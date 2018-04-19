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15 Мая 2018, 13:41 | Проект ДК |

Уссурийск претендует на роль спортивной столицы

Образовательный кластер со спортивным уклоном может появиться в городе Уссурийске Приморского края. Инвестор - резидент Свободного порта Владивосток "Уссурийск Спорт Сервис" - намерен построить жилой микрорайон и современный спортивно-оздоровительный комплекс.

Проект одобрен для включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

«Фундамент - образование, не только общее, но и дополнительное, получаемое вне школы. В микрорайоне мы хотим построить школу на 1200 детей. На ее базе будет создан образовательный кластер. Здесь будут запущены спортивные классы. Специализация пойдет по различным видам спорта, отбирать будущих спортсменов будут также из глубинки, чтобы дать возможность талантливым детям реализовать себя», - рассказал руководитель компании Максим СКИБА.

По его словам, в Уссурийске в микрорайоне «Междуречье» будет построена новая школа, рядом с ней будет спорткомплекс высокого уровня. Спорткомплекс будет включать в себя футбольный манеж на три с половиной тысячи зрительских мест, площадки для различных игровых видов спорта, таких как волейбол, баскетбол. Также появятся современные залы для единоборств, спортивной и художественной гимнастики. Будут созданы современные фитнес-центр и оздоровительный комплекс с медицинскими кабинетами.

«В центральной части страны много возводится как футбольных манежей, так и других спортивных площадок закрытого типа. Строятся они и в частном порядке, и в рамках государственно-частного партнерства, с помощью бюджетного финансирования. Но у нас такого пока нет. Есть еще одна сложность - спортсменам-дальневосточникам нужно соревноваться с лучшими школами страны. Я не только говорю про футбол. Это касается и других игровых видов спорта, а также летних индивидуальных дисциплин. Нужно выезжать в Москву, Петербург. Это сложности перелета в силу отдаленности нашего региона. Немалые затраты зачастую ложатся на плечи родителей. Получается, что юный спортсмен доходит, условно, до возраста 12-13 лет, потом родители видят растущие затраты, и спортивная карьера завершается, по сути не начавшись. Мы хотим, чтобы дальневосточники встречались в создаваемом региональном спортивном центре чаще. Так у регионов ДФО появится возможность соревноваться между собой в различных летних видах спорта в зимнее время. Одна из задумок - это интеграция отношений федераций и клубов макрорегиона со спортивными организациями АТР. Создав качественные условия для проведения международных мероприятий, мы сможем приглашать спортивные делегации из других стран», - поделился инвестор.

Марифермеры оценят молодняк

Туристско-рекреационную зону и морскую ферму по разведению трепанга и гребешка создаст в бухте Круглая на острове Русском резидент Свободного порта Владивосток - компания «Русская марикультура». Проект был одобрен для включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».


 

Как рассказал генеральный директор ООО «Русская марикультура» Владимир СТОЯНОВ, компания была учреждена в прошлом году. В настоящее время в пользовании находится более 280 га рыбоводных участков, на которых уже установлены садки и высажена молодь. Общая сумма инвестиций в проект составит более 200 млн рублей. По словам Владимира Стоянова, сейчас в проект инвестировано порядка 70 млн рублей, в которые входят 30 млн оборотных средств и более 40 млн капитальных затрат.

«Русская Марикультура» входит в группу компаний «Антей», которая параллельно ведет несколько проектов.

Чаеразвесочная фабрика прописалась в Свободном порту

Резидент Свободного порта - ООО «Джей ТИ» - открыл на территории производственно-логистического комплекса «Янковский» во Владивостоке чаеразвесочную фабрику. На ее создание инвестору потребовался год.

«В ходе реализации инвестиционной программы мы планируем увеличить производство чая в натуральном выражении и расширить его ассортимент, прежде всего, за счет внедрения нового технологического оборудования, - рассказывает генеральный директор ООО «Джей ТИ» Танмай Чакрабарти. - С учетом географического местоположения и наличия устойчивых партнерских связей наша компания будет обеспечивать продукцией весь Дальний Восток, а также Западную и Восточную Сибирь. В настоящий момент есть спрос на поставки продукции в размере от 100 тысяч ящиков в квартал».

Сырье - чай черный и зеленый байховый нефасованный высшего и первого сорта, поставляется во Владивосток морским транспортом из индийских Кочина и Калькутты, упаковка - из Новосибирска, фильтровальная бумага - из США, нити для чайных пакетиков - из Израиля. Все имеет сертификаты качества. Выпускается чай под зарегистрированными торговыми марками «Золотая Виктория», «Олд Инглэнд», «Голд Бонд», «Индус», «Король Джунглей», «Уссурийский Тигр» и «Синий Алмаз».

Резидент рассчитывает обеспечить качественным продуктом стратегического значения - чаем черным байховым - по конкурентоспособной цене не только российского потребителя. Отгрузки на экспорт уже производятся в Монголию и будут также производиться в Беларусь и Казахстан.

Подготовила Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2018 год. 

Теги: Уссурийск Спорт Сервис  марикультура  строительство  чай 


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