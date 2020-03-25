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Вопиющее пренебрежение средствами защиты приводит жителей Владивостока в больницу
Ординаторы и студенты медицинских специальностей работают вместе с опытными наставниками в госпиталях COVID в Приморье. Молодые специалисты содействуют в оказании медпомощи, развозят питание и просто общаются с пациентами, которые изолированы в палатах.
По информации министерства здравоохранения Приморья, сегодня бороться с коронавирусом помогают более 70 будущих врачей по всему краю. Так, в крупнейшем ковидном госпитале Дальнего Востока, который открылся в конце апреля на базе Владивостокской клинической больницы №4 (ВКБ №4), трудятся 16 ординаторов и 36 студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета и Школы биомедицины ДВФУ. За все это время в клинику поступило 880 пациентов, 496 из них уже выписаны.
По словам врача-терапевта приемного отделения ВКБ №4, ординатора первого года ДВФУ Александра Попова, самой большой проблемой в период эпидемии является низкая осведомленность населения о самом заболевании.
«Отсюда вопиющее пренебрежение средствами индивидуальной защиты жителей Владивостока, из-за которого они в таком количестве попадают к нам. Для молодых врачей сейчас непростое время, но мы не можем оставаться в стороне от происходящего. Уйти сейчас из профессии, из медицины – это все равно, что изменить своим моральным принципам. Я работал до прихода коронавируса в поликлинике “дальзаводской” больницы и вопрос об уходе для меня и не вставал», – отметил он.
Вместе с ним в приемном отделении трудится врач-стажер, ординатор второго года ТГМУ Виталий Алявин. Он отметил, что с детства планировал стать врачом.
«Потому что это очень ответственная работа. Считаю, что я отлично подхожу, поскольку умею ладить с людьми и решать сложные задачи. Если честно, то я не вижу себя ни в какой другой профессии. В инфекционном госпитале сначала было очень тяжело работать. Появились средства индивидуальной защиты, 12-ти часовой рабочий день, огромный поток пациентов. Сейчас стало, конечно, немного проще, процессы отработаны, но все равно иногда неплохо бы побольше поспать», – говорит начинающий доктор.
Сегодня молодые врачи работают практически во всех отделениях больницы, поскольку она функционирует в режиме многопрофильного инфекционного госпиталя. Медицинская помощь здесь оказывается по всему спектру сопутствующей патологии, усугубленной коронавирусной инфекцией. Поэтому востребованы все специальности: реаниматологи, неврологи, хирурги, терапевты, пульмонологи, кардиологи, терапевты и др.
Главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая особенно отметила роль студентов ТГМУ.
«Тихоокеанский государственный медицинский университет – это “кузница” кадров для здравоохранения Приморья. Работа каждого из нынешних студентов крайне важна для общего дела. Ребята трудятся на должностях среднего и младшего медицинского персонала. Помогают оказывать медицинскую помощь, развозят питание и просто общаются с пациентами, которые изолированы в палатах. Ведь сейчас даже процесс организации питания в госпитале осуществляется посредством одноразовой посуды из-за чего требуется большое количество усилий персонала», – говорит руководитель клиники.
Елена Новицкая подчеркивает, что нынешние условия особенно сплотили коллектив.
«Весь коллектив инфекционного госпиталя сейчас как одна большая команда или даже семья. Каждый выздоровевший пациент для нас – общая победа», – говорит она.
Главврач подчеркивает, что ситуация с коронавирусом стала огромным испытанием и проверкой личных качеств, как профессиональных, так и морально-волевых.
«Сегодня мы, надеемся, выпишем уже 500-го жителя Приморья, который справился с коронавирусом в стенах “дальзаводской” больницы. Мы ежедневно бьемся за здоровье и жизнь наших пациентов в стационаре, потом наши сотрудники едут в гостиницу, а не домой, чтобы обезопасить от инфекции своих близких. Уверена, что наши молодые ребята, пройдя такую школу, станут совершенно уникальными врачами, медицинскими сестрами и братьями. Такое невозможно забыть. Сейчас формируется и закаляется их характер, а знаний и опыта точно хватит сполна», – заявила Елена Новицкая во вторник, 16 июня.
По информации ВКБ №4
Фото – Александр Хитров
Журнал "Дальневосточный капитал"
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