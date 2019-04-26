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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Мая, 14:08 |
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Приморье энергично перевооружается
Энергетика Дальнего Востока страдает от хронического недофинансирования: регион в свое время не был затронут реформой «РАО ЕЭС», и генерация тут до сих пор работает по тарифу, которого не хватает на инвестиции. Тем не менее, в регионе в последние годы вводятся новые энергообъекты, в том числе и в Приморье, где требуются новые мощности для реализации крупных бизнес-проектов и замена работающего на пределе оборудования еще советского «наследства».
Сегодня практически полностью энергоснабжение Дальнего Востока обеспечивают компании группы «РусГидро». На территории региона электростанции компании вырабатывают три четверти всей электрической энергии и являются крупнейшими производителями тепла. При этом «РусГидро» отвечает за передачу электрической энергии в регионе, владея более 100 тыс. км электрических сетей, а также осуществляет продажу энергии конечным потребителям.
К сожалению, но факт - тепловая генерация на Дальнем Востоке серьезно изношена: средний возраст ТЭС здесь составляет 36 лет, что на четыре года больше, чем в остальной России.
Главная особенность большой энергетики «по-дальневосточному» - практически полное отсутствие рыночных механизмов, действующих на большей части страны. Тарифы устанавливают региональные энергетические комиссии (РЭК), и, зачастую, они оказываются ниже экономически обусловленных величин. По факту, даже с государственными субсидиями тарифной выручки энергокомпаниям хватает только на основные ремонты, а ввод новых мощностей может быть реализован только за счет внутренних резервов и кредитного финансирования, что обеспечивает дополнительную долговую нагрузку в перспективе.
Группа «РусГидро» в рамках программы модернизации тепловых электростанций планирует построить и модернизировать пять станций на Дальнем Востоке. В Приморье уже дан старт проектам по строительству крайне необходимой для развития юга Приморья Артемовской ТЭЦ-2 и реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2.
Артемовская ТЭЦ-2 заработает в 2024-2025 годах
Новая высокотехнологичная электростанция, призванная заместить выбывающие мощности действующей Артемовской ТЭЦ, будет расположена в районе города Артем.
На данный момент АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в группу «РусГидро») уже определила победителя конкурса по выбору подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ по проекту строительства Артемовской ТЭЦ-2.
Досье «Дальневосточного капитала»: Артемовская ТЭЦ (ранее - Артемовская ГРЭС им. С.М. Кирова) - один из центральных энергообъектов юга Приморья (входит в состав АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК). С ее появлением начала формироваться энергетическая система Приморского края. Именно Артемовская ТЭЦ стала первой по-настоящему крупной и значимой электростанцией, построенной в крае 6 ноября 1936 года. С 1984 года она переведена в разряд теплоэлектроцентралей. На сегодняшний день предприятие имеет установленную электрическую мощность 400 мВт, тепловую - 297 Гкал. Годовая выработка электроэнергии составляет более 2 млрд кВт/ч, выработка тепла - 630-700 тыс. Гкал. Предприятие обеспечивает потребности региона в электрической энергии и является единственным источником централизованного теплоснабжения в Артемовском городском округе. Потребители тепловой энергии: ОПХ «Дальневосточный», Уссурийская птицефабрика, с. Суражевка, пос. Заводской, ОАО «ДЭР», ТУ Артемовский, база ОАО «Дальэнергоремонт» и г. Артем.
В конкурсе приняли участие шесть организаций: АО «Ленгидропроект», ООО «Инженерно-проектный центр Новой генерации», АО Фирма «Тэпинжениринг», АО «Институт Теплоэлектропроект», ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж», АО «Мобильные ГРЭС», АО «Гидроэлектромонтаж». По итогам закупочных процедур победителем конкурса стало АО «Институт Теплоэлектропроект». Стоимость работ по проектированию составит 281,37 млн рублей без НДС.
По условиям договора, подрядчик должен будет определить основные технико-экономических показатели проекта «Артемовская ТЭЦ-2» с внеплощадочной инфраструктурой», провести независимый технический и ценовой аудит, инженерные изыскания, разработать проектно-сметную документацию, а также пройти госэкспертизу проекта. Работы должны быть завершены к середине 2020 года.
Установленная мощность нового энергообъекта должна составить не менее 455 МВт электрической и 450 Гкал.ч тепловой энергии, что даст прирост по сравнению с мощностью действующей станции на 55 МВт по электричеству и 150 Гкал.ч по теплу. Основным видом топлива Артемовской ТЭЦ-2 проектными решениями определен бурый уголь Павловского месторождения Приморского края.
На данный момент проект предусматривает запуск станции в 2024-2025 годах. Работы ведутся в рамках разработанной ПАО «РусГидро» долгосрочной программы замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока. Точные сроки и стоимость строительства будут определены по результатам разработки и экспертизы проектной документации.
Артемовская ТЭЦ-2 может стать одним из объектов российской энергетики, построенных в рамках программы модернизации объектов электрогенерации по договорам долгосрочной поставки мощности (ДПМ). Программа ДПМ-2 пришла на смену пилотной программе ДПМ, завершившей работу в 2017 году. Программа предполагает возврат инвестиций в строительство и модернизацию энергомощностей с гарантированной доходностью.
Программа позволит модернизировать до 41 ГВт теплогенерирующих мощностей в России в 2022-2031 гг. Генерирующие компании, отобранные на первом этапе программы, в 2022-2024 гг., получат гарантированную ставку доходности на инвестиции в 14% (основанную на ставке по государственным облигациям ОФЗ в 8,5%), исходя из периода окупаемости в 16 лет. Доходность для последующих аукционов, в 2025-2031 гг., будет скорректирована в соответствии с изменениями ставки по ОФЗ.
Год на реконструкцию Владивостокской ТЭЦ-2
Еще один проект в Приморье - реконструкция двух турбоагрегатов на Владивостокской ТЭЦ-2. На данный момент ДГК определила победителя конкурса по выбору подрядчика для проведения проектно- изыскательских работ.
В конкурсе приняли участие 5 организаций: АО «Ленгидропроект», ООО «Инженерный-проектный центр Новой генерации», АО «Лонас технология», ООО «Энерго-Юг», АО «Хабаровская энерготехнологическая компания». По итогам закупочных процедур победителем конкурса стало ООО «Инженерно-проектный центр Новой генерации» (Москва). Стоимость работ по проектированию составит 98,4 млн рублей без НДС.
По условиям договора подрядчик должен будет определить основные технико-экономических показателей проекта «Реконструкция турбоагрегатов №2 и №3 Владивостокской ТЭЦ-2», провести независимый технический и ценовой аудит, инженерные изыскания, разработать проектно-сметную документацию, а также пройти госэкспертизу проекта. Завершены работы должны быть к середине 2020 года.
К самим работам по реконструкции планируется приступить ориентировочно в 2020-2021 гг. В рамках проекта будет проведена реконструкция турбоагрегатов №2 Т-98-115, №3 Т-105-115 с увеличением их мощности, установлена система мониторинга окружающей среды с автоматизированными средствами измерения и учета выбросов, модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами, другого основного и вспомогательного оборудования.
Досье «Дальневосточного капитала»: АО «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности (5 тыс. 922,93 МВт и 12 тыс. 813 Гкал. в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. ДГК производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В ее состав входят 15 электростанций и восемь крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез. «РусГидро» - крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. «РусГидро» - первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», составляет более 39 ГВт.
Диана БЕЛАЯ
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