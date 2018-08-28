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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Сентября, 14:00 |
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Дальневосточный Сбербанк принимает поздравления
12 ноября Сбербанк отмечает день рождения. Банк номер один – всегда был опорой государства, и в сегодняшней кризисной ситуации его устойчивость и надежность – важнейшие факторы стабильности российской экономики, пишет журнал «Дальневосточный Капитал».
Накануне, встречаясь с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, президент, председатель правления Сбербанка Герман ГРЕФ доложил главе государства об итогах работы в нынешней непростой ситуации. Самочувствие банка – это в значительной степени индикатор состояния дел в компаниях, у малого бизнеса, отражение настроения граждан.
По его словам, ситуация стабилизируется, пусть не стремительно, но растет спрос на кредитные ресурсы. С начала года банк направил в экономику страны порядка 1 триллиона рублей новых кредитов, в целом же кредитный портфель Сбербанка весит около 5 триллионов рублей. Весомо.
Столь же велика доля участия в региональной экономике Дальневосточного Сбербанка, который выступает финансовым партнером для тысяч крупнейших компаний региона. Его центральным клиентов в последние годы стал малый и средний бизнес. В этом сегменте банк видит и свою организаторскую роль. Обучение, консалтинг и всегда - диалог, который помогает более точно настраивать финансовые инструменты под реальные потребности бизнеса.
Дальневосточный Сбербанк – свой для миллионов наших земляков, которые доверили ему свои сбережения и предпочитают вести финансовые операции с помощью сегодня высокотехнологичного и комфортного Сбербанка.
Деловая газета «Золотой рог» и журнал «Дальневосточный капитал» поздравляют коллектив Дальневосточного Сбербанка с днем рождения. Мы желаем вам надежных партнеров, преданных клиентов, интересных проектов. Финансового благополучия банку и каждому его сотруднику.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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