Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 29 Января, 15:52 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62.83 р.
1 EUR 69.23 р.
100 JPY 57.66 р.
10 CNY 90.58 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2019

Регион сегодня
29.01 |
Власти Владивостока рекомендует временно ограничить туробмен с Китаем
29.01 |
Зимняя "перепись" птиц и зверей началась в нацпарке "Бикин" в Приморье
29.01 |
В Приморье для аптек установили пониженную налоговую ставку
29.01 |
Сахалин может стать точкой разворота Северного морского пути
29.01 |
В Приморье специалистов заповедников и нацпарков готовят к тушению пожаров
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2019, 19:16
"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим" Порты – ключевой элемент логистики Дальнего Востока, пожалуй, самый резонансный с точки зрения экологии и экономики субъектов макрорегиона
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:54
Мостовые извилины Череда завершенных строительством судьбоносных для Дальнего Востока мостов и обещание Президента России дали четкий сигнал: власти осознали проблему и реализация двух долгожданных проектов для региона - мостов через Лену и на Сахалин - дело решенное
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:50
Четыре года "Звезде": как приморское предприятие стало новым центром российского судостроения Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК "Звезда") в Большом Камне, без преувеличения, на сегодняшний день является самым передовым промышленным проектом на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:40
Хвост отвилял собакой ТОП-10 событий в политике Дальнего Востока в 2019 году
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
29 Января 2020, 12:39 | Регион сегодня |

В Приморье специалистов заповедников и нацпарков готовят к тушению пожаров

С наступлением весны приближается пожароопасный период

В преддверии пожароопасного сезона WWF России в сотрудничестве с Приморской государственной сельскохозяйственной академией организовал курсы руководителей тушения лесных пожаров для сотрудников 12 заповедников и национальных парков бассейна Амура — из Приморского, Хабаровского краев, Амурской области.

С 22 по 26 января в Центре инноваций лесного хозяйства Приморской сельхозакадемии (г. Уссурийск, Приморье) состоялись курсы по программе «Руководитель тушения лесных пожаров». Благодаря поддержке WWF России обучение в ПГСХА, с итоговым тестированием и выдачей удостоверения за подписью ректора Приморской государственной сельскохозяйственной академии, прошли 32 сотрудника федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) юга Дальнего Востока.

«Целью данного семинара является подготовка руководителей тушения пожаров, то есть, сотрудников ООПТ, которые могут не только бороться с огнем самостоятельно, но и имеют право управлять группами людей при тушении пожара в природе, в соответствии с правилами и инструкциями в этой сфере. Это достаточно важно, так как именно правильная организация работы позволяет вести борьбу с пожарами эффективно и, главное, безопасно для ее участников. А тушить лесные пожары и травяные палы инспекторам заповедников и национальных парков приходится регулярно: огонь нередко заходит на ООПТ с сопредельных территорий, создавая угрозу ценным природным комплексам», — комментирует Юрий Гафаров, координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ.

 


 

На обучение в Центр инноваций лесного хозяйства ПГСХА приехали руководители отделов охраны и государственные инспекторы 12 федеральных ООПТ: Ботчинского, Буреинского, Болоньского, Большехехцирского, Зейского, Комсомольского, Лазовского, Дальневосточного морского, Уссурийского заповедников, национальных парков «Бикин», «Анюйский», «Земля леопарда», ФГБУ «Заповедное Приамурье», а также сотрудники общественной организации «АмурСоЭС» .

«В Международный Год журавля—2020 мы обращаем особое внимание на борьбу с пожарами. Для птиц водно-болотных угодий, журавлей и аистов, пожары являются главной угрозой, а многие из присутствующих на обучающем сотрудников заповедников и нацпарков охраняют как раз места обитания этих редких краснокнижных птиц. Мы надеемся, что проводимые курсы позволят повысить эффективность противопожарной работы федеральных ООПТ и послужат сохранению редких видов бассейна Амура», — отмечает Юрий Гафаров.

Помимо преподавателей Института лесного и лесопаркового хозяйства ПГСХА, занятия проводили специалисты КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» и сотрудники противопожарного проекта «Гринпис России».

В программу были включены темы управления процессом обнаружения и тушения природных пожаров: взаимодействие наземных и авиационных лесопожарных формирований, организация охраны лесов от пожаров на территории ООПТ, составление планов противопожарного устройства, работа пожарно-химических станций, основы лесной пирологии, профилактика возгораний, техника безопасности и тактика тушения пожаров на природных территориях. Было представлено противопожарное оборудование, использование ГИС-технологий в мониторинге лесов от огня, применение БПЛА для обнаружения пожаров и разведки ситуации. Слушатели познакомились с Административным законодательством РФ в области лесных отношений и видами административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, нормативно правовой базой и основами борьбы с пожарами в соответствии с Лесным кодексом РФ.

Центр инноваций лесного хозяйства Приморской государственной сельскохозяйственной академии был создан при поддержке WWF России и природоохранного фонда компании «Тойота» в 2017 году. Только в 2019 году при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) здесь прошли специализированное обучение и курсы повышения квалификации 210 сотрудников лесничеств, авиалесоохраны, лесных инспекторов Приморского и Хабаровского краев, а также заместители директоров по охране 22 заповедников и национальных парков Амурского экорегиона.

Автор фото  © Юрий Гафаров / WWF России

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: пожары  заповедники  wwf  обучение  нацпарки 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
20 Декабря 2019, 13:30
"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона Успешная IT-компания из Приморья уверенно занимает лидирующие позиции как на рынке цифровых технологий, так и в российских рейтингах
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2019, 11:00
Возить воду будем айсбергами Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по низкой стоимости и широкой доступности Интернета, сотовой связи и по числу пользователей услуг "электронного правительства"
статьи раздела
Регион сегодня
19 Декабря 2019, 17:11
С 1 января начнется прием фото на конкурс "Посмотри на Владивосток" По итогам конкурса будет выбрано 160 фотографий – столько лет исполнится столице Приморья в 2020 году
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 14:45
Курорт для миллионов туристов Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" обживают новые инвесторы
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика