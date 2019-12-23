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Открытие буферной зоны вокруг Уссурийска показало спрос
Генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат представил участникам встречи с вице-премьером Юрием Трутневым мероприятия по развитию программы «Дальневосточный гектар» в 2020 году. По прогнозам Агентства, значительный импульс программе даст открытие буферных зон в окрестностях городов в ряде субъектов Дальнего Востока.
«Опыт Читы, где нет буферной зоны, а также открытия буферной зоны вокруг Уссурийска, показывает, что при должном внимании к региональным нюансам, земельные участки вблизи инфраструктуры будут пользоваться спросом. Это даст возможность большему количеству людей воспользоваться преимуществами программы», – считает Сергей Ховрат. Он подчеркнул, что речь не идет о землях, относящихся к заповедникам, лечебно-оздоровительным местам, памятникам природы и подобным.
По статистике, более половины всех заявителей планируют использовать «дальневосточный гектар» для строительства жилья. Открытие буферных зон в пригородах позволит удовлетворить спрос желающих построить дом на земле. По данным Агентства, многим для этой цели достаточно и 10-15 соток. Агентством прорабатывается вопрос о возможности предварительного формирования уполномоченным органом земельных участков напрямую в ФИС «НаДальнийВосток.РФ» для предложения гражданам.
Сергей Ховрат также отметил, что с момента старта программы время, затрачиваемое уполномоченным органом на процедуры по предоставлению земельного участка, удалось сократить почти на две недели – с 47 до 34 рабочих дней. По его словам, механизм проекта совершенствуется, Агентство продолжит работать над тем, чтобы оформление «гектаров» для людей становилось быстрее и удобнее.
Напомним, оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.
Всего за время действия программы земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» в ДФО взяли 77,6 тыс. человек. В 2019 году «гектары» получили 12,1 тыс. человек, а суммарная площадь предоставленной за год земли составила 7,4 тыс. гектаров.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике
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