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Пятница| 31 Июля, 12:47 |
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Природный парк открылся на сахалинских "дальневосточных гектарах"
Экологическая достопримечательность находится неподалеку от поселка Тихое Макаровского района. Координатор инициативной группы экологов Роман Шатров рассказал о планах по развитию проекта Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.
«Уникальный ландшафт, живописные водопады и рокот моря – у нас получилось взять невероятной красоты территорию площадью в 29 гектаров и организовать там народный природный парк. Такую возможность нам дала программа «Дальневосточный гектар», - рассказывает получатель земельного участка эколог Роман Шатров. «Мыс Тихий всегда привлекал любителей отдохнуть на дикой природе и без должного ухода над этим живописным местом нависла опасность «вытаптывания». Мы получили землю уже почти три года назад и за это время удалось не только очистить территорию от мусора, но и оборудовать тропы и места для отдыха».
По словам Романа Шатрова, активисты на регулярной основе проводят очистку территории от мусора, а в самом народном парке появились оборудованные площадки для отдыха, подготовлены места для палаточного отдыха, установлены навигационные указатели. Каждый сезон экологи привлекают к развитию парка волонтёров со всей России – за время существования парка в мероприятиях приняли участие 3 волонтерские смены.
«Для меня очень важно, что удалось изменить отношение отдыхающих. Люди видят, что природа парка охраняется и сами стали беречь это место. Более того, наша деятельность начала привлекать внимание и поддержку предпринимателей и местных властей, которые стали помогать нам ресурсами. Впереди очень много работы и любая помощь нам в радость», - рассказывает Роман. «Своим оптимизмом мы заражаем других и это становится нашим косвенным эко-просвещением. Вместе с тем мы продолжаем изучать территорию, местную флору и фауну – в перспективе будем проводить занятия и обучающие семинары по природоохранной деятельности».
По мнению Романа, экологический отдых в условиях пандемии коронавируса стал как никогда актуален. Активисты приглашают на «Мыс Тихий» всех желающих провести время в одном из самых живописных мест Сахалина, а также помочь в развитии парка. Понаблюдать за развитием туристического проекта можно в инстаграме @silentcapenaturepark.
Напомним, оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». Люди берут землю, чтобы строить себе жильё, заниматься сельским хозяйством, открывать туристические проекты, заниматься предпринимательством и прочими видами деятельности, среди которых научная и образовательная.
«Это здорово, что 83 тысячи человек как-то улучшили свою жизнь, получили свой «дальневосточный гектар». Люди ставят на своем гектаре пасеки, люди ставят какие-то охотничьи или рыболовные базы, люди занимаются дайвингом. Мы дали возможность, а уж насколько человек готов этой возможностью воспользоваться, насколько он трудолюбив, насколько готов взяться за что-то новое – это определяет каждый человек», - отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. Всего за время действия программы земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» в ДФО взяли около 83,5 тысяч человек.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике
Журнал "Дальневосточный капитал".
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