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Миражи порта Зарубино
Амбициозный на словах проект "Большой порт Зарубино", еще недавно ассоциировавшийся с ныне опальным бизнесменом Зиявудином МАГОМЕДОВЫМ, похоже почил в бозе, так и не дождавшись решительных действий с китайской стороны.
При этом территория собственно порта Зарубино, находящегося в периметре международного транспортного коридора «Приморье-2» (соединяет китайскую провинцию Цзилинь с приморскими портами Зарубино, Славянка и Посьет), манит новых инвесторов, готовых обустраивать свободные площадки.
С чего все начиналось
Идея «Большого порта Зарубино» обеспечить транзит китайских грузов между северо-восточными и южными провинциями Китая была реально выполнимой только при одном условии - масштабных вложениях соседей в инфраструктуру как на своей территории (с этим они справились в привычно рекордные для нас сроки), так и в Зарубино. Не вышло.
Намерение о создании «Большого порта Зарубино» было подписано в Шанхае 20 мая 2014 года между провинцией Цзилинь и группой «Сумма» в рамках официального визита президента России Владимира ПУТИНА в КНР. 13 октября этого же года в рамках 18-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР этими же партнерами было подписано соглашение о создании логистического центра. Инвестпроект «Большой порт Зарубино» стоимостью около 200 млрд рублей предполагает расширение существующего порта в бухте Троицы в Приморском крае, в 18 км от границы с Китаем. Планировалось, что через порт будет перегружаться зерно, контейнеры, навалочные грузы, накатные (ro-ro) и другие. Рассчитывалось, что до 60% грузооборота придется на транзитные перевозки из северных провинций КНР в южные. Комплекс должен был включать зерновой, контейнерный и бункеровочный терминалы, предусмотрено развитие железнодорожной, автодорожной, энергетической инфраструктуры на участке Зарубино - Хуньчунь (Китай). Первая очередь универсального морского порта планировалась к запуску в 2020 году. Под строительство терминалов порта даже был приобретен участок площадью свыше 100 га.
Группа «Сумма» инициировала переговоры по вхождению в проект китайской провинции Цзилинь и стратегического инвестора из КНР. «Провинция будет бенефициаром развития этой истории, поэтому они хотят участвовать как в equity (в капитале - «ДК»), так и в реальном партнерстве. В настоящее время обсуждаются разные доли (участия в проекте), но для нас, безусловно, важен 51%, мы в этом свои планы не меняем, а как распределятся оставшиеся 49% - это чисто коммерческий вопрос», - заявляла глава «Суммы» Лейла МАММЕД ЗАДЕ два года назад.
Красиво упакованный проект «Большой порт Зарубино», казалось, получил поддержку на всех уровнях. Так, еще в начале 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение правительства о включении зернового, контейнерного и бункеровочного терминалов в территориальную схему строительства морского порта Зарубино.
Согласно документу, в схему на первом этапе были включены объекты строительства зернового терминала мощностью 10 млн тонн, контейнерного терминала мощностью 0,9 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) и бункеровочного терминала мощностью 1,5 млн тонн в год. Планировалось, что на следующем этапе мощность зернового терминала будет доведена до 33,5 млн тонн, контейнерный терминал будет обрабатывать до 2,5 млн TEU в год.
Ни одно из заявленных направлений на данном этапе не реализуется в полноценном формате, за исключением проекта строительства зернового терминала.
Все пути ведут в бухту Троицы
По данным «ДК», ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП, 51% принадлежит Объединенной зерновой компании) рассматривает возможность выкупа ООО «Морской порт в бухте Троицы» (МПБТ, оператор одноименного порта в бухте Троицы) у структур, связанных с акционерами УГМК.
Единственный действующий международный морской порт в поселке Зарубино понадобился «дочке» ОЗК под реализацию проекта строительства зернового терминала.
В периметр сделки могут войти 24 земельных участка в собственности, общей площадью 83 га, 17 земельных участков в аренде, общей площадью 15,68 га, право аренды 4 причалов с глубиной от 7,7 до 10,5 метров, общей длиной 650 метров, 69 объектов недвижимости (здания и сооружения), а также основное технологическое оборудование (в том числе транспортные средства).
Досье «Дальневосточный капитал»: Незамерзающий морпорт в бухте Троицы расположен на юге Приморского края в заливе Посьет. Преимуществом порта является выгодное географическое расположение на границе с Китаем и кратчайший морской путь до Южной Кореи, Японии и других стран АТР. На данный момент пропускная способность действующего перегрузочного комплекса ООО «Морской порт в бухте Троицы» составляет 1,2 млн тонн грузов в год. Стивидор в 2017 году увеличил перевалку генеральных грузов в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом - до 200 тыс. тонн. Номенклатура грузов была представлена металлами, контейнерами, пиломатериалами, рыбной продукцией и морепродуктами. Кроме того, в минувшем году в грузооборот МПБТ вошли трубы, шпон и танк-контейнеры со сжиженным газом. Основную часть объема грузоперевалки составила алюминиевая продукция: за 2017 год ее объем удвоился и составил 123 тыс. тонн.
ООО «Морской порт в бухте Троицы» зарегистрировано в мае 2001 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Учредителями на паритетных началах выступают зарегистрированное в Москве ООО «Диалог-инвест» (25%) и три кипрских офшора (все владеют по 25%). Основным владельцем ООО «Диалог-инвест» является гендиректор компании Армен ШАХВЕРДОВ, владеющий 66% капитала. Еще 26,7% через ООО «Отрог-М» владеет совладелец и гендиректор «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей КОЗИЦЫН. Выручка ООО «МПБТ» в 2016 году составила 159,4 млн рублей, чистый убыток - 145,287 млн рублей. ООО «МПБТ», в свою очередь, является учредителем зарегистрированного в 2010 году ООО «СП Международный порт Зарубино». Российской компании в СП принадлежит 51%, «Цзилиньской международной логистической группе Чан Цзи Ту» (г.Чаньчунь, КНР) - 49%.
Шпалы в ряд
Эксперты отмечают, что развитие Зарубино невозможно без строительства железной дороги из порта в Китай. Действующий железнодорожный участок от перехода Махалино - Хуньчунь до припортовой станции Сухановка (Зарубино) протяженностью около 60 км является ключевым звеном МТК «Приморье-1».
Бывший глава Приморья Андрей ТАРАСЕНКО летом отмечал, что интерес к созданию порта Зарубино и перевозке грузов через него проявляет ассоциация, объединяющая крупнейшие порты Китая.
«Квоту на выделение грузов мы сейчас оговариваем с этой ассоциацией. Вопрос стоит в строительстве железнодорожной ветки, которая должна соединить порт с китайской территорией», - говорил он.
Предложение об участии в стройке ж/д ветки было сделано китайской China Railway Group Limited (CREC), одной из крупнейших государственных строительных компаний в Китае. Сфера деятельности CREC охватывает сразу несколько направлений: изыскание и проектирование, строительно-монтажные работы, промышленное производство, научные исследования и техническое консультирование, инвестиции и девелопмент, внешняя торговля.
Китай на данный момент заинтересован в транзитных перевозках до 100 тыс. TEU ежегодно в республику Корея и Японию через МТК «Приморье-2». По крайней мере, такие цифры китайская сторона озвучила после проведения декабрьских тестовых перевозок через погранпереход Хуньчунь - Камышовая на порт Зарубино.
Развитие железнодорожной инфраструктуры коридора предусматривает финансирование в размере 4,28 млрд рублей, в том числе 2,034 млрд рублей из бюджета ОАО «РЖД».
В настоящее время проектным институтом «Дальгипротранс» подготовлена проектная документация по реконструкции участка с учетом требований государственных контрольных органов.
В том числе, запроектирована реконструкция станции Камышовая, строительство дополнительных железнодорожных приемоотправочных путей и устройство сооружений для досмотра грузов государственными контрольными органами. Реализация проекта позволит увеличить объемы перевозок внешнеторговых грузов через пункт пропуска до 8 млн тонн в год.
В 2017 году через железнодорожный пограничный переход Махалино (РФ) - Хуньчунь было перевезено 2,5 млн тонн грузов (рост на 26,3% к 2016 году), за 7 месяцев текущего года рост к аналогичному периоду 2017 года составил 1,3%.
Фото Юрия Рогова.
Олег КЛИМЕНКО.
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