Дни европейского и японского инвестора пройдут до конца года

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 25 Сентября, 11:56 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 0 р.
1 EUR 0 р.
100 JPY 0 р.
10 CNY 0 р.
Тема номера
Якутия ищет баланс между экономикой и экологией
свежий номер
Дальневосточный капитал № 09, 2019

Регион сегодня
25.09 |
Годовщина экономических "антирекордов" Хабаровского края
25.09 |
Оппозиция на вырост
25.09 |
В Якутии в эксплуатацию ввели новое месторождение нефти
23.09 |
Во Владивостоке озвучена новая цена одной поездки в автобусе
23.09 |
Дизайн-код: Артемий Лебедев проявил интерес к Владивостоку и готов к сотрудничеству
статьи раздела
Финансы
29 Августа 2019, 10:15
Дмитрий СУХОВЕРХОВ, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы заряжены на развитие цифровой экономики Драйвером развития информационных технологий выступает сам окружающий мир, и Сбербанк не просто встроен в этот тренд, но и берет на себя роль маркет-мейкера во многих сегментах цифровых услуг.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 20:00
Лоцман свободного порта Взгляд омбудсмена на развитие Свободного порта Владивосток
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
Бегущие из офшоров Почему российские олигархи не спешат заселять остров Русский во Владивостоке
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
МСП Большого Камня – от ЗАТО к ТОР В плане экономического развития город Большой Камень являет собой уникальный пример
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 10:00
Культурные инвестиции Что предлагает частный бизнес для культурного развития столицы Дальнего Востока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Часовой пояс
25 Сентября 2019, 10:00 | Часовой пояс |

Дни европейского и японского инвестора пройдут до конца года

Для привлечения зарубежных инвестиций до конца года планируется провести "День японского инвестора" и "День европейского инвестора"

Сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

«День инвестора - удобный формат, когда главы зарубежных компаний могут вынести на уровень профильного вице-премьера свои проекты, представить идеи и бизнес-планы. Подобные мероприятия проходят на регулярной основе. В этом году уже прошли несколько таких мероприятий», - отметил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид ПЕТУХОВ.

По его словам, всего было проведено 10 «Дней инвестора». Такой формат использовался 4 раза для общения с китайскими инвесторами, 3 раза - с корейскими и 2 раза - с японскими инвесторами. В мероприятиях приняли участие 132 компании (70 корейских, 35 китайских и 38 японских) с общей выручкой около $950 млрд (550 - японские, 300 - китайские и 200 - корейские). Благодаря, в том числе, и этим мероприятиям в прошлом году на Дальний Восток привлечено более 800 млрд рублей частных инвестиций в 101 инвестиционный проект.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2019 год.  

Теги: дни европейского и японского инвестора  АНО АПИ 


Loading...







Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
30 Августа 2019, 08:00
Идем против ветра Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор и сооснователь Группы компаний DNS:
статьи раздела
Loading...
RedTram
Персона
29 Августа 2019, 09:00
Территория здравого смысла Строго дальневосточный бизнес, островки предсказуемости, опора на малых клиентов, а также – компании, с которыми повезло региону, и другие наблюдения от Андрея Гаврилова, основателя компании "Мир Упаковки"
статьи раздела
Регион сегодня
28 Августа 2019, 17:00
Аквапарк, отель, SPA-центр Инвестиционный проект ландшафтно-рекреационного комплекса на острове Русский не уступает лучшим зарубежным образцам
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 12:15
Судоремонт возвращается в Приморье Для Приморского края морской транспорт, судостроение и судоремонт являются приоритетными отраслями, так как все они связаны непосредственно с рыбным комплексом, от успешной работы которого зависят наполнение краевого бюджета и сохранение рабочих мест
статьи раздела
Территория
28 Августа 2019, 10:45
"Обход Хабаровска": Между "Амуром" и "Уссури" Под Хабаровском развернулось строительство суперсовременной автомагистрали
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика