и применения БПЛА для выявления незаконного лесопользования WWF России планирует провести теоретические семинары и полевые тренировки, в ходе которых сотрудники лесничеств будут на практике применять полученные знания», — комментирует Павел Гаража, специалист по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России.
Главная угроза кедрово-широколиственным лесам юга Дальнего Востока, «дому» амурского тигра и дальневосточного леопарда – нелегальная вырубка леса. Такие рубки всегда являются беспорядочными, нередко ведутся и в особо защитных участках лесов, например, вдоль водных объектов. Незаконная вырубка леса неизбежно влечет широкий круг экологических проблем: страдают растительный и животный мир – беднеют флора и фауна, происходит эрозия почв, иные нежелательные последствия.
Для борьбы с незаконными рубками в 2017 году Приморский и Хабаровский края приняли в тестовую эксплуатацию уникальную систему космического мониторинга лесоизменений «КЕДР», разработанную при поддержке WWF России. Система позволяет с высокой точностью выявлять нарушения целостности лесного полога, а лесные инспекторы могут эффективнее планировать полевые рейды, располагая данными о возможных лесонарушениях.
Для усиления системы космического мониторинга «КЕДР» WWF России передал в 2018 и 2019 гг. Департаменту лесного хозяйства Приморского края и Управлению лесами Хабаровского края беспилотные летательные аппараты — «лесные пчелки» лесного надзора. А в феврале этого года на базе Центра инноваций лесного хозяйства ПГСХА впервые было организовано обучение специалистов лесной отрасли по управлению БПЛА и созданию полётных миссий.
Благодаря отработке оперативными группами лесного надзора сигналов системы «КЕДР», за первое полугодие 2019 года в Приморском и Хабаровском краях было выявлено 15 незаконных рубок, с объемом древесины 1400 куб. метров, размер ущерба составил более 45 млн рублей. В целом же за два года эксплуатации системы «КЕДР», как отмечает специалист по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России Павел Гаража, на юге Дальнего Востока только на территории 4-х тестовых лесничеств были выявлены 73 незаконные рубки с общим объёмом 5814 куб. метров заготовленной древесины и экологическим ущербом 734 млн рублей.
«Основным видом незаконных вырубок в настоявшее время являются не браконьерские вырубки со стороны так называемых «черных лесорубов», а действия официальных арендаторов или субарендаторов участков. В ключевом для тигра регионе именно такие рубки приводят к существенным многоразовым перерубам в масштабах всего региона по ценным породам деревьев относительно разрешенных объемов их заготовки», — комментирует Павел Гаража, специалист по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России.
За разработку системы автоматического мониторинга незаконных рубок «КЕДР» Амурский филиал WWF России в 2018 году получил награду за победу во Всероссийском конкурсе «Открытые данные Российской Федерации» Открытого правительства.
- Администрация Приморья покупает 35 дронов
- Эксперты выяснили, зачем пассажиры устраивают очередь на посадку в самолет
- Во Владивостоке 12 дорог попали в перечень капитального ремонта и благоустройства
- #БегиКакТигр: Международный марафон пройдет накануне фирменного праздника Владивостока
- Мировой тур по керлингу WCT Pacific Ocean Cup 2019 пройдет во Владивостоке на ВЭФ
- Центр цифровых активов будет презентован на ВЭФ-2019
- 50 мероприятий объединила деловая программа V Восточного экономического форума
- Предложен "революционно новый механизм" против зарплатного рабства
- Госдума предупреждает: 15 миллионов россиян могут остаться без работы
- Флаг Приморья установят на вершине Эльбруса
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.