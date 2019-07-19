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19 Июля 2019, 10:00 | Часовой пояс |

Лайнер Costa Venezia примет гостей ВЭФ

Морской круизный лайнер люкс-класса Costa Venezia примет участников V Восточного экономического форума, который состоится 4-6 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба "Росконгресса"

Новейшее судно итальянской компании Costa Crociere S.p.A было спущено на воду в марте 2019 года. Для размещения гостей доступны 2 116 комфортабельных номеров-кают различных категорий. Номерной фонд лайнера, разместившийся на 14 палубах, соответствует уровню пятизвездочной гостиницы, где гостей ждет собственная консьерж-служба и высочайший сервис.

Инфраструктура Costa Venezia включает в себя специально оборудованный зал для проведения встреч и переговоров, современный оздоровительный комплекс, бассейн с выдвижной стеклянной крышей, крытое поле для мини-футбола, тренажерный зал, шоппинг-зону, галерею искусств и фотографий, а также мини-музей итальянского футбольного клуба «Ювентус». Рестораны и кафе на борту Costa Venezia обеспечат гостям многообразие гастрономических предложений.

Инфраструктурой лайнера смогут воспользоваться не только проживающие на Costa Venezia, но и все участники и гости ВЭФ-2019. Предполагается, что на борту судна пройдет ряд неформальных мероприятий на полях Форума.

Всего организаторы V Восточного экономического форума подготовили 8,5 тысяч гостиничных номеров для делегатов, журналистов и сотрудников обеспечивающих организаций. Из них 1,7 тысячи номеров подготовлены в гостиницах Владивостока, еще свыше 4,7 тысяч - на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2019 год.  
 

Теги: costa venezia  ВЭФ 


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