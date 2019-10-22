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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Ноября, 00:28 |
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Забайкалье оказалось в числе лидеров по уровню доверия к губернатору
«Что касается доверия самим губернаторам, самые плохие показатели обнаружили в Архангельской области, Республике Коми, Еврейской автономной области и Иркутской области. Наибольший уровень доверия главам регионов - в Чечне, Забайкальском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской и Курской областях», - сообщает «Коммерсант».
Кроме того, эксперты включили Читу в десятку крупных городов, где реже всего дают взятки.
Финансовый университет при правительстве России включил Читу в десятку городов с населением более 250 тысяч человек, где жителям реже всего приходилось давать взятки в 2019 году, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе университета.
76% участников исследования сказали, что денег за последнее время не платили никому. Больше всего тех, кто за последний год не давал взяток, оказалось в Севастополе, Барнауле, Владивостоке, Иркутске, Кемерове, Чите, Томске, Хабаровске, Тюмени и Ярославле.
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