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WWF приобрел новую технику и оборудование для "тигриных" ООПТ на Дальнем Востоке
27 сентября — День амурского тигра. Забота об особо охраняемых природных территориях — местах обитания амурского тигра — была и остается стратегической задачей WWF России.
На юге Дальнего Востока обитает самая крупная нефрагментированная популяция тигра в мире — порядка 580 особей, по оценкам экспертов. Сохранить и приумножить амурского тигра удалось благодаря совместным усилиям государства и общественных организаций.
«Тигр лучше любого другого зверя помогает нам помнить о наших долгах перед планетой. И спасая в дикой природе крупного опасного хищника, мы гарантируем сохранение всего природного комплекса на больших по площади участках Земли», — считает почетный советник WWF России, заслуженный эколог РФ, к. б. н. Юрий Дарман, два десятка лет положивший на создание «тигриного» эконета.
При поддержке WWF России для сохранения тигра за 20 лет создано 5 национальных парков, 8 региональных заказников и 5 экологических коридора площадью более 3 миллионов гектаров, том числе крупнейшие национальные парки «Земля леопарда» и «Бикин», взявшие под охрану около 15% популяции редкого хищника. WWF России оказывает поддержку организации, становлению ООПТ и текущей сложной и кропотливой работе специалистов по сохранению редкой кошки, которая не прекращается ни на день.
Так, например, с новой техникой от Всемирного фонда дикой природы и начали 2019 год 5 тигриных заповедников и нацпарков Дальнего Востока, службы охотнадзора Приморского, Хабаровского краев и Центр реабилитации диких животных «Тигр» в Алексеевке. 20 единиц техники на сумму в 10 миллионов рублей — внедорожники, снегоходы, квадроциклы, автомобильные прицепы, электрогенераторы, лодки и лодочные моторы были приобретены в рамках проекта WWF России и ВТБ по сохранению редких кошачьих.
Особая страница в этом сотрудничестве — мониторинг амурского тигра.
«Мониторинг амурского тигра и дальневосточного леопарда с участием WWF России ведется на 12 площадках юга Дальнего Востока, из которых 6 — федеральные ООПТ, 3 — региональные ООПТ, 3 — охотничьи хозяйства. Эта работа имеет не только научный, но и прикладной характер: зная количество и распространение выводков, мы может дать рекомендации для их эффективной охраны, предотвращению конфликтов, то есть, обеспечить безопасность и редких кошек, и людей. Вместе с тиграми фиксируется состояние их кормовой базы, что важно для оценки благополучия ситуации. В работе задействованы десятки специалистов ООПТ, ну и, конечно, нужна соответствующая техника и оборудование, которое требует постоянного обновления. Например, только в сезон 2019-2020 гг. для проведения мониторинга WWF России было закуплено 200 фотоловушек и 4,5 тыс. батареек, — говорит старший координатор отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, к.б.н. Алексей Костыря. — Тигр является символом, душой уссурийских лесов. А сохраняя тигра, мы сохраняем тайгу для него самого, для всех животных, для наших детей и для следующих поколений».
В 2020 году Сихотэ-Алинскому заповеднику для проведения мониторинга тигра был передан автомобиль 4WD Toyota Hilux, оборудование для постановки фотоловушек, ноутбук, снегоболотоход BRP 6х6, снегоход Polaris.
«Уже 14 лет мониторинг с помощью фотоловушек группировки тигра в Сихотэ-Алинском заповеднике — неотъемлемая часть нашей научной работы. Когда мы его начинали в далеком 2006 году, в нашем распоряжении были большие и тяжелые, по 2,5 кг каждая, фотоловушки с пленочными фотоаппаратами. На установку, проверку и демонтаж ловушек мы затрачивали очень много времени — ведь протяженность троп, на которых устанавливаются фотоловушки в заповеднике, более 500 км, и ходили мы только пешком. Прошли годы, на смену пленочным фотоловушкам пришли маленькие, компактные цифровые, способные работать без вмешательства человека более года, и это существенно облегчило в прямом и переносном смысле работу по фотоучету. А благодаря поддержке Всемирного фонда дикой природы, теперь мы можем выполнять работы гораздо эффективнее. В этом нам помогают квадроцикл, снегоход и автомобиль повышенной проходимости, которые Фонд передал заповеднику для оснащения группы по фотомониторингу. Такая техническая поддержка позволяет нам значительно сократить время на установку, проверку ловушек, и теперь маршруты, которые раньше требовали не меньше недели, мы проходим за 1-2 дня. Изучить и сохранить тигра невозможно в одиночку, здесь необходимо взаимодействие множества людей и организаций, и это замечательно, что в деле сохранения амурского тигра у нас есть верные друзья и надежные партнеры, такие как Всемирный фонд, ведь сохранение уникального хищника и всей дальневосточной природы – наше общее дело», — комментирует директор Сихотэ-Алинского государственного биосферного заповедника Светлана Сутырина.
Для научного отдела национального парка «Земля леопарда» в 2019-2020 с помощью WWF России было приобретено оборудование для постановки фотоловушек, снегоход Yamaha Viking, квадроцикл с комплектующими, а также отремонтирован автомобиль для полевой работы.
В национальном парке «Анюйский» оборудовано три кордона солнечными батареями, организована связь внутри парка.
В национальном парке «Удэгейская легенда» при поддержке WWF России в настоящее время завершается строительство современного туристического комплекса из 4-х жилых домов на берегу Большой Уссурки для развития экологического туризма.
Национальному парку «Бикин», самой крупной ООПТ в ареале тигра, более 1,16 млн га, WWF России помогает в оформлении охранной зоны, организации Школы гидов и, конечно, оказывает техническую поддержку. В 2020 «Бикин» получил от WWF России 3 лодочных мотора, снегоход Yamaha Viking, деревообрабатывающее оборудование для строительства на кордоне «Тахало», инструменты для постановки фотоловушек, полностью оборудованный для работы в лесу внедорожник Mitsubishi L 200. Эта поддержка была оказана благодаря совместной инициативе WWF и кампании Discovery Channel по увеличению численности тигров.
«Помощь наших партнеров из WWF России всегда своевременна и актуальна. Отмечу, что для любой ООПТ наличие технических средств, благодаря которым осуществляются природоохранные мероприятия, это важная составляющая комплекса работ на территории. Учитывая поистине гигантскую площадь национального парка «Бикин», мы остро ощущаем нехватку техники, и помощь WWF России серьезное подспорье», — говорит директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев.
Национальный парк «Бикин» является одной из 7 федеральных ООПТ, на территории которых с участием WWF России успешно применяется программа SMART. Комплексная система пространственного мониторинга антибраконьерской деятельности SMART помогает охранять природу и оценивать эффективность работы инспекторов.
«Общая площадь пригодных местообитаний амурского тигра, взятая под охрану охраняемыми природными территориями, к 2020 году достигла 28%. Фактически, за последние 20 лет с непосредственным участием Всемирного фонда дикой природы на юге Дальнего Востока удалось сформировать основной каркас «тигриных» ООПТ, в которых амурский тигр и дальневосточный леопард чувствуют себя в безопасности. Этот золотой заповедный фонд — гарантия сохранения редких кошачьих, — комментирует директор Амурского филиала WWF России, к. х. н. Петр Осипов. — Последним стало создание в 2019 году Комиссаровского заказника на Пограничном хребте в Приморском крае, очень важного для охраны тигра и леопарда как в России, так и в соседних провинциях Китая. Для завершения «тигриного» эконета необходимо создать Арсеньевский заказник в Хабаровском крае, охранные зоны вокруг всех федеральных ООПТ в ареале тигра, а также Помпеевский национальный парк в Еврейской автономной области, который имеет ключевое значение для восстановления изолированной группировки тигра на хребте Малый Хинган, начало которой положили успешные выпуски реабилитированных животных. Это именно те события, которых ждет от России мировое природоохранное сообщество, и с которыми наша страна достойно встретит в 2022 году, в очередной Год Тигра, Международный форум по сохранению популяции тигра на Планете, который планируется провести во Владивостоке».
Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке ведется администрациями Приморского, Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской областей при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.
На фото: Мониторинг амурского тигра в национальном парке «Бикин», фотоловушка ©НП Бикин / WWF России / Центр Амурский тигр.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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