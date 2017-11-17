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"Полиметалл" построит автоклав для замещения китайской переработки
Компания рассчитывает на снижение его переработки в Китае из-за ужесточения экологических требований и нехватки технологий, сообщает РИА «Прайм».
Концентрат планируется закупать в России и за рубежом, сообщил глава компании Виталий НЕСИС журналистам в кулуарах MINEX-2017. Polymetal рассматривает площадки транспортного узла Совгавань - порт Ванино для строительства нового автоклавного производства, под проект создано ООО «Тихоокеанский гидрометаллургический комбинат» (ТГМК), пишет газета «Коммерсант». Проект скорее привязан к инфраструктуре, а не к месторождениям, поясняет Несис.
По его словам, ТГМК должен быть похож на Амурский ГМК (АГМК) компании. Основная идея проекта - конкуренция с китайскими переработчиками золотого концентрата в свете ужесточения экологических требований к ним: «У меня есть стратегическое убеждение, что сырьевая база будет либо в России, поскольку много новых проектов ориентируется на продажу концентрата в Китай, либо можно конкурировать с самими китайцами за сырье из других стран. Может быть, через пять лет еще можно будет продавать что-то в Китай, но себестоимость возрастет - они (власти КНР) начнут штрафовать за мышьяк», - говорит Виталий Несис.
Проектная мощность АГМК - 225 тысяч тонн руды в год и до 400 тысяч унций золота, но пока комбинат работает с неполной загрузкой, его вывод на полную мощность и строительство ТГМК вкупе с другими проектами должны поспособствовать утилизации мощностей российских аффинажных заводов.
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