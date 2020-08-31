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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 22 Сентября, 01:59 |
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В Хабаровском крае перелеты на север субсидируют
«Все льготные пролеты, вопреки слухам об их отмене, сохранены без каких-либо ограничений. В том числе и программа льготных авиатарифов для северных районов. По поручению врио губернатора Михаила Дегтярева, на организацию перевозок жителей Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и района им. Полины Осипенко в августе из краевого бюджета дополнительно было выделено 33 миллиона рублей», - говорится в сообщении.
По программе стоимость билета до краевого центра или в обратном направлении для взрослых составляет 4,5 тыс. рублей, для детей от 2 до 12 лет - 3 тыс. По ряду направлений цена льготного билета примерно вдвое ниже обычной. За год граждане могут воспользоваться правом льготного перелета четыре раза.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.
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