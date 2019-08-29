|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 26 Сентября, 05:58 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Дальневосточники пристегивают ремни
Неконтролируемый рост цен на авиабилеты на Дальнем Востоке ставит крест на всех благих начинаниях федеральных властей, стремящихся затормозить отток населения из региона с и без того некомфортными условиями для проживания. Увы, но ни в правительстве, ни у региональных властей, ни у авиаперевозчиков нет четкого понимания, как и за счет каких ресурсов решить проблему. На практике региональные авиаперевозки, в зависимости от маршрута, делятся, в основном, на низкорентабельные и убыточные. Курсовое давление на валютные лизинговые платежи, растущие топливные издержки, перепады спроса - все эти риски в свою бизнес-модель вынужден закладывать любой перевозчик.
Государство не может придумать ничего лучшего, как ежегодно выплачивать авиакомпаниям миллиарды рублей субсидий, при этом основной получатель средств - контролируемый государством «Аэрофлот» - делает все, чтобы снять с маршрутов максимальную маржу при минимуме затрат.
Льготный узел
Сейчас в России действуют четыре программы субсидирования авиаперевозок: региональная, а также на полеты в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.
В октябре прошлого года Росавиация объявила о продлении программы субсидированных перелетов на круглый год, вместо действовавшего ранее периода с 1 марта по 1 декабря. Полеты по спецтарифам в города Дальнего Востока выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), S7, «Уральские авиалинии», «НордСтар», «Алроса», «Якутия», «ИрАэро», «ЮТэйр».
В рамках программы субсидирования авиакомпании выделяют блоки кресел, на которые продают билеты по минимальным тарифам, при этом половину стоимости тарифа перевозчику возвращает федеральный бюджет.
Вице-премьер Максим АКИМОВ на ВЭФ заявил, что правительство планирует расширить программу субсидирования авиарейсов в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток на 40 направлений, а также увеличить объем субсидирования.
«Мы сейчас прорабатываем вопрос об индексации субсидий на перелеты по направлениям аэропортов ДФО, Крыма и Калининграда по субсидированным маршрутам, индексацию этих субсидий. С 2015 года, например, размер субсидий по ряду направлений оставался неизменным. Во-вторых, мы хотим расширить эту линейку, добавив туда еще 40 маршрутов, значительная часть которых приходится на ДФО. Конечно, мы бы хотели избежать ситуации этого года, когда у нас к концу января все субсидируемые авиабилеты были уже раскуплены либо забронированы вплоть до завершения сезона отпусков», - цитирует вице-премьера ТАСС.
Программа субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь - круглогодичная. В 2019 году на выплату 10 авиакомпаниям за работу по трем направлениям из федерального бюджета было изначально выделено 3,8 млрд рублей субсидий, позже программа была дофинансирована на 2,5 млрд рублей.
«Плоские» страдания
Последние годы на рейсах «Аэрофлота» и «России» из Москвы в дальневосточные города действуют так называемые «плоские» тарифы в эконом-классе. Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета. Авиабилеты по «плоским» тарифам дешевле, чем билеты по минимальному тарифу, их можно приобрести при перелете как в одну сторону, так и туда-обратно, но запрещено сдавать и изменять даты поездки. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. То есть речь не идет о привилегии для дальневосточников. К примеру, цена такого билета на рейсы самого «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан составляет 25 тыс. рублей туда и обратно, 15 тыс. рублей - в одну сторону. У АК «Россия» ценник ниже - 22 тыс. и 13,2 тыс. рублей соответственно. Однако купить билеты за эту цену возможно далеко не всегда.
«Несмотря на то что «Аэрофлот» совместно с «Россией» выставил на Дальний Восток на 10% больше емкостей и, как следствие, авиабилетов в этом году на лето было больше, чем в 2018 году, спрос превышает предложение. Напоминает ситуацию советских времен, когда стоимость дешевых товаров народного потребления компенсируется их отсутствием на полках», - заявила руководитель департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана ПЕТРОВА.
В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь и Калининград. Эти перевозки не субсидируются государством, убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов «Аэрофлота». Согласно собственным данным «Аэрофлота», сейчас 70-80% мест на рейсах продаются по тарифам ниже экономически обоснованных. Но снижать этот показатель чревато - такая стратегия будет стоить перевозчику пассажиров.
Президент России отмечал, что «плоские» тарифы на авиабилеты авиакомпании «Аэрофлот» справляются с задачей сделать перелеты по России доступными. «В стране не должно быть таких мест, откуда невозможно улететь. Необходимо поощрять свободное движение граждан по стране и запускать новые регулярные маршруты, но при этом нельзя создавать сильную ценовую конкуренцию, подрывать работу других авиакомпаний», - заявил Владимир ПУТИН.
«Летайте на такси»
Накануне ВЭФа, когда купить билеты на рейсы из Владивостока в Москву по доступной цене нереально, глава «Аэрофлота» буквально ошарашил дальневосточников.
«Да, «плоские» тарифы достаточно серьезным бременем ложатся на экономику «Аэрофлота». Более того, это нерыночная мера, и в правительстве, в разных министерствах, нет единства по этому поводу. Многие считают, что это должно со временем отойти, потому что должна быть конкуренция. Я с этим согласен. Мы ввели «плоские» тарифы в 2015 году как временную меру, чтобы поднять мобильность населения. Это было сделано: сейчас летают люди, которые раньше вообще не летали, те же пенсионеры. Тариф 22 тыс. рублей туда-обратно на «России» и 25 тыс. на «Аэрофлоте» - если вы пересчитаете на час полета, то такси в Москве стоит столько же или дороже точно, мы это считали. Поэтому это серьезная потеря для «Аэрофлота», - сказал гендиректор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ в интервью «Интерфаксу».
По его мнению, снять напряжение могут регионы, как это обещает глава Сахалина. При этом фактически государственного авиаперевозчика не волнует, что требуемые деньги на покрытие разницы между тарифами должны быть выдернуты из бюджетов регионов, читай, изъяты у добросовестных налогоплательщиков.
«На что мы рассчитываем? Что регионы рано или поздно начнут жить своей жизнью. Вот сейчас врио губернатора Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО долго убеждал - и правительство, и нас - поставить им дополнительный рейс, потому что у них будет развиваться туристический кластер, производство. Мы в ближайшее время открываем третий рейс, но уже не по «плоским» тарифам, это будет коммерческий рейс. «Плоские» тарифы для него может сделать сам губернатор, когда примет решение о субсидии на определенную сумму, которую мы с ним проговорили - мы ему показали расчеты. Тогда и тариф останется «плоским» для пассажира, и «Аэрофлот» не будет летать в убыток», - сообщил глава «Аэрофлота».
О чем идет речь? Власти Сахалинской области уже подписали с «Аэрофлотом» соглашение о субсидировании из областного бюджета авиабилетов на рейсы Москва - Южно-Сахалинск - Москва. Правительство области берет на себя обязательства обеспечить жителям Сахалина возможность покупать билеты «Аэрофлота» до Москвы по «плоским» тарифам. В соглашении говорится о субсидировании тарифов из областного бюджета на год вперед. В настоящее время на Сахалин из Москвы летают «Россия» и «ИрАэро». Перелеты последней субсидируются из регионального бюджета.
«Аэрофлот» убивает конкуренцию
Главу «Аэрофлота» поддержали и другие игроки рынка. Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» (входит в «Ренову» Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА) Евгений ЧУДНОВСКИЙ выступая на одной из сессий ВЭФ заявил, что «плоские» тарифы «Аэрофлота» нужно упразднить, поскольку они сдерживают конкуренцию между авиакомпаниями на этом направлении.
«Сегодня достаточно остро стоит вопрос «плоских» тарифов «Аэрофлота», и, вообще, что делать с этой системой. Недавно вышло интервью генерального директора «Аэрофлота», в котором он говорит, что нужно отказываться от этой системы. Мы, со своей стороны, полностью поддерживаем - отказываться нужно, потому что система квазигосударственного финансирования «плоского» тарифа за счет «Аэрофлота», она не работает, она не позволяет развивать конкуренцию. За три года, как работает этот процесс, мы не увидели прихода новых перевозчиков - мы видим, что парк дальнемагистральный у нас концентрируется исключительно у «Аэрофлота», и, собственно, «Аэрофлот» отчитывается о больших убытках на этих направлениях», - сказал г-н Чудновский.
Он пояснил, что сегодня важно модернизировать программу субсидирования перелетов на Дальний Восток и сделать так, чтобы перелеты осуществлялись не только в Москву. «Собственно, есть еще два хаба - Екатеринбург и Новосибирск, и сейчас создается третий хаб в Красноярске. И за счет и «Сибири» (входит в группу S7 - Прим. ДК), и «Уральских авиалиний» вполне можно расширить и добавить маршруты (в ДФО) и с учетом конкуренции снизить то бремя, которое сегодня ложится на пассажира. Но надо понимать, что без дополнительной государственной поддержки мы не сможем обеспечить доступность с учетом удаленности: каждый километр полета, к сожалению, стоит денег. Если мы хотим доступности, мы должны это понимать - нам важно субсидировать и поддерживать», - сказал глава «Аэропортов регионов».
«Как сейчас осуществляется налоговый маневр в топливно-энергетическом комплексе, который растянули на годы, так же нужно разработать постепенный переход с уменьшением доли «плоских» тарифов, увеличением доли субсидирования и расширения географии. Постепенный переход позволит другим авиакомпаниям постепенно войти на этот рынок и возить по экономически обоснованным тарифам с учетом субсидий», - согласен с Чудновским авиаэксперт Роман ГУСАРОВ.
Досье «Дальневосточного капитала": «Аэропорты регионов» - один из крупнейших холдингов в РФ, объединяющих региональные аэропорты. Сейчас под его управлением находятся активы в Екатеринбурге («Кольцово»), Самаре («Курумоч»), Нижнем Новгороде («Стригино»), Саратове («Гагарин»), Ростове-на-Дону («Платов»). Также холдинг реализует проекты модернизации аэропортов Нового Уренгоя и Петропавловска-Камчатского, интересуются аэропортами Южно-Сахалинска и Благовещенска.
«Удар ниже пояса»
В Госдуме считают, что возможная отмена «плоских» тарифов станет катастрофой для регионов Дальнего Востока.
«Я полностью разделяю возмущение дальневосточников и ту нервную реакцию, которую вызвало интервью главы «Аэрофлота» «Интерфаксу» у моих земляков, - говорит первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме, секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Виктор ПИНСКИЙ. - Любое упоминание о том, что есть планы сделать более дорогими полеты на Дальний Восток, всегда вызывает такие чувства в регионе. Соцсети взорвались по этому поводу, несмотря даже на то что эти два дня во Владивостоке, например, все заняты выживанием в связи с тайфуном. Даже с «плоскими» тарифами цена на билеты в Москву, неподъемна для большинства жителей региона. А других вариантов попасть в любой другой город страны почти нет. И тех, кому необходимо улететь - не просто в отпуск, а по серьезным личным поводам, намного больше количества таких билетов. Не всегда эти поводы можно запланировать так, чтобы не переплачивать за билет. Это же жизнь», - сказал парламентарий.
Г-н Пинский считает стратегическим вопрос обеспечения доступности цен на авиаперевозки на Дальний Восток. «Понятно, что «плоский» тариф - нерыночная мера, как и сказал Виталий Савельев. Понятно, что общий уровень цен снижается, когда есть конкуренция. И понятно, что на нашем направлении ее по факту нет. Но дело даже не в этом сейчас. Контрольный пакет акций «Аэрофлота» находится у государства, а государство должно заботиться о своих гражданах. Особенность нашей страны, протяженность такая, что этот вопрос, могут ли дальневосточники позволить себе летать, - стратегический», - подчеркнул политик.
По его мнению, плоский тариф нельзя то вводить, то отменять. Должно быть общее понимание того, что такая мера должна быть долгосрочной, постоянной, должно быть понимание того, как еще можно удешевить эти перелеты в условиях, когда развитие региона - это приоритетное направление и вопрос безопасности для России.
«Как развивать регион, о какой бизнес-активности, инвестиционной привлекательности и привлекательности территории для населения можно говорить, если человек просто не может слетать на Сахалин или во Владивосток, например, к своему бесплатному гектару?» - задается вопросом Пинский.
Искусные счетоводы
Жирная черта под заявлениями главы «Аэрофлота» была поставлена уже на ВЭФе - программы льготных тарифов на авиабилеты в регионах Дальнего Востока будут продолжены, заявил Владимир Путин на встрече с представителями общественности, отвечая на просьбу одной из участниц встречи сделать такие программы долгосрочными.
«Я понимаю, что это очень важные программы для людей, которые проживают в таких регионах, как Дальний Восток, Калининград, Крым. Это не только социальная, это экономическая, политическая проблема - связанность страны. Мы, безусловно, будем делать все, чтобы связанность была обеспечена, в том числе будем поддерживать эти льготы по перевозкам», - сказал глава государства, добавив, что основные направления, связывающие регионы Дальнего Востока с европейской частью России, «будут сохранены, это решение будет принято».
Комментируя заявления о том, что авиакомпании могут отменить «плоские» тарифы на авиабилеты в регионы ДФО из-за их убыточности, Владимир Путин заявил, что прежде всего надо посчитать, насколько велики убытки этих авиакомпаний.
«Они счетоводы очень искусные, они прикрываются какими-то международными стандартами, которые некоторые эксперты считают жульническими», - отметил г-н Путин. Президент добавил, что по таким стандартам расходы авиакомпаний считает компьютерная система «достаточно примитивно», и исходя из этого взвинчиваются цены.
По его словам, этот способ ценообразования и определения тарифов используется во многих компаниях. «Но у нас особая ситуация, связанная с огромностью нашей территории, и мы должны это учитывать. Мы обязательно будем это иметь в виду», - резюмировал Путин.
ДВ-авиа
Частично разрешить ситуацию с внутрирегиональными перелетами могло бы создание дальневосточной авиакомпании с участием регионов, но у большинства губернаторов просто-напросто нет свободных денег на эти цели. Поэтому каждый выкручивается в одиночку.
При этом тема создания дальневосточной авиакомпании далеко не нова - ее в свое время поднимали такие тяжеловесы, как бывшие губернаторы Приморского и Хабаровского краев соответственно Евгений НАЗДРАТЕНКО и Виктор ИШАЕВ. Прошло двадцать лет, но воз и ныне там.
«У нас есть планы создания Дальневосточный авиакомпании, которая будет осуществлять регулярное пассажирское авиасообщение между регионами, расположенными на Дальнем Востоке. Мы хотим, чтобы этот делалось нашими самолетами, произведенным в ДФО на базе Улан-Удэнского авиационного завода», - сказал вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ, подводя итоги V Восточного экономического форума. По его словам, власти постараются, чтобы в округе «появились новый самолет и новая авиакомпания».
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал план по развитию конкуренции в отраслях российской экономики на 2018-2020 гг. Одним из пунктов плана является разработка механизма прогнозирования спроса на воздушные перевозки по маршрутам, в отношении которых применяются меры государственной поддержки, включая анализ ценовых характеристик, эластичности спроса и других рыночных параметров. Цель этой меры - формирование прозрачного механизма ценообразования и ликвидация дефицита провозных емкостей на наиболее востребованных и социально значимых направлениях.
Соответствующий доклад Минтранс и ФАС должны представить в правительство РФ в октябре этого года. Минтранс также заявлял, что будет рассматривать вопрос о создании авиакомпании в ДФО после анализа спроса на перелеты в регионе.
Досье «Дальневосточного капитала": «Аэрофлот» - крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании «Аэрофлот - российские авиалинии» (работает в премиальном ценовом сегменте), «Россия» (средний сегмент), лоукостер «Победа» и «Аврора» (Дальний Восток). 51,2% акций ПАО «Аэрофлот» принадлежит Росимуществу, пакетом в 3,5% владеет госкорпорация «Ростех», 5,1% принадлежит физлицам, 0,1% - менеджменту компании, 35,7% - у институциональных инвесторов. «Аэрофлот» ранее принял амбициозную стратегию - перевезти к 2023 году, когда авиакомпания будет отмечать 100-летие, не менее 100 млн пассажиров.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА
- Дальневосточники пристегивают ремни
- Дни европейского и японского инвестора пройдут до конца года
- РЖД сокращает расстояния
- Тарифы на электроэнергию пойдут вдолгую
- Лайнер Costa Venezia примет гостей ВЭФ
- Рыба дальневосточной мечты
- Преференции для Арктики
- Забайкалье и Бурятия спланировали ТОР
- ПМЭФ меняет лицо Востока
- Москва мольбам не верит
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.