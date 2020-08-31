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19 Сентября 2020, 16:05 | Часовой пояс

Надводные процедуры

Судостроение и судоремонт возрождаются в ДФО благодаря проекту ССК "Звезда" и программе "Квоты под киль". О том, как главы регионов высказываются о развитии отрасли, - в традиционной подборке комментариев "Дальневосточного капитала".


Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО о ходе работ по строительству серии танкеров класса «Афрамакс» на ССК «Звезда»:

- Для Приморья - это новые технологии, рабочие места, прорыв в судостроении, потому что суда таких размеров в стране никогда не строились. За ними пойдут газовозы, атомоходы, ледоколы.

О постройке первого танкера класса «Афрамакс» на ССК «Звезда»

- Символично, что этот танкер закладывал Президент России Владимир Путин. У нас появилась возможность самим перевозить нефть, не зависеть от поставщиков из других стран. Мы берем лучшие мировые практики, при этом развивая свою промышленность, новые технологии.

Губернатор Магаданской области Сергей НОСОВ о закладке на Хабаровском судостроительном заводе двух краболовных судов для Магаданской области:

- Что особенно важно - это строительство современных судов на верфях Дальнего Востока. Хабаровский край - наши соседи, и мы не представляли другого исполнителя. Закладка новых судов говорит о том, что, несмотря ни на что, мы поддерживаем нашу экономику, наших предпринимателей, и у нас все получится. Желаю всем успехов в решении производственных задач в это непростое время, и рыбакам в дальнейшем - семь футов под килем!

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО о ходе строительства двух грузопассажирских судов проекта PV22 на Невском ССЗ:

- Новые суда выйдут на линию в начале 2021 года. Мы их очень ждем и хотим, чтобы работы были выполнены качественно. Ход строительства будем контролировать ежемесячно. Выхода на линию современных теплоходов очень ждут местные жители.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ о закладке первой сваи Жатайской судоверфи:

- Я хотел бы выразить благодарность правительству Российской Федерации и лично министру за поддержку республики. Уверен, мы с поставленными задачами справимся. Судоверфь будет возведена, и уже в 2022 году, в 100-летие республики, первый корабль, построенный на Жатайской судоверфи, должен быть спущен на воду.

Врио губернатора Камчатского края Владимир СОЛОДОВ о развитии на Камчатке судостроения и судоремонта:

- Начать, конечно, с судоремонта, исторически существовавшей отрасли на Камчатке. Необходимо вернуться к проектам по ее возрождению.

Врио губернатора Хабаровского Края Михаил ДЕГТЯРЕВ о закладке на Амурском судостроительном заводе МРК проекта 22800 «Каракурт»:

- Я хочу от имени краевого правительства поблагодарить работников завода за ваш труд. Для нас очень важно то, что вы делаете. Минобороны хочу поблагодарить за то, что размещает заказы на этом славном и очень дорогом для всех нас предприятии. Заводу в следующем году 85 лет, за эти годы здесь построены очень нужные и важные для флота корабли, и я уверен, что со всеми заказами вы справитесь в срок и укрепите боевую мощь и престиж нашей страны. Для меня как для временно исполняющего обязанности губернатора очень важно социальное самочувствие каждого из вас, и мы сделаем все, чтобы в Комсомольске-на-Амуре было комфортно работать.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.

Теги: звезда  квоты под киль 


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