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Угольный терминал в Мучке обойдется в 35 млрд рублей
«Стоимость проекта оценивается в 35 млрд рублей. Он будет реализован в два этапа: до 2019 года будут построены объекты терминала по перевалке угля мощностью 12 млн тонн в год. На втором этапе мощности будут увеличены до 24 млн тонн к 2021 году», - сообщает агентство «Интерфакс - Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УК «Колмар».
По сообщению пресс-службы компании, из необходимых 35 млрд рублей 30% - будут собственные средства. «Колмар» также планирует привлечь финансирование от ГТЛК до 7 млрд рублей с последующим оформлением договора финансовой аренды (лизинга) объектов угольного терминала. Операцию возвратного лизинга планируется осуществить до конца 2019 года.
В свою очередь, ФРДВ рассматривает возможность предоставления финансирования ГТЛК в размере 7 млрд рублей. На финансирование строительства объектов транспортной (железнодорожной и энергетической) инфраструктуры проекта привлечены средства федерального бюджета в рамках субсидий приоритетным инвестиционным проектам.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год.
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