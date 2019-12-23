|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 29 Января, 15:52 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье специалистов заповедников и нацпарков готовят к тушению пожаров
В преддверии пожароопасного сезона WWF России в сотрудничестве с Приморской государственной сельскохозяйственной академией организовал курсы руководителей тушения лесных пожаров для сотрудников 12 заповедников и национальных парков бассейна Амура — из Приморского, Хабаровского краев, Амурской области.
С 22 по 26 января в Центре инноваций лесного хозяйства Приморской сельхозакадемии (г. Уссурийск, Приморье) состоялись курсы по программе «Руководитель тушения лесных пожаров». Благодаря поддержке WWF России обучение в ПГСХА, с итоговым тестированием и выдачей удостоверения за подписью ректора Приморской государственной сельскохозяйственной академии, прошли 32 сотрудника федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) юга Дальнего Востока.
«Целью данного семинара является подготовка руководителей тушения пожаров, то есть, сотрудников ООПТ, которые могут не только бороться с огнем самостоятельно, но и имеют право управлять группами людей при тушении пожара в природе, в соответствии с правилами и инструкциями в этой сфере. Это достаточно важно, так как именно правильная организация работы позволяет вести борьбу с пожарами эффективно и, главное, безопасно для ее участников. А тушить лесные пожары и травяные палы инспекторам заповедников и национальных парков приходится регулярно: огонь нередко заходит на ООПТ с сопредельных территорий, создавая угрозу ценным природным комплексам», — комментирует Юрий Гафаров, координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ.
На обучение в Центр инноваций лесного хозяйства ПГСХА приехали руководители отделов охраны и государственные инспекторы 12 федеральных ООПТ: Ботчинского, Буреинского, Болоньского, Большехехцирского, Зейского, Комсомольского, Лазовского, Дальневосточного морского, Уссурийского заповедников, национальных парков «Бикин», «Анюйский», «Земля леопарда», ФГБУ «Заповедное Приамурье», а также сотрудники общественной организации «АмурСоЭС» .
«В Международный Год журавля—2020 мы обращаем особое внимание на борьбу с пожарами. Для птиц водно-болотных угодий, журавлей и аистов, пожары являются главной угрозой, а многие из присутствующих на обучающем сотрудников заповедников и нацпарков охраняют как раз места обитания этих редких краснокнижных птиц. Мы надеемся, что проводимые курсы позволят повысить эффективность противопожарной работы федеральных ООПТ и послужат сохранению редких видов бассейна Амура», — отмечает Юрий Гафаров.
Помимо преподавателей Института лесного и лесопаркового хозяйства ПГСХА, занятия проводили специалисты КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» и сотрудники противопожарного проекта «Гринпис России».
В программу были включены темы управления процессом обнаружения и тушения природных пожаров: взаимодействие наземных и авиационных лесопожарных формирований, организация охраны лесов от пожаров на территории ООПТ, составление планов противопожарного устройства, работа пожарно-химических станций, основы лесной пирологии, профилактика возгораний, техника безопасности и тактика тушения пожаров на природных территориях. Было представлено противопожарное оборудование, использование ГИС-технологий в мониторинге лесов от огня, применение БПЛА для обнаружения пожаров и разведки ситуации. Слушатели познакомились с Административным законодательством РФ в области лесных отношений и видами административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, нормативно правовой базой и основами борьбы с пожарами в соответствии с Лесным кодексом РФ.
Центр инноваций лесного хозяйства Приморской государственной сельскохозяйственной академии был создан при поддержке WWF России и природоохранного фонда компании «Тойота» в 2017 году. Только в 2019 году при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) здесь прошли специализированное обучение и курсы повышения квалификации 210 сотрудников лесничеств, авиалесоохраны, лесных инспекторов Приморского и Хабаровского краев, а также заместители директоров по охране 22 заповедников и национальных парков Амурского экорегиона.
Автор фото © Юрий Гафаров / WWF России
- Власти Владивостока рекомендует временно ограничить туробмен с Китаем
- Зимняя "перепись" птиц и зверей началась в нацпарке "Бикин" в Приморье
- В Приморье для аптек установили пониженную налоговую ставку
- В Приморье специалистов заповедников и нацпарков готовят к тушению пожаров
- Вплоть до уголовного: За скрутку пробега у автомобилей планируют ввести наказание
- 80 классов в 28 школах Приморья закрыли на карантин
- Vladivostok Boat Show 2020: новые модели и проверенная классика!
- Только 4% жителей Дальнего Востока полностью устраивает получаемая зарплата
- Зачем Трутнев едет в Приморье на три дня?
- В Приморье на острове Попова появится комфортная туристическая экотропа
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.