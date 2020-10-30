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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Петр Гоголев, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Недропользователи не должны забывать про социальную ответственность
Ключевым конкурентным преимуществом Республики Саха, как и всего Дальнего Востока, является наличие минерально-сырьевого комплекса, крупнейшего в Российской Федерации. В Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года Правительство России также связывает развитие Якутии с функционированием минерально-сырьевых центров по добыче алмазов, золота и топливно-энергетических ресурсов.
На территории Якутии в среднесрочной перспективе будут реализованы крупные инвестиционные проекты в сфере добычи полезных ископаемых (угля, золота, редкоземельных металлов). Государство также разрабатывает и внедряет механизмы государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, в первую очередь на геостратегических территориях - в Арктической зоне и на Дальнем Востоке.
В этой связи мы считаем, что необходимо обеспечить внедрение механизмов гарантированной трансформации экономических эффектов реализации крупных инвестиционных проектов, главным образом в сфере недропользования, в социальные эффекты в условиях минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
Государственное Собрание (Ил Тумэн) в качестве таких механизмов предлагает внесение изменений в закон РФ «О недрах» для обеспечения участия недропользователей в социально-экономическом развитии территорий путем обязательных соглашений, принятие на федеральном уровне закона «Об этнологической экспертизе», определение статуса «вахтовых поселков» в федеральном законодательстве, продвижение проекта «Местные кадры - в промышленность», участие недропользователей в создании конкурентоспособных профильных образовательных центров высшего и среднего профессионального образования.
Об ответственном недропользовании
Это крайне актуальная тема для развития Якутии. Правительство республики уже заключило 31 соглашение с крупными компаниями в области социально-экономического развития республики. Вопросы взаимодействия компаний с государственными органами и общественными организациями регулируются республиканским законом «Об ответственном недропользовании на территории Республики Саха (Якутия)».
Кроме того, в соответствии с законом РФ «О недрах», задачей государственной системы лицензирования является обеспечение социальных, экономических, экологических и других интересов населения, проживающего на данной территории, и всех граждан Российской Федерации. Однако, к сожалению, до настоящего времени в федеральном законодательстве этот вопрос остается неурегулированным.
Так, статья 11 закона о недрах говорит о том, что между уполномоченными органами государственной власти и пользователем недр может быть заключен договор, устанавливающий условия пользования участком, а также обязательства сторон по выполнению указанного договора. Однако, поскольку заключение договора осуществляется на добровольной основе, а лицензия на пользование недрами не содержит условий участия недропользователя в социально-экономическом развитии территории, на которой ведется разработка полезных ископаемых, лицензиаты зачастую отказываются от возложения на себя подобных финансовых обязательств. Между тем, в процессе разработки участка лицензиат активно использует в своих целях социально-инженерную инфраструктуру муниципального образования, иные виды обеспечения, а также существенно изменяет состояние окружающей среды.
Государственное Собрание (Ил Тумэн) дважды вносило в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах», которым предлагалось дополнить содержание лицензии на пользование недрами в целях усиления правовых механизмов эффективного развития территорий.
Законопроектом предлагается включить в содержание лицензии на пользование недрами (обязательные условия пользования недрами) положение о заключении соглашений с органами государственной власти субъектов РФ и муниципальных образований по участию в социально-экономическом развитии территорий, связанные с социальной и экологической ответственностью недропользователя перед населением территорий.
Об этнологической экспертизе
Положительным опытом взаимодействия коренного населения с недропользователями в республике является механизм этнологической экспертизы. Закон «Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» принят 10 лет назад, 14 апреля 2010 года.
Документ регулирует отношения в области этнологической экспертизы в целях предотвращения и предупреждения негативных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на исконную среду обитания, хозяйствования и промыслов, социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера. Смысл и дух этого закона, как мы видим, являются актуальными и прогрессивными, полностью соответствующими принципам и целям устойчивого развития, принятым ООН в 2015 году.
По данным на октябрь 2020 года, на территории Якутии проведено 22 этнологические экспертизы. Общая сумма оцененных убытков общин, хозяйствующих субъектов коренных малочисленных народов Севера Якутии составила свыше 513 миллионов рублей, из них для возмещения ущерба, причиненного недропользователями и иными хозяйствующими субъектами родовым общинам, выплачено 116 миллионов рублей.
Государственное Собрание (Ил Тумэн) внесло свои предложения в федеральное законодательство в связи с принятием поправок к Конституции РФ. Статья 69 Конституции дополнена частью 2, в которой сказано, что государство гарантирует культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, сохранение этнокультурного разнообразия. В целях реализации этого положения парламент Якутии настаивает на необходимости принятия федерального закона, предусматривающего обязательность проведения этнологической экспертизы до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС.
О сочетании вахты и традиционного способа
Опыт прошедших 30 лет рыночной экономики показал, что бизнесу в местах новых месторождений выгоднее создавать вахтовые (временные) поселения для организации труда вахтовым методом. Трудовым кодексом оговорены такие отношения с работником, как продолжительность вахты, график работы, система оплаты и надбавок, стаж работы вахтового персонала; но не установлены стандарты медобслуживания, санитарии, организации вахтовых поселков и питания работников.
В России за последние годы создано немало новых модернизированных вахтовых поселков в Артике и на Дальнем Востоке: Бованенково, Сабетта, Новозаполярный на Ямале, Купол и Первомайский на Чукотке, Варандей в Ненецком АО. По оценке Минвостокразвития России, на Дальнем Востоке около тысячи предприятий используют вахтовый метод, «на вахте» занято порядка 150 тыс. человек. В Якутии это 350 предприятий и 62 тыс. вахтовиков; в Бурятии - 30 предприятий и 2,5 тыс. работающих; в Забайкалье - 18 и 10 тыс.; на Камчатке - 78 и 11 тыс. соответственно.
Самые крупные вахтовые поселения создаются в отрасли ТЭК: так, в Ленском районе Якутии для обслуживания проекта «ВСТО» создано 3 вахтовых поселка, еще три создается для проекта «Сила Сибири». Ежегодная потребность в привлеченных из-за пределов Якутии работников вахтовым методом прогнозируется в 2020 году - 19,8 тыс. чел., в 2025 - 17 тыс. чел., в 2030 - 16,7 тыс. чел.
Экономическая эффективность вахтового метода сопровождается проблемами социального (формирования так называемой «временщицкой» психологии) и эколого-экономического (когда экономический эффект добычи ресурсов, в отличие от экологического ущерба, не локализуется на территории) характера. Остается главный вопрос - что нам делать с существующими северными поселениями?
Госсобрание (Ил Тумэн) считает необходимым: во-первых, определить статус «вахтовых поселков» в федеральном законодательстве; во-вторых, сочетать вахтовый и традиционный способы организации трудовой деятельности по системе «базовый город - вахта», с соответствующим развитием сферы социальных услуг в базовом поселении в интересах вахтового; в-третьих - отдавать приоритет внутрирегиональной вахте. Мы считаем, что эти принципы должны получить нормативное закрепление в федеральном законодательстве при промышленном освоении Севера и Арктики.
Ускорение экономического роста территорий должно сопровождаться мультипликативным эффектом, что, в первую очередь, должно отражаться на качестве и уровне жизни населения регионов. В погоне за высокой прибылью и ускоренным ростом недропользователи не должны забывать о социальной ответственности. Вопросы вахтовых поселков, участие местных кадров в промышленном освоении, ответственность бизнеса перед жителями территорий должны быть урегулированы федеральными законодателями. Думаю, коллеги из региональных парламентов поддержат наше предложение.
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