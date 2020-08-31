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17 Сентября 2020, 14:03 | Территория
В Якутии добавят лета
Тепличный комплекс "Саюри" готов обживать новые площади
«Вы думаете, сельское хозяйство Якутии - это только традиционное скотоводство, выращивание зерновых в отдельных районах? - спрашивает нас Игорь БОРИСОВ, руководитель строительной компании «АЭБ Капитал». - Это еще и овощеводство - причем круглогодичное, мы доказали, что свежие овощи можно выращивать и в минус пятьдесят!»
Разговор происходит в третьей уже очереди тепличного комплекса «Саюри», до выхода на проектную мощность осталось построить еще 1,2 гектара теплиц с искусственным солнцем.
Проект зародился еще в 2011 году, когда банковская группа АЭБ, основной финансовый институт крупнейшего региона России, начала прорабатывать возможности развития круглогодичного овощеводства. Был досконально изучен опыт Новосибирска, Удмуртии, где эта отрасль развита наиболее успешно. Считали различные модели теплиц, пленочные, с применением стеклопакетов, изучали технологии выращивания, и выбор был сделан. Остановились на технологиях из Японии, носителем которых была корпорация Hokkaido Corporation, с которыми представители банковской группы АЭБ, в том числе и будущие руководители дочерней компании банка «АЭБ Капитал», познакомились еще в декабре 2015 года. Летом 2016 года на Восточном экономическом форуме республиканский банк Якутии и Hokkaido Corporation подписали соглашение о строительстве круглогодичной теплицы на вечной мерзлоте.
Тепличный комплекс «Саюри» не имеет аналогов в России, да что в России - в мире! Он спроектирован и адаптирован к условиям вечной мерзлоты и суровому климату Якутии, где долгая зима и стрелка термометра опускается до минус пятидесяти. В теплицах успешно апробированы уникальные технологии: так, японская трехслойная пленка по своей светопропускаемости превосходит стекло (94%)! Отличный материал, но вспомним, какая длинная и темная зима в этих краях. Овощи в Якутии выращивали и в советское время, в летних теплицах. Круглогодичная работа «Саюри» обеспечена инновационными инженерными решениями: искусственное «солнце», автоматический капельный полив питательным раствором - гидропоника, сам грунт - растения всходят на минеральной вате - агрономическом базальте. Все системы микроклимата в теплице автоматические и управляются через центральный компьютер, ручной труд сведен к минимуму. И вся теплица, по словам создателей уникального инженерного сооружения - как живой организм, где капилляры - питательные трубки, минерализованная жидкость - кровь. Центральный блок управления - это мозг, а уникальные самозатягивающиеся японские пленки - кожа живого существа. И это очень «умное» существо - пленка самозатягивается при разрыве, автоматически подаются свет, питательные смеси.
Первые огурцы, собранные в экспериментальной теплице, произвели фурор на рынке - в канун нового, 2017, года якутянам пусть ограниченно, но были представлены огурцы, которые не пахли консервантами, как привозные, которые пахли по-домашнему. В следующий год пошли томаты, и тут уж скептицизма не осталось ни у кого - продукция «Саюри» пользуется огромным спросом.
Проект реализуется резидентом ТОР «Индустриальный парк Кангалассы» компанией «Саюри», которая использует налоговые и административные преференции территории опережающего развития, компании предоставлена финансовая поддержка АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики». Особая заинтересованность в создании высокотехнологичного тепличного комплекса у республиканской и муниципальной власти, на которой лежит ответственность за продовольственное обеспечение якутян. Круглогодичные поставки собственных свежих экологических чистых овощей, конкурирующих по качеству и цене с привозными, - вопрос очень актуальный, учитывая сложную и дорогую логистику.
В свое время инициаторами проекта выступили «Алмазэргиэнбанк» и японская компания Hokkaido Corporation, заключившие в 2016 году соглашение и последовательно продвигающие уникальное предприятие. Генеральным подрядчиком строительства выступает дочерняя компания банка «АЭБ Капитал», которая в этом году отметит пятилетие и успевшая за это время проявить себя на рынке жилищного и производственного строительства в республике.
Первая экспериментальная теплица площадью 1000 квадратных метров была запущена в 2016 году. Опыт оказался успешным, хотя, как признают и сами инициаторы проекта, в начале пути сомнений было достаточно. В прошлом году была введена вторая очередь - плюс уже 1,2 га. С начала нынешнего года строится третья теплица площадью 0,8 гектара, и запланировано еще 1,2 гектара. Предприятие развивается и доказывает состоятельность идеи. У аграрной отрасли Якутии появилось как бы второе дыхание, расширение возможностей. В этом проекте есть определенная новаторская амбициозность: республиканским специалистам - и строителям из компании «АЭБ Капитал», и агрономам - пришлось не только много учиться у японских коллег, изучать мировые тепличные технологии, но и самим находить решения проблем, которые неизбежно возникали при строительстве круглогодичных теплиц на вечной мерзлоте. Как говорят в «АЭБ Капитал» - пусть для мирового строительного сообщества этот проект и не так заметен, но для Якутии, для якутян возможность круглогодичной поставки свежих овощей очень важна. И в компании чувствуется определенная гордость, что замысел, проектирование, реализация этого уникального проекта неразрывно связана с банковской группой АЭБ, с компанией «АЭБ Капитал», строительным подразделением группы.
Выход на проектную мощность всего комплекса запланирован на 2022 год, а общая сметная стоимость проекта оценивается в сумму более 1,4 млрд рублей. Если проект экономически удастся, технологии «Саюри» можно будет развивать по всей Якутии, Дальнему Востоку, считают разработчики самого амбициозного аграрного проекта. Планируется, что «Саюри» в общей сложности будет производить порядка 2 тыс. тонн овощной продукции - это огурцы, помидоры, зелень, что позволит закрыть до 20% потребностей целевого рынка (Якутск и пригород). Но есть ведь и остальные 80% - значит, есть куда двигаться местным производителям.
Досье «Дальневосточного капитала»: ООО «АЭБ Капитал» входит в группу «Алмазэргиэнбанк», занимается проектированием, строительством и реализацией как жилых, так и нежилых помещений на всей территории Республики Саха (Якутия). Учреждено в 2015 году, 100% собственником 100% предприятия является АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
Фото Андрея Сорокина.
Лариса ЛАРИНА
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