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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Ноября, 16:57 |
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Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО
Предусматривается внести изменения в распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018-2021 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий планов соцразвития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО.
Так, проект предусматривает увеличение на 450,4 миллиона рублей размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 и 2020 годах бюджетам Бурятии (на 5,4 миллиона рублей), Магаданской области (на 85 миллионов рублей) и Чукотского автономного округа (на 360 миллионов рублей).
Согласно данным, за счет указанных средств в Магаданской области будет создан городской парк «Маяк», в Бурятии - произведен капремонт здания бассейна «Горняк», в Чукотском автономном округе - приобретено медоборудование для учреждений здравоохранения, а также жилье для работников социальной сферы.
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