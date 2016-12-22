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Четверг| 22 Декабря, 23:46 |
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В Хабаровском крае возрождают оловодобычу
Фабрика была построена еще в советское время, кризис и рыночная конъюнктура сделали оловодобычу нерентабельной, фабрика была закрыта. Восстановила предприятие компания «Русолово», входящая в холдинг «Селигдар». В 2015 году на Восточном экономическом форуме краевые власти подписали с «Русоловом» специальное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.
На первом этапе была проведена модернизация обогатительной фабрики на Правоурмийском месторождении в Верхнебуреинском районе. В течение двух лет были восстановлены рудник Молодежный и Солнечная обогатительная фабрика, которая теперь введена в эксплуатацию.
«Оловодобыча в крае - важное направление, - подчеркнул губернатор Вячеслав ШПОРТ. - Мы стараемся всячески содействовать привлечению инвестиций в эту отрасль. К примеру, строительство нового горно-обогатительного комбината на Правоурмийском месторождении позволит ежегодно получать до 5 тыс. тонн олова в концентрате. Стоимость проекта вместе с сопутствующей инфраструктурой около 9,5 млрд рублей. Для его реализации потребуется поддержка федеральных властей. Поэтому мы направили обращения председателю правительства России, главе Фонда развития Дальнего Востока, а также в Министерство финансов РФ. Надеемся на положительное решение».
Запасы месторождений в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края позволяют вести добычу олова при непрерывной работе более 30 лет с перспективой дальнейшего прироста.
Досье «Дальневосточного капитала»: «Колмар» объединяет угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании. Компании группы обладают лицензиями на разработку участков Чульмаканского и Денисовского каменноугольных месторождений. Балансовые запасы - более 1 млрд тонн коксующегося угля. Владельцами «Колмара» являются Volga Group Геннадия ТИМЧЕНКО - 30%, компания Mokara Enterprises Limited акционера УГМК и «Кузбассразрезугля» Андрея БОКАРЕВА - 30%, а также ООО «МПЦ Групп» Анатолия МИТРОШИНА - 40%.
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