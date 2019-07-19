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Тарифы на электроэнергию пойдут вдолгую
Соответствующее постановление Правительства России было опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Внедрение таких долгосрочных тарифов для поставщиков позволяет создать понятные и прозрачные правила регулирования рынка энергетики. А также эта мера выступит в качестве стимула роста экономической эффективности.
«Мы обсуждали с поставщиками, готовы ли они к введению долгосрочных тарифов. Для компаний установление тарифов на пять лет позволит им перераспределить средства на модернизацию предприятий и техническое перевооружение», - отметил начальник отдела приоритетных отраслей инвестиционного департамента Минвостокразвития России Олег Вахтин.
Ипотека по 2% уже в проекте
Первые ипотечные договоры с льготной ставкой под 2% дальневосточники смогут оформить к концу года. На льготную ипотеку предусмотрено 15 млрд рублей, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ на итоговой коллегии министерства.
По его словам, разрабатываемый механизм будет доступен молодым семьям, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет, а также участникам программы «Дальневосточный гектар». Согласно проекту документа, льготная ипотека будет доступна для покупки, строительства или ремонта жилья. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса.
«Максимальный размер займа составит 4 млн рублей. Мы предусмотрели в нашей госпрограмме на эти цели порядка 15 млрд рублей, сейчас будем докапитализировать Фонд развития Дальнего Востока и в этом году хотим начать работу - приобретать жилье эконом-класса», - пояснил Александр Козлов.
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