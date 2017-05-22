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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Паруса над гаванью
Развитие туризма уже многие годы является приоритетом для региональной власти. И ради этого организуются яркие и запоминающиеся события. Вот уже 9 лет визитной карточкой Владивостока является Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show - статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке
Мероприятие, которое в конце мая прошло на территории яхт-клуба «Семь футов», вновь собрало производителей и продавцов водно-моторной техники, сопутствующих товаров, товаров для спорта, отдыха, и компании, предлагающие услуги в сфере яхтинга. А главное - огромное количество гостей. В этом году, по данным организаторов, участниками праздника стали более 5000 человек.
А учитывая, что само мероприятие было частью большого туристического сбора во Владивостоке - Тихоокеанского туристского форума, - его гостями стали и официальные лица - московские гости: директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга ЯРИЛОВА, заместитель главы Ростуризма Алексей КОНЮШКОВ. Гидом которых стал директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.
Традиционно на выставке состоялись тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования от компаний-участников, серия регат «Гонка под парусом», выступления музыкальных коллективов, конкурсы и розыгрыши от партнеров выставки, розыгрыш Samsung Galaxy S8. По завершении первого дня на террасе яхт-клуба также уже по традиции прошло мероприятие от генерального партнера выставки - Lexus Weekend.
Фото Владимира ГРИШИНА.
Ирина ПИРОНКОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2017 год.
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