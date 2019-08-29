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Среда| 25 Сентября, 11:54 |
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РЖД сокращает расстояния
Об этом сообщил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег БЕЛОЗЕРОВ в своем выступлении на бизнес-диалоге «Россия - Япония» в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке.
По его словам, около трети всех перевозок по Транссибирской магистрали составляют грузы в сообщении с Японией. В прошлом году перевезен рекордный объем - более 45 млн тонн, при этом контейнерные перевозки растут опережающими темпами - более 11%.
«Мы стараемся предоставлять новые сервисы и услуги, и для того, чтобы привлечь японских грузоотправителей, сокращаем сроки доставки по маршруту Япония - Европа. Срок доставки до Польши уменьшился до 19 дней, а мы планируем сократить его еще больше, будет порядка 11-14 дней», - отметил Олег Белозеров.
Для демонстрации возможностей и преимуществ Транссибирского маршрута совместно с Минтрансом Японии компания реализует проект тестовых перевозок контейнеров из Японии. Так, в первый день работы V Восточного экономического форума партия контейнеров японских грузоотправителей была отправлена из Владивостока с использованием новой, полностью электронной единой технологии оформления документов на морскую и железнодорожную перевозку, что позволяет экономить до 4 суток на оформление документации в порту.
«Мы назвали этот проект ИНТЕРТРАН, и эта идея будет растиражирована. Сегодня, 5 сентября, также отправим контейнер из порта Тояма», - отметил Олег Белозеров.
Ведется развитие терминальной инфраструктуры - совместно с японскими партнерами прорабатываются проекты создания терминально-логистического комплекса «Балтийский» в Ленинградской области и сухого порта «Приморский» в районе города Уссурийск в Приморье. Еще одно направление сотрудничества - модернизация клиник ОАО «РЖД». Пилотным проектом в этой сфере стало создание российско-японского центра превентивной медицины и диагностики на базе Дорожной клинической больницы ОАО «РЖД» в Хабаровске.
По словам главы РЖД, для активизации совместных проектов Российских железных дорог в этом году компания планирует открыть представительство в Японии, в Токио.
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