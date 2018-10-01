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23 Октября 2018, 10:15 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Миражи порта Зарубино

Приморский край, обладающий самой разветвленной портовой инфраструктурой на российском Дальнем Востоке, несмотря на обилие громогласных заявлений чиновников, до сих не может получить новый полноценный транспортный хаб на границе с Китаем.

Амбициозный на словах проект "Большой порт Зарубино", еще недавно ассоциировавшийся с ныне опальным бизнесменом Зиявудином МАГОМЕДОВЫМ, похоже почил в бозе, так и не дождавшись решительных действий с китайской стороны.

При этом территория собственно порта Зарубино, находящегося в периметре международного транспортного коридора «Приморье-2» (соединяет китайскую провинцию Цзилинь с приморскими портами Зарубино, Славянка и Посьет), манит новых инвесторов, готовых обустраивать свободные площадки.

С чего все начиналось

Идея «Большого порта Зарубино» обеспечить транзит китайских грузов между северо-восточными и южными провинциями Китая была реально выполнимой только при одном условии - масштабных вложениях соседей в инфраструктуру как на своей территории (с этим они справились в привычно рекордные для нас сроки), так и в Зарубино. Не вышло.

Намерение о создании «Большого порта Зарубино» было подписано в Шанхае 20 мая 2014 года между провинцией Цзилинь и группой «Сумма» в рамках официального визита президента России Владимира ПУТИНА в КНР. 13 октября этого же года в рамках 18-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР этими же партнерами было подписано соглашение о создании логистического центра. Инвестпроект «Большой порт Зарубино» стоимостью около 200 млрд рублей предполагает расширение существующего порта в бухте Троицы в Приморском крае, в 18 км от границы с Китаем. Планировалось, что через порт будет перегружаться зерно, контейнеры, навалочные грузы, накатные (ro-ro) и другие. Рассчитывалось, что до 60% грузооборота придется на транзитные перевозки из северных провинций КНР в южные. Комплекс должен был включать зерновой, контейнерный и бункеровочный терминалы, предусмотрено развитие железнодорожной, автодорожной, энергетической инфраструктуры на участке Зарубино - Хуньчунь (Китай). Первая очередь универсального морского порта планировалась к запуску в 2020 году. Под строительство терминалов порта даже был приобретен участок площадью свыше 100 га.

Группа «Сумма» инициировала переговоры по вхождению в проект китайской провинции Цзилинь и стратегического инвестора из КНР. «Провинция будет бенефициаром развития этой истории, поэтому они хотят участвовать как в equity (в капитале - «ДК»), так и в реальном партнерстве. В настоящее время обсуждаются разные доли (участия в проекте), но для нас, безусловно, важен 51%, мы в этом свои планы не меняем, а как распределятся оставшиеся 49% - это чисто коммерческий вопрос», - заявляла глава «Суммы» Лейла МАММЕД ЗАДЕ два года назад.

Красиво упакованный проект «Большой порт Зарубино», казалось, получил поддержку на всех уровнях. Так, еще в начале 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение правительства о включении зернового, контейнерного и бункеровочного терминалов в территориальную схему строительства морского порта Зарубино.

Согласно документу, в схему на первом этапе были включены объекты строительства зернового терминала мощностью 10 млн тонн, контейнерного терминала мощностью 0,9 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) и бункеровочного терминала мощностью 1,5 млн тонн в год. Планировалось, что на следующем этапе мощность зернового терминала будет доведена до 33,5 млн тонн, контейнерный терминал будет обрабатывать до 2,5 млн TEU в год.

Ни одно из заявленных направлений на данном этапе не реализуется в полноценном формате, за исключением проекта строительства зернового терминала.

Все пути ведут в бухту Троицы

По данным «ДК», ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП, 51% принадлежит Объединенной зерновой компании) рассматривает возможность выкупа ООО «Морской порт в бухте Троицы» (МПБТ, оператор одноименного порта в бухте Троицы) у структур, связанных с акционерами УГМК.

Единственный действующий международный морской порт в поселке Зарубино понадобился «дочке» ОЗК под реализацию проекта строительства зернового терминала.

В периметр сделки могут войти 24 земельных участка в собственности, общей площадью 83 га, 17 земельных участков в аренде, общей площадью 15,68 га, право аренды 4 причалов с глубиной от 7,7 до 10,5 метров, общей длиной 650 метров, 69 объектов недвижимости (здания и сооружения), а также основное технологическое оборудование (в том числе транспортные средства).

 


 

Досье «Дальневосточный капитал»: Незамерзающий морпорт в бухте Троицы расположен на юге Приморского края в заливе Посьет. Преимуществом порта является выгодное географическое расположение на границе с Китаем и кратчайший морской путь до Южной Кореи, Японии и других стран АТР. На данный момент пропускная способность действующего перегрузочного комплекса ООО «Морской порт в бухте Троицы» составляет 1,2 млн тонн грузов в год. Стивидор в 2017 году увеличил перевалку генеральных грузов в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом - до 200 тыс. тонн. Номенклатура грузов была представлена металлами, контейнерами, пиломатериалами, рыбной продукцией и морепродуктами. Кроме того, в минувшем году в грузооборот МПБТ вошли трубы, шпон и танк-контейнеры со сжиженным газом. Основную часть объема грузоперевалки составила алюминиевая продукция: за 2017 год ее объем удвоился и составил 123 тыс. тонн.

ООО «Морской порт в бухте Троицы» зарегистрировано в мае 2001 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Учредителями на паритетных началах выступают зарегистрированное в Москве ООО «Диалог-инвест» (25%) и три кипрских офшора (все владеют по 25%). Основным владельцем ООО «Диалог-инвест» является гендиректор компании Армен ШАХВЕРДОВ, владеющий 66% капитала. Еще 26,7% через ООО «Отрог-М» владеет совладелец и гендиректор «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей КОЗИЦЫН. Выручка ООО «МПБТ» в 2016 году составила 159,4 млн рублей, чистый убыток - 145,287 млн рублей. ООО «МПБТ», в свою очередь, является учредителем зарегистрированного в 2010 году ООО «СП Международный порт Зарубино». Российской компании в СП принадлежит 51%, «Цзилиньской международной логистической группе Чан Цзи Ту» (г.Чаньчунь, КНР) - 49%.

Шпалы в ряд

Эксперты отмечают, что развитие Зарубино невозможно без строительства железной дороги из порта в Китай. Действующий железнодорожный участок от перехода Махалино - Хуньчунь до припортовой станции Сухановка (Зарубино) протяженностью около 60 км является ключевым звеном МТК «Приморье-1».

Бывший глава Приморья Андрей ТАРАСЕНКО летом отмечал, что интерес к созданию порта Зарубино и перевозке грузов через него проявляет ассоциация, объединяющая крупнейшие порты Китая.

«Квоту на выделение грузов мы сейчас оговариваем с этой ассоциацией. Вопрос стоит в строительстве железнодорожной ветки, которая должна соединить порт с китайской территорией», - говорил он.

Предложение об участии в стройке ж/д ветки было сделано китайской China Railway Group Limited (CREC), одной из крупнейших государственных строительных компаний в Китае. Сфера деятельности CREC охватывает сразу несколько направлений: изыскание и проектирование, строительно-монтажные работы, промышленное производство, научные исследования и техническое консультирование, инвестиции и девелопмент, внешняя торговля.

Китай на данный момент заинтересован в транзитных перевозках до 100 тыс. TEU ежегодно в республику Корея и Японию через МТК «Приморье-2». По крайней мере, такие цифры китайская сторона озвучила после проведения декабрьских тестовых перевозок через погранпереход Хуньчунь - Камышовая на порт Зарубино.

Развитие железнодорожной инфраструктуры коридора предусматривает финансирование в размере 4,28 млрд рублей, в том числе 2,034 млрд рублей из бюджета ОАО «РЖД».

В настоящее время проектным институтом «Дальгипротранс» подготовлена проектная документация по реконструкции участка с учетом требований государственных контрольных органов.

В том числе, запроектирована реконструкция станции Камышовая, строительство дополнительных железнодорожных приемоотправочных путей и устройство сооружений для досмотра грузов государственными контрольными органами. Реализация проекта позволит увеличить объемы перевозок внешнеторговых грузов через пункт пропуска до 8 млн тонн в год.

В 2017 году через железнодорожный пограничный переход Махалино (РФ) - Хуньчунь было перевезено 2,5 млн тонн грузов (рост на 26,3% к 2016 году), за 7 месяцев текущего года рост к аналогичному периоду 2017 года составил 1,3%.

Фото Юрия Рогова.

Олег КЛИМЕНКО.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: тарасенко  Морской порт в бухте Троицы  порт  РЖД  МПБТ  Зарубино 


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