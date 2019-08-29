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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Сентября, 11:56 |
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Дни европейского и японского инвестора пройдут до конца года
Сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).
«День инвестора - удобный формат, когда главы зарубежных компаний могут вынести на уровень профильного вице-премьера свои проекты, представить идеи и бизнес-планы. Подобные мероприятия проходят на регулярной основе. В этом году уже прошли несколько таких мероприятий», - отметил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид ПЕТУХОВ.
По его словам, всего было проведено 10 «Дней инвестора». Такой формат использовался 4 раза для общения с китайскими инвесторами, 3 раза - с корейскими и 2 раза - с японскими инвесторами. В мероприятиях приняли участие 132 компании (70 корейских, 35 китайских и 38 японских) с общей выручкой около $950 млрд (550 - японские, 300 - китайские и 200 - корейские). Благодаря, в том числе, и этим мероприятиям в прошлом году на Дальний Восток привлечено более 800 млрд рублей частных инвестиций в 101 инвестиционный проект.
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