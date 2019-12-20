|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 22 Декабря, 20:41 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Путин отправил в отставку главу Еврейской автономии
Этим же указом Путин назначил Ростислава ГОЛЬДШТЕЙНА врио руководителя региона. Отмечается, что Левинталь подал в отставку по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что Левинталь собирается покинуть должность. У политика были стабильно низкие рейтинги.
Напомним, что уже не раз высказывалась идея о ликвидации ЕАО через поглощение ее Хабаровским краем, в состав которого автономия входила во времена СССР.
Между тем доктор политических наук Илдус Ярулин выразил удивление по поводу назначения Гольдштейна. По мнению эксперта, Гольдштейн «является представителем той самой команды, которая и привела область к тому бедственному положению, в котором она находится сегодня», пишет ИА REGNUM.
«Ростислав Гольдштейн долгое время был сенатором от ЕАО. Никаких успехов область за этот период не продемонстрировала. У меня остается стойкое ощущение, что вариант присоединения ЕАО к соседней Амурской области не остался в прошлом. Есть уверенность, что это рано или поздно произойдет, а Гольдштейн нужен лишь для того, чтобы подготовить это объединение», - считает Ярулин.
- Путин отправил в отставку главу Еврейской автономии
- Еврейской области без помощи Москвы не обойтись
- Россия и Китай сошлись на мосту
- На Амуре встретились берега
- Тунцзян - Нижнеленинское: Китай готов
- В Еврейской автономной области ТОР "Амуро-Хинганская" прирастет резидентами
- Трансграничный мост через Амур идет теперь по графику
- В технопромышленном парке "Амур" в поселке Приамурский АЕО заработали новые предприятия
- В Еврейской АО обсудили развитие логистических центров
- Александр ЛЕВИНТАЛЬ, врио губернатора Еврейской автономной области: Амбициозная задача - сделать область одной из наиболее инвестиционно привлекательных
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.