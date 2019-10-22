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27 Ноября 2019, 10:00 | Часовой пояс |
В Совфеде пенсионерам ДФО посоветовали не торопиться
Глава социального комитета Совфеда Валерий РЯЗАНСКИЙ предложил дать время на работу нового пенсионного законодательства и призвал не торопиться с принятием других решений, в том числе по возвращению жителям Дальнего Востока прежнего пенсионного возраста
Ранее в Госдуме предложили вернуть жителям ДФО прежний пенсионный возраст - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Обращение было направлено в правительство РФ. По мнению депутатов, непростые климатические условия приводят к оттоку населения из регионов Дальнего Востока; предлагаемая мера могла бы позитивно сказаться на привлекательности ДФО.
По мнению Рязанского, «нужно еще пожить в условиях нового пенсионного законодательства и не делать скоропалительных выводов».
Теги: ДФО Совфед пенсионный возраст
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