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12 Февраля 2020, 18:59 | Часовой пояс |

В Еврейской автономии практически с нуля восстановлена группировка амурских тигров

WWF России организовал учет тигров и масштабное обследование тигриных местообитаний в ЕАО

Вместе с WWF России в экспедиции по обследованию тигриных местообитаний в Еврейской автономной области приняли участие сотрудники МРОО Центр «Тигр», Центра «Амурский тигр» и Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемым природным территориям ЕАО.

 


 

С 19 января по 4 февраля в Еврейской автономной области было проведено обследования мест, пригодных для обитания амурского тигра. Основное внимание было уделено заказникам «Дичун», «Журавлиный», участкам выпуска в природу реабилитированных тигров и бассейну реки Помпеевки — территории планируемого национального парка «Помпеевский». Основная задача, которая стояла перед участниками экспедиции – подсчитать количество обитающих здесь тигров, оценить их распределение, половозрастную структуру и качество местообитаний.

«Впечатления от учета очень положительные: на территории Еврейской автономии практически с нуля совместными усилиями государства и ряда общественных организаций создана и восстановлена группировка амурских тигров. Сейчас подтвердилось, что в заказниках «Дичун», «Журавлиный» и соседних с ними охотугодьях обитают три тигриных выводка. У одной самки — один тигренок, у другой — два, и у третьей — три тигренка. И, конечно, обитают самцы. Данные учета ещё обрабатываются, но само наличие самок с тигрятами говорит о том, что группировка здесь стабильная и она будет устойчиво существовать, — говорит председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко. — В целом по мониторингу тигров в ЕАО мы работаем с 2014 года. При поддержке Всемирного фонда дикой природы и Центра «Амурский тигр» здесь установлена сеть фотоловушек, проводится ежеквартальный мониторинг»

Экспедиция в ЕАО, которая охватила порядка 60 % пригодных местообитаний тигров, является продолжением деятельности WWF России по подготовке пакета документов для создания трансграничной особо охраняемой природной территории на Малом Хингане. С этой инициативой WWF России выступил летом 2019 года на совещании NEASPEC в Харбине. (NEASPEC — Программа экологического сотрудничества в Северно-Восточной Азии (North-East Asian Subregional Programme for Environmental Cooperation).

 

 

Сотрудник WWF Алексей  Костыря ведет учет тигров в ЕАО

 

«Впервые мы провели такое масштабное обследование потенциальных тигриных мест обитаний в ЕАО. Как показал первоначальный анализ данных, полученных нашей экспедицией, группировка тигров в ЕАО растет, и, с учетом тигрят, может достигать 20 особей. Если вспомнить, что еще 10-12 лет назад появление тигриных следов на в ЕАО было уникальным событием, то сейчас, по итогам выпуска реабилитированных тигров и обеспечения их охраны, можно смело утверждать, что группировка тигров в ЕАО жизнеспособна, стабильна, имеет потенциал к увеличению и расширению, в том числе в Китай. Именно поэтому проект создания трансграничной ООПТ на Малом Хингане играет большое значение. Он соединит экологическим коридором с общей стратегией охраны и менеджмента тигриные места обитания на северной границе Китая с тигриной группировкой в России, на территории Еврейской автономной области, в районе планируемого национального парка «Помпеевский», — говорит координатор проектов по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Алексей Костыря.

Как отмечает Алексей Костыря, подобное масштабное обследование тигриных местообитаний состоится в 2020 году в Китае — в резервате Тайпингоу и прилегающих к границе РФ территориях.

То, что создание ООПТ на Малом Хингане необходимо проводить как можно скорее, подтвердили и результаты экспедиции в ЕАО.

«Складывается впечатление, что пока эта территории не получила охранный статус, лесозаготовители и недропользователи стремятся вынести оттуда все, что возможно — и с поверхности, и из недр земли, уничтожая, фактически, природное достояние будущего национального парка «Помпеевский». Перепахиваются речки, уничтожается лес, а ведь все это важно для копытных, и, соответственно, для тигра», — говорит Алексей Костыря.

Отметим, что программа мониторинга реинтродуцированных амурских тигров в ЕАО, как и служба охотничьего надзора Еврейской автономной области, поддерживается Центром «Амурский тигр» и WWF России.

Фото - WWF России

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: амурский тигр  ЕАО  wwf России 


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