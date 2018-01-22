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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Прорывом в сфере льготного кредитования малого бизнеса на Дальнем Востоке станет программа "6,5%"
По предварительным данным, в 2017 году около 10 млрд рублей получили представители малого и среднего предпринимательства ДФО от банков, сотрудничающих с многочисленными государственными институтами развития в рамках льготных программ. Тогда как в целом субъекты малого предпринимательства Дальнего Востока были профинансированы за счет кредитов на сумму 204 426 млн рублей (по данным www.cbr.ru на 1 декабря 2017 года).
Львиную долю такого финансирования обеспечил Сбербанк, активно работали в совместных программах ВТБ, Приморский и Хабаровский филиалы Россельхозбанка, банк «Открытие», Росбанк, банк «Восточный» и т.д. Крупнейшие региональные банки, в их числе якутский Алмазэргиэнбанк, банки с пропиской в Приморье - Примсоцбанк, Дальневосточный банк - благодаря аккредитации в Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) выдали в общей сложности льготные кредиты на несколько миллиардов рублей.
Большие ожидания
Институты развития (Фонд развития промышленности (ФРП), Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ), Корпорация МСП) и специальные льготные программы кредитования и поддержки Минэкономразвития, Минсельхоза, Республики Беларусь, Российского экспортного центра (ЭКСАР), региональных гарантийных фондов - насыщены деньгами. Например, Гарантийный Фонд Приморского края стал шестым в стране по объему, предоставленных поручительств на одного субъекта регионального бизнеса, более 1 млрд рублей и 181 поручительство. Это в два раза больше, чем в 2015 году.
Дело за малым - банки должны взять на себя ответственность выдать кредиты очень благодарному в случае удачи и очень рисковому сегменту - «малому бизнесу». При этом, как отмечают эксперты банковского сектора Дальнего Востока, а сам бизнес говорит об этом во весь голос, чтобы стать участником программы предприятию или предпринимателю порой очень сложно соответствовать целому ряду жестких условий. Перебраться через эти барьеры многие просто не могут, поэтому машут рукой на льготный кредит и оформляют его на общих основаниях. Отметим, что к тому же не все банки присоединяются к программам поддержки, а тем кредитным организациям, что изъявили желание, одобряют небольшой лимит средств, который исчерпывается буквально через несколько месяцев. В то же время на Дальнем Востоке потенциально кредит может потребоваться 262431 субъекту малого и среднего бизнеса (по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на www.nalog.ru от 10.01.2018).
Вероятно поэтому Счетная палата России (СП), анализируя отчетность ряда российских банков, осталась недовольна объемами льготного кредитования по программам господдержки. По данным проверки СП, малый бизнес в РФ развивается медленнее, чем предписано ему регуляторами. По мнению аудиторов, главная госпрограмма поддержки этого сектора - «Развитие малого и среднего предпринимательства» - буксует, ее ключевые показатели не достигнуты. Неравны и условия для развития предпринимательства в регионах, отмечают аудиторы. Так, на некоторые регионы (Магаданская область, Чукотский АО) пришлось за два года только 0,4% господдержки. В Минэкономики заявили, что «отклонение от целевых показателей связано с сокращением на треть фактического финансирования программы» в 2016 году. С 2018 года порядок распределения субсидий изменен - теперь их больший объем предусмотрен для регионов, где нет базовой инфраструктуры поддержки предпринимателей.
Говорить о суперльготных процентах пока не приходится. Кредиты по госпрограммам выдавали по ставкам от 9,6 до 13,5% годовых, в первую очередь для модернизации производственных компаний. Например, для инвестиционных целей на срок до 10 лет и на сумму до 1 млрд рублей. Хотя корректировка условий предвидится.
Программы проросли в проектах
Тем не менее на Дальнем Востоке есть и свои успехи. Одним из таких эффективных проектов стала программа «Доступный кредит МСП», которую банки реализовали в партнерстве с ФРДВ. Так, за период с ноября 2016 года по 31 декабря 2017 года в рамках программы реализованы проекты на общую сумму 13,5 млрд рублей для 594 субъектов малого и среднего бизнеса (по сообщению пресс-службы ФРДВ). В тройку регионов-лидеров по объему кредитования малого и среднего бизнеса в рамках программы ФРДВ и банков вошли Приморье (2,4 млрд рублей), Хабаровский край (1,8 млрд рублей) и Амурская область (1,3 млн рублей). В рамках совместной программы ФРДВ и Сбербанка по первому соглашению между организациями финансирование в объеме 2,4 млрд рублей получили 178 предприятий Дальнего Востока. По второму соглашению на поддержку бизнеса со стороны Фонда выделено 5 млрд рублей, и уже получили финансирование 255 предприятий Дальнего Востока на 3,5 млрд рублей. По оценкам специалистов Дальневосточного банка Сбербанка России, дополнительный потенциал сделок по данной программе составляет порядка еще 300 кредитов на сумму 3,27 млрд рублей.
В портфеле АО «Корпорация МСП» Сбербанк занимает 40%, являясь ее ключевым партнером. За 2017 год бизнесу Дальнего Востока по программе выдано более 1,2 млрд рублей. В 2017 году в рамках льготных Программы «Доступный кредит для МСП», Программы 6,5 и Программы Республики Беларусь объем финансирования бизнеса Дальневосточным Сбербанком составил 2,3 млрд рублей.
Досье «Дальневосточного капитала»: ФРДВ в партнерстве с банками предоставляет: кредит на пополнение оборотного капитала сроком до 3-х лет с максимальной ставкой 12,5% годовых ( на приобретение и ремонт основных средств для деятельности, строительство и реконструкцию зданий / сооружений / помещений, финансирование текущей деятельности) и кредиты на инвестиции сроком до 10 лет с максимальной ставкой до 13,5% годовых (приобретение и ремонт основных средств для деятельности, строительство и реконструкция зданий / сооружений / помещений). Субъект МСП должен быть зарегистрирован и вести свою деятельность на территории ДФО.
По словам генерального директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексея ЧЕКУНКОВА, результаты проекта «Доступный кредит для МСП» показывают, что на Дальнем Востоке сформировалась прослойка активных бизнесменов, у которых есть понимание, как и за счет чего расти дальше.
За 2017 год ВТБ, в рамках «Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» («Программа 6,5»), дальневосточным предприятиям выдано порядка 800 млн рублей. Среди проектов, реализованных в рамках данной программы, - финансирование строительства причала для рыбоперерабатывающего комплекса на территории опережающего развития «Камчатка». Кредитную линию на сумму 100 млн рублей ВТБ предоставил ООО «Город 415» (Петропавловск-Камчатский), в том числе для создания транспортной инфраструктуры по приему рыбы-сырца с добывающих судов и т.п. Также ВТБ в Хабаровске кредитует строительную компанию «Истим» на сумму 45 млн рублей под гарантию Корпорации МСП.
За прошедший год объем кредитов, предоставленных ВТБ предприятиям отрасли в рамках программы Минсельхоза на Дальнем Востоке, составил 900 млн рублей. К примеру, по данной программе птицефабрика «Дукчинская» в Магаданской области получила финансирование на производство мяса птицы и куриного яйца.
Досье «Дальневосточного капитала»: Программа стимулирования кредитования субъектов МСП разработана совместно Минэкономразвития, Банком России и Корпорацией МСП, адресована субъектам МСП, реализующим проекты в приоритетных отраслях. Процентная ставка по кредитам в сумме не менее 5 млн рублей для малых предприятий - на уровне до 10,6% годовых, для средних предприятий - до 9,6% годовых. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по Программе, получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовых, поэтому Программа получила второе название «Программа 6,5».
Как отмечает заместитель начальника кредитного управления Примсоцбанка Дмитрий ЯШУНИН, в 2017 году банк финансировал в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства три кредитных проекта, получив для их реализации кредит Банка России в сумме 90 млн рублей. На I квартал 2018 года доступный лимит для Примсоцбанка по выдаче кредитов субъектам МСП приближается к 500 млн рублей.
«За счет средств АО «МСП Банк», с которым мы активно сотрудничали в 2014-2017 годах, было выдано кредитов на сумму около 3 млрд рублей. Кстати, ряд предложений Примсоцбанка в развитии условий программы стимулирования кредитования нашли отражение в новой программе Минэкономразвития. В частности, теперь бенефициарами программы, при соблюдении определенных условий, могут стать торговые предприятия Дальнего Востока. Но нужно понимать, что для получения финансирования по льготным продуктам нужно соответствовать определенным требованиям, зачастую достаточно жестким», - уточняет Дмитрий Яшунин.
Вполне доступны
По оценкам руководителя региональной дирекции по Приморскому краю банка «Открытие» Романа ПЛЕШАКОВА, объемы финансирования, предоставленного банком дальневосточному бизнесу по программам государственной поддержки, существенны. 47 компаний ДФО уже получили от банка «Открытие» 76 льготных кредитов, в т.ч. по программам АО «МСП-Банк», АО «Корпорация МСП» в рамках «Программы 6,5» и ФРДВ по программе «Доступный кредит для МСП». «Банк «Открытие»- филиал Региобанк участвовал в разработке продукта МСП-регион и хорошо продвинулся в части рефинансирования кредитов. За прошедший год банк профинансировал строительство двух логистических складов класса «A» для крупных региональных оптовых компаний в Хабаровске и Благовещенске; предоставил банковскую гарантию компании, которая ведет строительство школы нового типа на 800 учащихся в микрорайоне «Ореховая сопка» в Хабаровске; участвует в проекте по строительству лесопильного завода в г. Амурск.
Досье «Дальневосточного капитала»: Программа льготного кредитования предприятий АПК реализуется банками в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства РФ. Она предусматривает процентную ставку в размере 5%. Открыты два типа программы: краткосрочная - заем предоставляется на срок до года, в размере до 1 млрд руб. и инвестиционная - на срок от 2 до 15 лет, сумма не имеет максимального лимита.
По словам директора Приморского филиала Россельхозбанка Инги КЛОКОВОЙ, запущенный в 2017 году новый механизм кредитования предприятий сельского хозяйства позволил предприятиям не извлекать значительные средства из оборота и избежать длительных процедур для получения субсидии. Таким образом аграрии Приморья получили от банка льготные кредиты на общую сумму более 440 млн рублей.
В 2017 году Приморский тарный комбинат, клиент Приморского филиала Россельхозбанка, воспользовался гарантийной поддержкой Корпорации МСП на сумму 85 млн рублей. Финансовая поддержка предприятию ООО «Рыбозавод Большекаменский» в сумме 50 млн руб. В рамках сотрудничества с фондом за 2017 год Россельхозбанк в Приморье выдал кредиты на общую сумму более 200 млн рублей. Обе сделки были реализованны при участии Гарантийного фонда Приморского края
Стоит отметить, что ряд банков в регионе разрабатывают и выводят на рынок собственные нестандартные программы поддержки МСБ. К таким можно отнести проект бизнес-инкубатора, который совместно создают банк «Восточный» и Агентство по привлечению инвестиций и поддержке предпринимательства ЕАО. Инкубатор поддерживает стартапы в области высоких технологий, фармацевтики, бурения, биотехнологий, пищевой промышленности, IT и др. Первый резидент бизнес-инкубатора ЕАО - ООО «Атаман» - в декабре 2017 года запустил линию по производству продукции на основе соевого творога (тофу), и в Биробиджане состоялось торжественное открытие цеха по производству замороженных полуфабрикатов.
Ставки будут снижаться
Старший вице-президент дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Андрей ПАСТЕРНАК отмечает, что работу программ поддержки затрудняют емкий документооборот и процесс мониторинга. Одной из проблем реализации программы МСП на Дальнем Востоке был запрет на финансирование субъектов малого бизнеса, основной деятельностью которых является торговля. Хотя именно этот вид экономической деятельности в регионе демонстрировал наибольший спрос на кредиты. По его словам, в настоящий момент Росбанк получает аккредитацию по программе субсидирования МСП от Минэкономразвития, в которой предусмотрена возможность финансирования торговых организаций - субъектов малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке. В числе успешных сделок по программе льготного кредитования в Росбанке называют кредитную линию, открытую ООО «Амурагроцентр» - одному из крупнейших предприятий Дальнего Востока по переработке сои.
Как считает исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР, очередным прорывом в сфере льготного кредитования малого бизнеса должна стать и обновленная программа «6,5%». Банкам будут субсидировать 3,1-3,5% от ставки 9,6-10,6%, соответственно, кредиты бизнес будет получать под реальные 6,5%. До сих пор займы выдавались уполномоченными банками с одобрения Корпорации МСП. Теперь бюджет компенсирует разницу участвующим в кредитовании МСП банкам, получить субсидию смогут и банки, выдающие коммерческие кредиты на схожих условиях. Предвосхищая ажиотажный спрос на обновленную программу льготного кредитования, который можно будет наблюдать в феврале-марте наступившего года, Гарантийный Фонд Приморского края запустил специальный продукт «Партнер». Он предусматривает комиссионное вознаграждение фонда в размере 0,5% от суммы поручительства. Залог для бизнеса никто не отменял, а серьезное содействие регионального института поддержки станет той самой гарантией для получения финансирования.
Яна МАЛЬЦЕВА.
- Прорывом в сфере льготного кредитования малого бизнеса на Дальнем Востоке станет программа "6,5%"
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