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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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20 Апреля 2015, 16:18 | Компании
"Порт Ванино" в 2014 году увеличил прибыль в пять раз
ОАО "Ванинский морской торговый порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино) в 2014 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 4,9 раза по сравнению с показателем предыдущего года, до 1,630 млрд рублей. Выручка выросла на 32,5%, до 2 млрд 674,690 млн рублей.
Стивидор в 2014 году увеличил перевалку грузов по сравнению с предыдущим годом на 2%, до 7,2 млн тонн. Основными грузоотправителями в порту являются компании Lincar Marina Limited, Mechel Carbon (Singapore), Tenera Limited, RS International GmbH, RTI Limited, «Амурметалл», ООО «Торговый дом РФП», ООО «СП «Аркаим», ООО «Лан» и др.
В настоящее время ЗАО «Титан» (принадлежит «дочке» ОАО «РЖД» и структуре НПФ «Благосостояние») владеет 18,75% уставного капитала (24,99% обыкновенных акций) порта, Opern Trade Ltd - 17,75% (23,68%), Statula Holdings Ltd - 16,23% (21,64%), Sedmino Investments Ltd - 14,95% (19,97%) (все зарегистрированы на Кипре). Кто стоит за офшорными компаниями, порт не раскрывает.
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