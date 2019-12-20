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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 22 Декабря, 20:40 |
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Мостовые извилины
Есть мнение, что после успешного масштабного строительства мостов во Владивостоке к саммиту АТЭС 2012 года появилась «мода» на возведение подобных сооружений по всему Дальнему Востоку. Не то что бы мода, скорее тренд и, надеемся, однозначное понимание властями - регион остро нуждается в такого рода объектах. Это обусловлено и территориальными, и географическими, и демографическими, и экономическими особенностями Дальневосточного федерального округа. Нам нужны не просто дороги, а кратчайшие пути, разветвленная, обширная мостовая и дорожная инфраструктура, которые служат не для удобства и комфорта, как дороги-дублеры, скоростные платные трассы в западной части страны, а которые жизненно необходимы живущим здесь россиянам и зачастую являются единственной нитью, связывающей районы с «большой землей».
Платный пошел!
На Дальнем Востоке в последний месяц осени-2019 завершились сразу две грандиозные стройки. 29 ноября закончилось строительство автомобильного моста между Россией и Китаем через Амур. По нему прошли первые «КамАЗы». Двухполосный автомобильный мост длиною 1080 м, связывающий Благовещенск и китайский город Хэйхэ, готов. Регулярное движение автотранспорта планируется открыть в апреле 2020 года. После ввода моста в эксплуатацию пассажирский поток составит более пяти тысяч человек в сутки. По нему ежедневно смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей. По расчетам специалистов, благодаря мосту грузооборот между Благовещенском и Хэйхэ вырастет в восемь раз.
«Мост позволит избежать транспортных проблем из-за ледохода и вести торговлю круглогодично. Снизится логистическая составляющая в себестоимости продукции, что даст преимущество производителям наших стран. И надеемся, произойдет упрощение таможенных процедур», - заявил представитель управления коммерции города Хэйхэ Сюань ЧЖАОЛИ.
Стоит отметить, что строительство моста через Амур Москва и Пекин обсуждали в течение 20 лет. Инициатором продвижения так и не осуществленного в советский период проекта по строительству моста в Китай стал тогда еще губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО (ныне - глава Приморья). Весь комплекс строительных изысканий и проектирование заняли два года. Высота судоходного хода - 17 м. Ведется также работа по созданию пункта пропуска через государственную границу России и КНР в районе автомобильного моста. Общая протяженность мостового перехода, включая российскую и китайскую сторону, составила 19,5 км. Нагрузка на мостовой переход - 100 т. Мост начали строить 18 декабря 2016 года.
Год назад ориентировочная строительная стоимость моста на российской стороне оценивалась в 16 млрд руб., однако с учетом изменения НДС в России и стоимость поменялась. Затраты Китая - 5,2 миллиарда. Концессионная модель строительства мостового перехода в рамках российско-китайского соглашения включает в себя непосредственно строительство - 3 года и эксплуатацию - 16 лет (расчетный срок окупаемости). Поскольку проект - коммерческий, проезд по мосту будет платным. По словам главного инженера филиала СК «Мост» Николая Рогова, на мосту предусмотрено обустройство пункта взимания платы. Тарифы пока в стадии обсуждения.
Автомобильный мост - это первый этап большого проекта, который еще летом 2014 года был представлен Олегом Кожемяко на российско-китайском ЭКСПО в Харбине. Второй этап - строительство железнодорожного моста, который позволит обеспечить грузовые поставки в Китай. В целом, налаженное сообщение через Амур даст дополнительный импульс развитию экономики Амурской области, решению вопросов занятости, поступления дополнительных налогов и инвестиций.
Несмотря на то что министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ на тестовом пуске назвал мост между Благовещенском и Хэйхэ первым на Амуре, трансграничный переход через Амур стал уже вторым. Первый официально был принят осенью 2013 года. Тогда появился мост через Амурскую протоку у Хабаровска к российской части острова Большой Уссурийский. До этого китайцы построили переправу на свою часть архипелага. Но до сих пор эта транспортная система фактически не используется. Так и не построен пограничный переход на границе России и Китая. В Благовещенске этой проблемы нет. Поэтому с эксплуатацией этого моста через Амур проблем возникнуть не должно.
Через год, а то и два
Еще один мост строится в Еврейской автономной области. Это международный железнодорожный мост через реку Амур Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР). Этот мост на российско-китайской границе является первым трансграничным железнодорожным мостом между Китаем и Россией. Мост расположен между селом Нижнеленинское Еврейской автономной области РФ и островом Хаюйдао городского уезда Тунцзян города Цзямусы КНР, которые лежат на противоположных берегах реки Амур. Общая протяженность моста будет 2,21 километра, из них российская часть - 309 метров. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста - 4,96 километров. На всем участке пути от российской до китайской железнодорожной станции запланирована совмещенная колея (1520/1435 миллиметров).
Отмечается, что на первом этапе грузооборот через мост Нижнеленинское - Тунцзян составит 5,2 миллиона тонн в год. После реконструкции железнодорожного участка Биробиджан - Ленинск грузооборот возрастет до 20 миллионов тонн в год.
Железнодорожный мост достроят во второй половине 2019 года, уверяет министерство РФ по развитию Дальнего Востока. Однако, несмотря на то что строительство железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян обещают вскорости завершить, первые поезда смогут курсировать по мосту не ранее, чем через год, а то и два. Это связано с тем, что на сегодняшний день еще не начато строительство соответствующей инфраструктуры и логистического комплекса, а также не урегулирован ряд вопросов на международном уровне.
«В этом году запуска целого комплекса однозначно не будет. Этот вопрос уже обсуждался на уровне федеральных министерств, Председателя Правительства РФ. Объект будет запущен этапами. Во-первых, необходимо построить мост, во-вторых, подвести железнодорожные пути - это инвестиционная программа РЖД, сегодня она только начала свою реализацию. Кроме того, необходима соответствующая инфраструктура, логистический комплекс - к строительству этих объектов еще даже не приступали. Также не урегулирован ряд вопросов на международном уровне в части двухстороннего движения по этому мосту. Не берусь назвать сроки ввода целого комплекса в эксплуатацию, но могу предположить, что это - работа не одного года, - приводит слова первого зампреда правительства ЕАО Галины СОКОЛОВОЙ интернет-газета «Время Биробиджана».
Основной целью строительства моста является интеграция экономики Дальнего Востока в страны АТР. Благодаря строительству моста путь продукции дальневосточных предприятий до потребителей в КНР и Юго-Восточной Азии сократится на 1763 км.
Также будет создана транспортная инфраструктура, обеспечивающая выход Транссибирской магистрали по существующей железнодорожной ветке Биробиджан - Ленинск через железнодорожный переход Нижнеленинское - Тунцзян на государственную железную дорогу Китая. Появится возможность использовать мостовой переход для поставки в Китай российской продукции, включая продукцию горно-металлургических предприятий Амурской области и ЕАО.
Сейчас в селе Нижнеленинское эксплуатируется международный пассажирский понтонный мост - ледовая переправа международного значения. Сооружение соединяет российскую границу с китайским городом Тунцзян.
Досье «Дальневосточного капитала": Ходом строительства предусмотрены: сооружение железнодорожного мостового перехода через р. Амур длиной 309 м; устройство железнодорожных подходов к мосту длиной 5 км; отсыпка железнодорожной насыпи в объеме 2,68 млн м3; балластировка железнодорожного пути в объеме 72,2 тыс. м3; прокладка железнодорожных путей развернутой протяженностью 27,03 км.
Грандиозные планы республики
За несколько дней до «амурских событий» в Республике Саха (Якутия) произошло событие не менее, а, быть может, и более яркое: открыли самый длинный мост в Якутии - через реку Марху. Теперь жителям Нюрбинского района не нужны лодки, чтобы добраться до районного центра.
Мост через Марху построен в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного Правительством Российской Федерации. Расположен на трассе «Вилюй». Его строительство велось в условиях вечной мерзлоты в течение четырех лет, с 2015 по 2019 годы. Общий вес конструкции - более четырех тысяч тонн. Его длина около 560 метров, а габариты пролета позволяют беспрепятственно проходить речным судам. Помимо основного моста построены еще два - 55 м и 33 м, а также подходы к ним, общей протяженностью шесть километров. Мост через Марху в Якутии - это один из самых крупных инвестиционных проектов в республики. Стоимость превысила 4,5 млрд рублей. Он станет первым звеном каскадов подобных переходов на федеральной трассе.
По словам главы региона Айсена НИКОЛАЕВА, осталось построить еще ряд мостов. Так, в октябре следующего года планируется ввести два - на реке Тюкан на границе Нюрбинского и Верхневилюйского улусов, а также на Малой Ботуобии в Мирнинском районе.
Кроме того, с 2020 года начнется проектирование моста протяженностью более 1,5 км на реке Вилюй в районе Верхневилюйска, стоимость которого составит около 25-30 млрд рублей. Своей очереди ждут еще три мостовых перехода - в районе Сунтара, Крестяха и Кюндяя. По дороге «Колыма» главной задачей является возведение моста через Алдан, которое оценивается в 30-40 млрд рублей.
Таким образом, как сообщил глава региона, Якутия получит три крупных моста - Ленский, Алданский и Вилюйский, которые станут частью единой системы. По мнению Николаева, круглогодичное транспортное сообщение по всей трассе «Вилюй» должно быть обеспечено до 2028-2030 годов, сообщает ЯСИА. Федеральная трасса «Вилюй» в законченном виде станет новой артерией, которая свяжет Западную Якутию с транспортной инфраструктурой Дальнего Востока - федеральную автодорогу Р255 «Сибирь» с федеральной трассой А360 «Лена», кратчайшим путем через Якутск.
Якутяне пляшут осуохай
На открытии моста Николаев также напомнил, что в начале ноября республика с большой радостью восприняла новость о том, что Президент России Владимир ПУТИН одобрил строительство моста через реку Лена. «Поддержка Главы государства вселяет уверенность, что многолетняя мечта якутян осуществится в ближайшие годы. Я ставил вопрос о Ленском мосте не как о локальном объекте только для Якутска, а как об одной из составных частей Северного широтного хода - от Мирного до Магадана», - подчеркнул он.
Отметим, что президент страны вспомнил обещание, данное 13 лет назад. Он вновь поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве моста через Лену. Правда, о совмещенном или железнодорожном мосте, как тогда, речь уже не идет. Железная дорога до Якутска так и не дотянется, сейчас она остановилась за рекой, упершись в поселок Нижний Бестях, который, по замыслу, должен был стать городом-спутником столицы республики. Мост будет только автомобильный, да еще и условно-платный (легковые автомобили - бесплатно, остальные - по прейскуранту).
Пусть решения правительства еще нет, в республике жители уже пляшут в прямом смысле слова. Мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА лично призвала горожан собраться в спортивном комплексе «Триумф», чтобы станцевать осуохай - национальный танец-хоровод народа саха в поддержку решения Владимира Путина: «Приглашаю всех - горожан и гостей столицы, независимо от национальности и вероисповедания присоединиться к древнему танцу! Объединим наши мысли ради осуществления мечты!» Глава Якутска также выразила благодарность Путину и главе Якутии Айсену Николаеву за принятие решения о мосте. «Это вековая мечта нашего народа и почти сорокалетние ожидания и разочарования современного поколения якутян. Мост даст возможность стабилизации жизни нашего северного города, самого большого города на вечной мерзлоте», - написала мэр на своей странице в соцсети.
Лед тронулся
И вот, то ли танец помог, то ли и правда «ситуация дозрела до реализации», как справедливо написал Владимир Путин на обращении к нему от руководства республики, но надежда на реализацию проекта начала приобретать все более четкие контуры.
Так, во время рабочего визита в столицу республики Якутск вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ посетил место будущего строительства Ленского моста. В ходе презентации проекта вице-премьеру глава Якутии заявил, что на сегодняшний день уже есть компании, которые заявляют о своей готовности принять участие в масштабном проекте строительства Ленского моста на условиях частной концессионной инициативы. По его словам, уже в следующем году завершится проектирование моста, после чего документ должен пройти госэкспертизу. В 2020-2021 годах ведение проекта будет оплачиваться из средств частных инвесторов, входящих в состав единого консорциума.
Досье «Дальневосточного капитала": Власти Якутии рассматривали три варианта строительства подъездных путей моста, в итоге приоритетным стал тот, который совмещает создание перехода и берегозащитной дамбы в Старой Табаге. Протяженность моста составит 3,12 км, протяженность подъездных подходов - 10,9 км. На дороге будут две полосы движения, интенсивность движения согласно прогнозу достигнет примерно 5,8 тысячи автомобилей в сутки.
Кроме того, в республике состоялось заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Максима АКИМОВА, на котором был одобрен проект строительства Ленского моста для его включения в Комплексный план по модернизации транспортной инфраструктуры. «Это будет девятый по длине мост в стране. Наука уже сегодня работает на полных оборотах, чтобы изучить все аспекты строительства. Надеемся, после получения окончательного заключения от министерств РФ будет приниматься решение на уровне председателя правительства об источниках финансирования», - подчеркнул Ил Дархан (глава региона).
Якутск ждет большое будущее
Эксперты полагают, что этот мост через реку Марху имеет прямое отношение и к будущему мосту через Лену. И хотя решение о строительстве Ленского моста было принято совсем недавно, в республике к этому уже давно готовились.
Проектируемая автомобильная дорога федерального значения «Вилюй» должна соединить Иркутскую область и Якутию. Предполагается, что маршрут трассы будет проходить из Тулуна Иркутской области через Братск, Усть-Кут, Мирный с конечной точкой в Якутске. Длина трассы составит до 3 тыс. км. Сейчас существуют участки будущей трассы от Тулуна до Усть-Кута, от Мирного до Якутска, но идет строительство и других участков. И мост - важный этап в этом строительстве.
По югу России, вдоль границы с Китаем проходит федеральная дорога «Амур». В поселке Невер от «Амура» отходит ответвление в Якутию. Это автодорога «Лена». Она упирается в поселок Нижний Бестях, расположенный на правом берегу реки Лены. А на левом берегу, напротив Бестяха, лежит Якутск с населением в 300 000 жителей.
Так как через Лену нет моста, Якутск получается отрезанным и от Бестяха, и от трассы «Амур». Казалось бы, прав президент, когда говорил в ходе прямой линии-2019 о необходимости строительства моста: «Это вопрос, который должно решить правительство РФ вместе с Якутией. Это дорогой проект, проблема всегда заключалась в том, что он не имеет дальше продолжения. Всегда мне транспортники говорят: это тупиковая точка, и из-за этого окупаемость не просматривается совершенно. Но тем не менее, чтобы город развивался, конечно, этот вопрос нужно будет решить, и как можно раньше», - сказал тогда Путин.
Однако от Якутска по левому берегу Лены проложена еще трасса «Вилюй», соединяющая Якутск с Мирным. То есть даже так получается, что мост не будет тупиком, учитывая, что вдоль трассы проживает порядка 600 000 человек. Впрочем, и это еще не все.
«Вилюй» - это строящаяся дорога. Ее общая протяженность - свыше 3000 км. Отрезок от Якутска до Мирного - это всего лишь часть этой дороги. Навстречу ему тянется второй отрезок: от Тулуна до Усть-Кута (Иркутская область). Оба отрезка уже существуют, и по ним ездит транспорт. Остается достроить отрезок от Усть-Кута до Мирного, чтобы «Вилюй» был полностью готов.
Кстати говоря, этот недостроенный участок сейчас действует, но только в виде зимника. Летом там проехать практически невозможно. Когда же в том месте проложат асфальт, Якутск станет не то чтобы не тупиком, а самым настоящим транспортным и логистическим центром. На нем будут замыкаться автодороги «Лена» и «Вилюй», а также водный путь по реке до Ледовитого океана, плюс - ж/д ветка от Ниж. Бестяха до Магадана, которую тоже планируют строить.
Кстати, у Лены есть одна особенность: ее русло может перемещаться на несколько километров влево или вправо за достаточно короткий срок. Может статься, что там, где сейчас установят опоры моста, через несколько лет может быть уже сухо, а река пойдет туда, где ее никто не ждал. Это вынуждает тщательнее выбирать само место для строительства. Нельзя просто взять и поставить мост там, где нравится. Нужно провести огромную разведывательную работу.
Необходимость реализации таких инфраструктурных проектов в республике не вызывает сомнений у экспертов. По этим дорогам уж точно есть что возить. В недрах Якутии заключены ископаемые на десятки триллионов долларов (алмазы, нефть, газ, уголь, золото и прочие металлы). Для сравнения: годовой бюджет России не дотягивает до 0,5 триллиона долларов. А там этих триллионов - десятки. Но все они остаются недосягаемыми. Именно поэтому Россия очень заинтересована в развитии транспортной системы региона. Однако тут стоит вспомнить слова постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации - первого зампреда Правительства Якутии Андрея ФЕДОТОВА, сказанные в интервью нашему изданию по другому поводу, но весьма актуальные и в этой ситуации: «Якутия воспринимается как стратегическая кладовая страны. Но если мы хотим что-то из нее взять, нужно это делать крайне аккуратно, не нанося вреда, и максимально минимизировать ущерб природе». Поэтому и строить дороги, и возводить мосты надо с умом, опираясь на экологическую составляющую и мнение коренного населения.
Сахалинцы - в низком старте
Еще один долго обсуждаемый и не менее важный для региона суперпроект - это мост между материком и островом Сахалином. Его можно считать одним из важнейших инфраструктурных проектов, входящим в число «национальных».
На сегодняшний день сообщение Сахалина с материком осуществляется с помощью железнодорожно-паромной переправы Ванино - Холмск, которая действует круглый год. Простои из-за непогоды на ней составляют 35-40 дней в году.
В конце прошлого года жители Сахалина отправляли Президенту Путину петицию с просьбой об этом строительстве. Этот же вопрос прозвучал во время «Прямой линии» в 2017 году. Во время «Прямой линии» 2018 года Владимир Путин отметил важность появления моста для жителей Сахалина. Сказано - начато. В ноябре 2019 года уже начала появляться вполне однозначная информация: мостовой железнодорожный переход Селихин (Хабаровский край) - Ныш (Сахалин) соединит остров Сахалин и материк до 2035 года. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. «Мост на Сахалин появится до 2035 года, это значит, что работы по нему начались», - сообщил глава региона, уточнив, что сейчас готовится технико-экономическое обоснование проекта. По информации Лимаренко, уже известна точная стоимость проекта. На создание перехода потребуется 252,8 млрд рублей.
Эту информацию подтверждает и глава РЖД Олег БЕЛОЗЕРОВ. По его словам, технико-экономическое обоснование будет готово в течение трех недель. Хотя, напомним, ранее РЖД обещали подготовить документы до конца ноября. Подзадержались. «Сейчас уже сделали изыскания и понимаем, где этот мост мог бы стоять точно. Более того, мы провели переговоры с Минобороны РФ по поводу высоты моста, это тоже ключевой элемент, поскольку влияет на стоимость», - пояснил глава РЖД.
Ранее сообщалось, что ОАО «РЖД» оценило проект создания Сахалинского железнодорожного перехода с учетом железнодорожных подходов в 540,3 млрд рублей. Для загрузки моста и привлечения дополнительной грузовой базы предлагается построить на острове глубоководный порт, наиболее приемлемым вариантом РЖД рассматривали строительство порта в районе залива Делангля.
В июне 2019 года замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КРУТИКОВ на заседании общественного совета Минвостокразвития в Общественной палате РФ представил презентацию, из которой следует, что строительство моста на Сахалин, а также создание глубоководного порта для его загрузки обойдутся федеральному бюджету в 433,3 млрд рублей.
Такое различие в финансовых оценках появляется ввиду отсутствия проекта как такового: где-то учитываются порт и подъездные дороги, где-то - только расчетная стоимость моста.
По оценкам экспертов, в среднем проект может вылиться в 400-500 миллиардов рублей, что в полтора раза выше стоимости Керченского моста.
А оно Хоккайдо надо?
Строительство моста с материка на Сахалин, а также соединение его с японским островом Хоккайдо позволит включить порты Японии в систему Российских железных дорог и Северного морского пути.
Хотя идея строительства перехода с Сахалина на Хоккайдо тоже выглядит весьма привлекательно - лишний грузопоток нам был бы вовсе не лишним. Но поскольку окупаемость наших дальневосточных инфраструктурных проектов составляет десятки лет, здесь разумным решением кажется привлечение к проекту Японии. Но нужно ли это японцам? Проект явно дорогостоящий, да и доставка морским транспортом грузов и пассажиров вполне устраивает японцев. Даже с учетом перспективы возрастания грузопотоков, думается, им проще и дешевле нарастить флот, нежели тратиться в непростых экономических условиях на строительство моста к полупустому российскому острову.
Кстати, в разных горячих головах периодически всплывает старая идея строительства трансконтинентального то ли моста, то ли тоннеля, соединяющего Америку и Евразию в районе Берингова пролива. Впрочем, это уже совсем другая история…
Досье «Дальневосточного капитала": Идея строительства тоннеля на Сахалин выдвигалась еще в конце XIX века, но из-за нехватки средств так и не была реализована. В 1950 году соединить остров с материковой частью России предложил Иосиф СТАЛИН. При нем было принято решение о сооружении десятикилометрового тоннеля и резервного морского парома. Но после смерти Генералиссимуса проект свернули. Хотя в нее к моменту закрытия уже были вложены огромные средства.
Мария КУЗОВЛЕВА
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