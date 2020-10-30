Петр Гоголев, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Недропользователи не должны забывать про социальную ответственность

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 03 Ноября, 15:09 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 80.57 р.
1 EUR 93.76 р.
100 JPY 76.8 р.
10 CNY 12.03 р.
Тема номера
Лес рубят - квоты летят
свежий номер
Дальневосточный капитал № 06, 2020

Регион сегодня
28.10 |
Побывать на Сахалине можно по программе туристического кешбэка
26.10 |
"Военная ипотека" доступна в Банке "Приморье"
23.10 |
Выбор очевиден: АЗС ННК – надежные спутники автомобилистов
22.10 |
WWF подвел итоги конкурса текстов к видеороликам сериала "Год журавля-2020"
19.10 |
Заповедную территорию Хасанского района Приморья "упакуют" для инвесторов
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 16:46
Нацпроекты определяют рост Ускорение развития дальневосточных регионов, повышение в них уровня жизни населения и качества среды обитания опираются на задачи, определенные национальными проектами.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 15:42
Иностранные инвесторы: все ли планы в силе? Приморский край твердо намерен конкурировать за иностранные инвестиции. Индия, Китай, Корея, Япония реализуют масштабные проекты в регионе
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 14:36
Снятие ограничений в Приморье открыло доступ к полноценному летнему отдыху Официальное открытие туристического сезона в этом году на территории Приморского края состоялось в середине июля. Коронавирус "своровал" у населения почти два месяца солнца и моря. Но после снятия ограничительных мер базы отдыха в Приморье захлестнули нескончаемые потоки гостей, уставших от карантинного периода. Туристы в регион приезжали со всей России.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 13:40
Приморские грани "Дальневосточного гектара" Участки земли по федеральной программе "Дальневосточный гектар" в свое пользование, по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), к началу октября получили уже свыше 85,5 тысяч человек. В целом желающим освоить пустоши было предоставлено около 60 тысяч га, что сопоставимо с размерами таких крупных городов, как Самара или Новосибирск.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 10:10
Местные авиамаршруты: взлет точно по расписанию В Приморском крае в последние годы активно развивается внутреннее авиационное сообщение
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Территория
02 Ноября 2020, 14:24 | Территория |

Петр Гоголев, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Недропользователи не должны забывать про социальную ответственность

Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года ставит важнейшую задачу - ускорение экономического роста темпами выше средних по России. В то же время Стратегия развития Республики Саха (Якутия), дополняющая Нацпрограмму, главной ценностью определяет человека и создание благоприятных условий для его развития. Это предполагает развитие человеческого капитала, сокращение уровня социально-экономической дифференциации между различными территориями, уровня социального расслоения и сохранение природы для будущих поколений

Ключевым конкурентным преимуществом Республики Саха, как и всего Дальнего Востока, является наличие минерально-сырьевого комплекса, крупнейшего в Российской Федерации. В Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года Правительство России также связывает развитие Якутии с функционированием минерально-сырьевых центров по добыче алмазов, золота и топливно-энергетических ресурсов.

На территории Якутии в среднесрочной перспективе будут реализованы крупные инвестиционные проекты в сфере добычи полезных ископаемых (угля, золота, редкоземельных металлов). Государство также разрабатывает и внедряет механизмы государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, в первую очередь на геостратегических территориях - в Арктической зоне и на Дальнем Востоке.

В этой связи мы считаем, что необходимо обеспечить внедрение механизмов гарантированной трансформации экономических эффектов реализации крупных инвестиционных проектов, главным образом в сфере недропользования, в социальные эффекты в условиях минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) в качестве таких механизмов предлагает внесение изменений в закон РФ «О недрах» для обеспечения участия недропользователей в социально-экономическом развитии территорий путем обязательных соглашений, принятие на федеральном уровне закона «Об этнологической экспертизе», определение статуса «вахтовых поселков» в федеральном законодательстве, продвижение проекта «Местные кадры - в промышленность», участие недропользователей в создании конкурентоспособных профильных образовательных центров высшего и среднего профессионального образования.

Об ответственном недропользовании

Это крайне актуальная тема для развития Якутии. Правительство республики уже заключило 31 соглашение с крупными компаниями в области социально-экономического развития республики. Вопросы взаимодействия компаний с государственными органами и общественными организациями регулируются республиканским законом «Об ответственном недропользовании на территории Республики Саха (Якутия)».

Кроме того, в соответствии с законом РФ «О недрах», задачей государственной системы лицензирования является обеспечение социальных, экономических, экологических и других интересов населения, проживающего на данной территории, и всех граждан Российской Федерации. Однако, к сожалению, до настоящего времени в федеральном законодательстве этот вопрос остается неурегулированным.

Так, статья 11 закона о недрах говорит о том, что между уполномоченными органами государственной власти и пользователем недр может быть заключен договор, устанавливающий условия пользования участком, а также обязательства сторон по выполнению указанного договора. Однако, поскольку заключение договора осуществляется на добровольной основе, а лицензия на пользование недрами не содержит условий участия недропользователя в социально-экономическом развитии территории, на которой ведется разработка полезных ископаемых, лицензиаты зачастую отказываются от возложения на себя подобных финансовых обязательств. Между тем, в процессе разработки участка лицензиат активно использует в своих целях социально-инженерную инфраструктуру муниципального образования, иные виды обеспечения, а также существенно изменяет состояние окружающей среды.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) дважды вносило в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах», которым предлагалось дополнить содержание лицензии на пользование недрами в целях усиления правовых механизмов эффективного развития территорий.

Законопроектом предлагается включить в содержание лицензии на пользование недрами (обязательные условия пользования недрами) положение о заключении соглашений с органами государственной власти субъектов РФ и муниципальных образований по участию в социально-экономическом развитии территорий, связанные с социальной и экологической ответственностью недропользователя перед населением территорий.

Об этнологической экспертизе

Положительным опытом взаимодействия коренного населения с недропользователями в республике является механизм этнологической экспертизы. Закон «Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» принят 10 лет назад, 14 апреля 2010 года.

Документ регулирует отношения в области этнологической экспертизы в целях предотвращения и предупреждения негативных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на исконную среду обитания, хозяйствования и промыслов, социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера. Смысл и дух этого закона, как мы видим, являются актуальными и прогрессивными, полностью соответствующими принципам и целям устойчивого развития, принятым ООН в 2015 году.

По данным на октябрь 2020 года, на территории Якутии проведено 22 этнологические экспертизы. Общая сумма оцененных убытков общин, хозяйствующих субъектов коренных малочисленных народов Севера Якутии составила свыше 513 миллионов рублей, из них для возмещения ущерба, причиненного недропользователями и иными хозяйствующими субъектами родовым общинам, выплачено 116 миллионов рублей.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) внесло свои предложения в федеральное законодательство в связи с принятием поправок к Конституции РФ. Статья 69 Конституции дополнена частью 2, в которой сказано, что государство гарантирует культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, сохранение этнокультурного разнообразия. В целях реализации этого положения парламент Якутии настаивает на необходимости принятия федерального закона, предусматривающего обязательность проведения этнологической экспертизы до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС.

О сочетании вахты и традиционного способа

Опыт прошедших 30 лет рыночной экономики показал, что бизнесу в местах новых месторождений выгоднее создавать вахтовые (временные) поселения для организации труда вахтовым методом. Трудовым кодексом оговорены такие отношения с работником, как продолжительность вахты, график работы, система оплаты и надбавок, стаж работы вахтового персонала; но не установлены стандарты медобслуживания, санитарии, организации вахтовых поселков и питания работников.

В России за последние годы создано немало новых модернизированных вахтовых поселков в Артике и на Дальнем Востоке: Бованенково, Сабетта, Новозаполярный на Ямале, Купол и Первомайский на Чукотке, Варандей в Ненецком АО. По оценке Минвостокразвития России, на Дальнем Востоке около тысячи предприятий используют вахтовый метод, «на вахте» занято порядка 150 тыс. человек. В Якутии это 350 предприятий и 62 тыс. вахтовиков; в Бурятии - 30 предприятий и 2,5 тыс. работающих; в Забайкалье - 18 и 10 тыс.; на Камчатке - 78 и 11 тыс. соответственно.

Самые крупные вахтовые поселения создаются в отрасли ТЭК: так, в Ленском районе Якутии для обслуживания проекта «ВСТО» создано 3 вахтовых поселка, еще три создается для проекта «Сила Сибири». Ежегодная потребность в привлеченных из-за пределов Якутии работников вахтовым методом прогнозируется в 2020 году - 19,8 тыс. чел., в 2025 - 17 тыс. чел., в 2030 - 16,7 тыс. чел.

Экономическая эффективность вахтового метода сопровождается проблемами социального (формирования так называемой «временщицкой» психологии) и эколого-экономического (когда экономический эффект добычи ресурсов, в отличие от экологического ущерба, не локализуется на территории) характера. Остается главный вопрос - что нам делать с существующими северными поселениями?

Госсобрание (Ил Тумэн) считает необходимым: во-первых, определить статус «вахтовых поселков» в федеральном законодательстве; во-вторых, сочетать вахтовый и традиционный способы организации трудовой деятельности по системе «базовый город - вахта», с соответствующим развитием сферы социальных услуг в базовом поселении в интересах вахтового; в-третьих - отдавать приоритет внутрирегиональной вахте. Мы считаем, что эти принципы должны получить нормативное закрепление в федеральном законодательстве при промышленном освоении Севера и Арктики.

Ускорение экономического роста территорий должно сопровождаться мультипликативным эффектом, что, в первую очередь, должно отражаться на качестве и уровне жизни населения регионов. В погоне за высокой прибылью и ускоренным ростом недропользователи не должны забывать о социальной ответственности. Вопросы вахтовых поселков, участие местных кадров в промышленном освоении, ответственность бизнеса перед жителями территорий должны быть урегулированы федеральными законодателями. Думаю, коллеги из региональных парламентов поддержат наше предложение. 

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2020 год.

Теги: Якутия  нацпрограмма  Петр Гоголев  Ил Тумэн  недра  экономика 


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
30 Октября 2020, 12:30
Сельское хозяйство: между потерями и обретениями Среди перспективных отраслей экономики края сельское хозяйство более десяти лет занимает ведущие позиции по объемам привлеченных инвестиций. Итогом такой активности стали появившиеся в регионе новые производства, которые позволили увеличить объемы продуктов питания, выпускаемых приморскими предприятиями, и в целом повысить показатели обеспеченности Приморского края собственной продукцией.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
30 Октября 2020, 11:53
Инвестиции чувствуют перспективы Благоприятный инвестиционный климат Дальнего Востока открывает широкие возможности отечественному бизнесу найти для себя новые сферы приложения капитала. Особенно это заметно на территориях, где введены льготные режимы экономической деятельности, позволяющие форсировать создание новых предприятий, производств, объектов новой инфраструктуры, жилья. О том, каковы сегодня перспективы выполнения инвестиционных соглашений резидентами ТОР и СПВ, рассказывает директор Ассоциация резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток Денис ГАРИН:
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 11:00
Артем принимает вызов На глазах город Артем Приморского края становится все более комфортным для жизни. Есть видимые для глаз перемены - ведется комплексное благоустройство, строятся парки; и есть менее заметные, - во многом изменились отношения местной власти и бизнеса. О том, на каких принципах они строятся, как город содействует привлечению инвестиций, мы говорим с Вячеславом Квоном, главой Артемовского городского округа.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 09:20
Энергетика Приморья: этапы развития Новые энергообъекты должны обеспечить возросшие потребности бизнеса и решить проблему надежности
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 09:00
Лесопромышленный комплекс: переработка выходит на первый план Инвестиционные проекты в отрасли поддержаны на федеральном и региональном уровне
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика