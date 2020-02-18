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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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27 Февраля 2020, 16:57 | Часовой пояс
Анадырь стал лидером российского "антирейтинга"
На втором месте - также еще один дальневосточный город
По итогам 2019 года Петропавловск-Камчатский среди центров российских регионов вошел в тройку лидеров по наибольшему значению индекса стоимости жизни, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Камчатстате.
Индекс стоимости жизни – это относительная стоимость набора товаров и услуг в отдельных городах по сравнению с ее среднероссийским значением.
«Состав этой тройки не меняется уже несколько лет: 1-е место г. Анадырь (1,62), 2-е – г. Петропавловск-Камчатский (1,52) и 3-е – г. Нарьян-Мар (1,41)», - сказали в службе.
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