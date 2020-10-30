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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Ноября, 15:09 |
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Арктика устремлена в будущее
Вопросы сохранения и развития этого макрорегиона - в приоритетной повестке федерального центра, целый ряд решений инициированы президентом России.
Главная цель Стратегии - повышение качества жизни якутян, проживающих в арктических районах. В центр поставлен человек, его интересам должно быть подчинено экономическое развитие богатейшей территории. Ведь именно здесь расположены крупные и уникальные месторождения алмазов, золота, цветных и редкоземельных металлов, угля, ископаемой мамонтовой кости. Нефть и газ - это тоже про арктическую зону. Запуская новую индустриализацию Севера, нужно обеспечить экологическую защиту хрупких экосистем Арктики, баланс интересов инвесторов и местных жителей. Коренное население должно иметь приоритетное право на ведение традиционных видов деятельности, обеспечивающих сохранение национальной культуры, образа жизни. При этом государство и бизнес должны взять на себя обязанность создания современной социальной инфраструктуры: коммунальное хозяйство, транспорт, медицина, образование - все эти отрасли требуют существенной модернизации.
Именно эти задачи формируют сегодня повестку дня депутатов Государственного собрания республики Саха (Якутия) (Ил Тумэн).
Мнение
Петр ГОГОЛЕВ, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):
Арктика в 21 веке - стратегический геополитический регион с обновленной общемировой повесткой и общечеловеческой миссией. До сих пор наши ассоциации укладывались в картину безбрежных ледяных и снежных просторов с немногочисленными коренными жителями в поселках без развитой инфраструктуры. Всего лишь за два десятилетия люди научились достаточно быстро осваивать новые ниши. Технологии и материалы изменились в корне. Арктику ждет активная человеческая деятельность, от научных исследований до крупнейших промышленных проектов.
С другой стороны, есть мнение, что здесь расположена «кухня» глобального климата. России и другим арктическим государствам необходима Арктическая экологическая доктрина. И это такой же императив, как необходимость промышленного освоения полярных просторов.
Стратегия развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года - центральный документ, который ляжет в основу развития почти половины территории самого большого субъекта Российской Федерации. Якутия стала первым регионом среди арктических субъектов России, принявшим документ подобного значения и масштаба. Мы с удовлетворением отмечаем, что в последние десять лет руководство страны уделяет пристальное внимание развитию Арктики и Дальнего Востока. Республиканская стратегия будет подкреплена федеральными документами, направленными на развитие российской Арктики.
Утверждены основы госполитики РФ в Арктике до 2035 года. На основе стратегии разрабатывается госпрограмма развития Арктики. Вся Арктика стала специальной экономической зоной с набором налоговых льгот для резидентов. Принята стратегическая программа действий по охране окружающей среды Арктической зоны. Арктическая зона России значительно расширилась в прошлом году за счет 13 северных районов Якутии. Проект «Дети Арктики», инициированный Якутией, найдет свое место в государственной программе РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ».
На прошедшей парламентской сессии «Правовые аспекты жизнеобеспечения и устойчивого развития северных и арктических территорий» II Международного форума «Северный Форум по устойчивому развитию» мы наметили необходимость развития межпарламентского межрегионального сотрудничества для совершенствования арктического законодательства. Считаю, арктическое законодательство должно учитывать и подчеркивать особое место Арктики в мире. В период председательства России в Арктическом Совете в 2021-2023 годах нам необходимо содержательно насыщать арктическую повестку для взаимовыгодного устойчивого развития на основе международного права.
Мы уверены, что совсем скоро российская Арктика станет местом притяжения людей и капитала, гордости за своенравный Север.
Вначале экология
Любой разговор о развитии арктических территорий необходимо начинать с вопросов экологии и сохранения вечной мерзлоты. Именно такой подход позволит сегодняшним и будущим поколениям якутян благополучно жить на севере, рационально используя его богатства. Население земли уже не просто прозрело, но и на практике испытало, какими тяжелыми последствиями оборачивается потребительское отношение к природе. Собственно, бурное промышленное освоение в советские времена арктических территорий Якутии оставило тяжелое наследие. Загрязнение побережья Северного Ледовитого океана, северных рек, особенно главной водной дороги республики - реки Лена, заброшенные ГОКи и поселки - разбираться с этими проблемами придется не одному поколению.
Плюс к этому, вся территории республики расположена в зоне «вечной» мерзлоты, имеющей самую большую мощность в мире. Это наиболее уязвимая тема при строительстве зданий, жилья, транспортных артерий. Человек давно приспособился к этому природному явлению, однако дальнейшая не выверенная техногенная нагрузка на нее может привести к катастрофическим последствиям. Не говоря уже о том, что особого внимания уже давно требуют вопросы обеспечения безопасности жизни на мерзлоте. Если сейчас не принять срочных правовых решений, направленных на сохранение вечной мерзлоты, то, по оценкам специалистов, уже в середине этого столетия от нее в нашей стране останется только пятая часть от современных площадей.
Все эти вопросы уже не первый год в приоритете Госсобрания РС(Я), по целому ряду из них депутатам удалось добиться существенного прогресса. Так, республиканский закон «Об охране вечной мерзлоты» был принят еще в 2018 году. Но многое ли может сделать региональный закон (кстати, единственный, посвященный этой теме, в России)? Якутские парламентарии на всех уровнях отстаивают консолидированную позицию северных регионов: только принятие специального федерального закона позволит комплексно решить проблемы, связанные с фактором мерзлоты, обеспечит ее сохранность, защиту окружающей среды, объектов инфраструктуры.
Мнение
Владимир ПРОКОПЬЕВ, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии:
Вопросы нормативно-правового регулирования природопользования российского Севера и Арктики - комплексные и касаются всех субъектов макрорегиона. Парламент Якутии инициировал рассмотрение ряда законодательных проектов, касающихся вопросов использования недр, лесоустройства, земельных отношений в части охоты и рыболовства, статуса вахтовых поселков.
Один из острых вопросов, требующих незамедлительного решения, - сохранение вечной мерзлоты. Парламентом Якутии разработан проект федерального закона «О рациональном использовании и охране вечной мерзлоты», которым предлагается определить правовые основы госполитики в области рационального использования и охраны вечной мерзлоты.
Основой стабильного развития страны и объектом публичного интереса являются природные ресурсы. Доходы от недропользования, но нашему мнению, должны поступать в бюджеты различных уровней, направляться на социально-экономическое развитие территорий. Сегодня этого в полной мере не происходит, поскольку нарушен баланс при перераспределении между федеральным центром и регионами полномочий по управлению, распределению доходов от налога на добычу полезных ископаемых. Госсобрание (Ил Тумэн) уже дважды вносило в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в Закон «О недрах», которым предлагалось включить в лицензии обязательные условия пользования недрами, касающиеся участия недропользователей в социально-экономическом развитии субъекта и муниципального образования.
По всему российскому северу разбросаны многочисленные вахтовые поселки. Вахтовый метод, которым осваивался север, будет иметь широкое применение и в будущем. Поэтому, по мнению депутатов Госсобрания (Ил Тумэн), на уровне федерального законодательства необходимо узаконить их статус, определить условия функционирования, контроля со стороны органов местного самоуправления, регламентировать экологические аспекты деятельности таких поселков и так далее.
Сегодня депутаты работают над внесением в Нацпроект «Экология» вопроса сохранения реки Лены. Необходимы строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений в 33 населенных пунктах, расположенных на ее берегах, так как объем неочищенных промышленных и сточных вод увеличивается и несет в себе серьезную экологическую опасность. Требуются очистка акватории от затонувших судов (таких около 300 единиц), проведение русловых и берегоукрепительных работ. Все эти мероприятия важны для стабильности экологического равновесия всей дальневосточной части страны, поскольку Лена - единственная крупная река на Земле, которая целиком протекает по территории вечной мерзлоты.
Досье «Дальневосточного капитал»: Зона «вечной мерзлоты», главная составляющая природы Севера, занимает до 65 % всей территории России, это почти 10,7 млн. кв. км, и охватывает значительную часть Сибири и Дальнего Востока.
Своя ось развития
Стратегия социально-экономического развития Арктической зоны на период до 2035 года разделила арктические районы республики по бассейновому принципу - Анабарскую, Ленскую, Янскую, Индигирскую, Колымскую группу улусов. У каждой из пяти групп своя ось развития. Так, в Анабарском бассейне планируются увеличение мощностей Верхнемунского алмазодобывающего предприятия, разработка Томторского месторождения редкоземельных элементов, дальнейшее проведение геологоразведочных работ.
В Приленской группе будет сформирована база научного изучения Арктической зоны РФ, морской порт Тикси станет опорным пунктом для развития Севморпути. Здесь продолжится добыча алмазов и россыпного золота, планируются ГРР по выявлению месторождений углеводородного сырья.
Развитие Янской группы связано с добычей рудных полезных ископаемых. Одновременно с этим здесь будут продвигаться аграрные проекты по разведению пород якутской коровы и янских лошадей. Планируются товарное разведение оленей, проекты по рыбоводству, глубокой переработке рыбы.
В Индигирской группе приоритетной станет специализация по разведению оленей. Есть планы по развитию рыболовства, упорядочению добычи мамонтовой фауны с дальнейшей переработкой мамонтовой кости.
Перспективы Колымского бассейна связаны с возрождением Севморпути. Увеличение добычи угля в Зырянском бассейне и развитие инфраструктуры для его экспорта позволят нарастить объемы грузопотока СМП на 1-1,5 млн тонн. Разработка Баимской рудной зоны в Чукотском АО позволит трансформировать Зеленомысский речной порт в ведущий транспортный узел Восточной Арктики.
Такой расклад дает ясные сигналы для инвесторов - промышленное освоение Арктической зоны будет идти в ногу с развитием традиционных видов хозяйствования. Защита коренных народов Севера, обеспечение баланса интересов в деятельности республиканских парламентариев занимает центральное место.
Мнение
Елена ГОЛОМАРЕВА, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики:
Арктика - колыбель уникальной циркумполярной культуры, особого образа жизни и быта, присущего только коренным народам Севера. Поиск баланса между освоением ресурсов Арктики и сохранением уникальных особенностей этой экосистемы, причем в условиях усиления международного интереса, нарастания глобальной конкуренции и необходимости обеспечения высокого качества жизни коренных жителей, становится серьезным вызовом для нашей республики.
Парламентом Якутии принят ряд законов, направленных на защиту интересов народов Севера. Под действие закона о территориях традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности КМНС подпадает 53% территории республики. Закон о кочевой семье устанавливает статус и меры господдержки для сохранения и возрождения семейно-родовых традиций, уклада жизни оленеводов.
Наша республика является первым субъектом Федерации, где реализуется региональный закон «Об этнологической экспертизе», который регулирует отношения хозяйствующих субъектов коренных народов Севера с компаниями-недропользователями и защищает их интересы.
Эффективное развитие арктических территорий возможно только с полноценным участием федерального правительства, путем реализации политики особого хозяйственного освоения территории, в том числе через совершенствование федерального законодательства. Парламентом Якутии подготовлены и находятся в разработке несколько федеральных законопроектов, направленных на господдержку коренных малочисленных народов. По инициативе депутатов были внесены поправки в проект ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне». В нем появился раздел, касающийся КМНС, что позволяет говорить об установлении ответственного стандарта взаимоотношений недропользователей и коренных малочисленных народов.
В 2018 году в качестве совещательного органа при парламенте Якутии создана Ассамблея депутатов - представителей коренных малочисленных народов Севера РС(Я). Это уникальная возможность отчетливо услышать голос жителей отдаленных районов республики.
Необходимо, чтобы новая эпоха освоения Арктики стала примером того, как государство, социально ответственные ресурсные корпорации начинают освоение не с новых промышленных объектов, а с кардинального решения застарелых проблем людей, живущих и работающих на арктических землях, с обеспечения достойной жизни тем, кто будет вести их дальнейшее освоение.
Все начинается с детства
При всей масштабности и перспективности задач по развитию арктической зоны начинать нужно с конкретных дел, которые уже в ближайшее время позволят живущим здесь людям почувствовать изменения к лучшему. Так первостепенной заботой законодателей и исполнительной власти стала разработка подпрограммы «Дети Арктики» как составляющей государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ».
Феодосия ГАБЫШЕВА, председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций:
29 февраля на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ» Ил Тумэн инициировал проект подпрограммы «Дети Арктики». Продвигая этот проект, мы исходим из опыта успешного участия республики в международных, всероссийских проектах. В решении Совет Федерации отметил отсутствие в нормативных правовых актах, регулирующих правоотношения в сфере образования, а также в ведомственных актах Министерства просвещения РФ, норм и требований, учитывающих специфические условия деятельности на территориях Арктической зоны.
В первую очередь, подпрограмма направлена на сохранение здоровья детей. Многие северные регионы отмечает необходимость федеральной поддержки в организации отдыха и оздоровления детей. Было бы целесообразнее предусмотреть госсубсидирование проездных расходов до курортов Краснодарского края, Крыма и межрегиональных центров страны. На местах остается проблемой недофинансирование развития инфраструктуры детских лагерей.
Другое направление подпрограммы «Дети Арктики» - создание условий для повышения качества образования. Мы добиваемся дальнейшей государственной адресной поддержки малочисленных детских садов и школ. В населенных пунктах актуальны многофункциональные центры, включающие блоки для детских садов, учреждений допобразования, спортивные залы, библиотеки, проектное пространство.
Также предлагаем выделить в отдельное направление поддержку образования детей, ведущих с родителями кочевой или полукочевой образ жизни в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности. Можно было бы запустить проекты «Специализированный транспорт для кочевой школы», «Арктическое цифровое кольцо», оказывать поддержку движению «Юные оленеводы», приобщая детей к основам традиционных видов хозяйствования.
Особого внимания требует кадровое обеспечение школ и эффективное преподавание. Отказ специалистов ехать в сельские школы, тем более в арктические, продиктован сложной логистикой, проблемами связи, отсутствием современной инфраструктуры. Нужен другой подход к финансированию школ с малой численностью. Надо предусмотреть аналогичный федеральному проекту «Земский учитель» проект «Учитель Арктики».
По нашему мнению, полномочия по разработке основных образовательных программ по родным языкам коренных народов должны быть именно у регионов. В условиях дистанционного образования актуально создание единой учебной платформы с региональным компонентом.
Принятие нашей инициативы «Дети Арктики» на федеральном уровне - результат комплексной работы органов власти республики, научных учреждений и экспертов и доказательство того, что развитие любой территории начинается с поддержки конкретного человека, в данном случае - детей.
Татьяна Грозецкая
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