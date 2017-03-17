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Финансы
17 Марта 2017, 10:40 | Финансы |

На Дальнем Востоке банковское сообщество позитивно настроено в области ВЭФ

В банковском секторе в целом по стране отмечаются спад объемов операций по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и сокращение количества участников. Статистика свидетельствует, что годы экономической нестабильности - особенно вторая половина 2014-го и 2015-й - практически приблизили эту сферу деятельности к показателям 2004 года.

Способны ли инициативы власти по «раскрутке» Дальнего Востока переломить тенденцию, активизировать внешнеэкономические операции регионального бизнеса? Опрос «Дальневосточного капитала» показывает, что банковское сообщество региона в этом вопросе настроено позитивно.

- Объем сопровождения внешней торговли дальневосточными подразделениями ВТБ по итогам 2016 года составил $4,65 млрд (рост к 2015 году - 18%). Импортные платежи составили $2,03 млрд (+14%), экспортные поступления - $2,62 млрд (+20%). ВТБ с оптимизмом смотрит на 2017 год», - говорит заместитель управляющего хабаровского филиала ВТБ Юлия ВОРОБЬЕВА.

- Сегодня многие наши клиенты уже смогли адаптироваться к новым условиям рынка: так, например, некоторые импортеры стали экспортерами. Поэтому работа банка «Приморье» в обслуживании внешнеэкономической деятельности сохранила стабильный режим, - делится наблюдениями директор департамента корпоративного бизнеса банка «Приморье» Антон САБАДАШ.

Замначальника управления международных и межбанковских операций Примсоцбанка Сергей ГОРОХ считает, что основные тренды в сфере ВЭД задают курс национальной валюты, а также политика государства в области импортозамещения и таможенного регулирования. С одной стороны, российский импорт переживает не самые лучшие времена. Но с другой - появились новые возможности для экспорта, участники ВЭД переориентируются и начинают осваивать новые ниши.

Философия ВЭД

В столь технологичной сфере, как внешнеторговая деятельность, наряду с современными программными фишками на первый план выходит личное общение с клиентом. Тотальное проникновение технологий снова актуализировало важность человеческого фактора. Об этом говорят все эксперты «ДК». В Сбербанке делают ставку на комплексное «под ключ» обслуживание участников ВЭД и готовы выступить партнером предпринимателя на любом этапе сделки. Интеллектуальный ресурс крупнейшего банка страны, огромный опыт в этой сфере сегодня доступны практически любому предпринимателю. Достаточно обратиться в консалтинговый центр банка, чтобы получить исчерпывающую информацию о тонкостях ВЭД и возможностях, которые может обеспечить Сбербанк (подробнее - стр. 28-29).

Юлия Воробьева замечает, что сегодня продуктовые линейки почти идентичны во всех ведущих банках. Для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность, особенно важны персональное сопровождение сделок, аналитические прогнозы относительно волатильности валют, скорость операций.

- Мы собрали статистику штрафов, которые выплачивают участники ВЭД, она свидетельствует, что большая их доля вызвана несоблюдением сроков предоставления справок и подтверждающих изменения документов. Малейшая неточность, согласно ст. 15.25 КоАП РФ, грозит штрафом до 600 тыс. рублей и т. д. Развивая программные продукты, в частности «Альфа-Бизнес Онлайн», работая тесно с клиентами, пытаемся минимизировать риски еще на этапе вхождения к нам на обслуживание, - уточняет управляющий ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка Юрий ХИТЕЕВ.

Практически все участники нашего опроса говорят о том, что повседневным становится электронный документооборот при совершении сделок. Этому способствует и развитие информационных технологий таможенными органами.

В Дальневосточном Сбербанке отмечают растущую востребованность таможенной карты, которая позволяет осуществлять онлайн-платежи на таможню непосредственно в момент таможенного оформления товара в режиме 24*7. Эта карта имеет виртуальный формат и удобный интерфейс, наряду с многочисленными функциями платежного инструмента дает клиенту также возможность снижать финансовые затраты, т. к. исчезают необходимость авансирования и риск переплат.

- Таможенная карта Сбербанка, помимо всего прочего, позволяет минимизировать курсовые риски. А главное, она обеспечивает безопасность расчетов, поскольку платежи осуществляются только в пользу таможни в едином информационном пространстве, - комментирует Марина ПЕРЕБЕЙНУС, заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

По словам Антона Сабадаша, большим спросом среди участников ВЭД в банке «Приморье» пользуются гарантии в пользу Федеральной таможенной службы и иностранных контрагентов для обеспечения исполнения обязательств по контрактам.

Дальневосточный часовой пояс +

Возможность круглосуточной конверсии, а также максимально долгий операционный день для клиентов сегодня must-have фактически всех кредитных организаций. По мнению Юлии Воробьевой, при благоприятной тенденции движения валюты экспортер в течение одного рабочего дня успевает дать распоряжение иностранному партнеру в Китае на перечисление средств (как долларов, так и юаней), увидеть их на своем валютном счете и продать по выгодному курсу.

Юрий Хитеев рассказывает, что Дальневосточный регион в Альфа-Банке имеет отдельные преференции. Все переводы, которые приходят до 17 часов от клиентов, уходят текущим днем. Начальник отдела валютного контроля ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка Ольга ГУБАНОВА дополняет, что клиенты банка могут отправлять перевод своим контрагентам в любой валюте, имея только долларовый счет.

«Для клиентов, занимающихся ВЭД, актуальна работа и в системе «Альфа-Форекс». Мы позволяем нашим клиентам не только проводить операции по Владивостоку, например, с 9 часов утра по местному времени, но и заканчивать сессию в 23:50 по Москве. В итоге обеспечиваем конверсию в такие валюты, как гонконгский доллар, юань, сингапурский доллар, без проведения кросс-курсов», - разъясняет Юрий Хитеев.

- Сбербанк работает со всеми свободно конвертируемыми валютами мира и располагает широкой базой корреспондентских счетов с более чем 10 банками Китая, Южной Кореи и Японии. Благодаря этому, мы можем существенно минимизировать стоимость платежа, совершаемого клиентом, предоставить ему лучший тариф, а также совершить платеж максимально быстро - буквально в течение нескольких часов. Банк работает с системами, которые позволяют проводить конверсионные сделки, - «Рейтерс Дилинг», «Блумберг», торговая интернет-платформа Sberbank Markets. Согласование операций может происходить по телефону, - отметила Марина Перебейнус.

Как замечает Сергей Горох, в Примсоцбанке не видят препятствий для проведения каких-либо сделок из-за часовых поясов. Имея широкую филиальную сеть, банк осуществляет обслуживание участников ВЭД с 9:00 камчатского времени до 16:00 московского времени. И в рамках этого периода для клиентов доступны все виды услуг и сервисов - будь то покупка иен или осуществление платежа в Европу. Кроме того, отдельные виды операций (например, участие в валютных торгах на Московской бирже) могут осуществляться клиентами через удаленный доступ даже за пределами операционного времени банка.

Валютные предпочтения

Валюта контрактов дальневосточных клиентов в области ВЭД сегодня очень разнообразна, и, к слову, доллар и евро постепенно уступают свою долю рынка рублю и юаню.

В Дальневосточном Сбербанке предлагают возможность открытия счетов и проведения расчетов более чем в 20 видах иностранных валют, включая доллары США, евро, японские иены, китайские юани и др. «Собственная расчетная система Сбербанка, охватывающая территорию всей страны, широкая сеть банков-корреспондентов за рубежом позволяют проводить значительные объемы платежей как внутри РФ, так и за ее пределы за минимальное время, позволяют оптимизировать маршруты платежей и снизить их стоимость», - говорит Марина Перебейнус.

Однако клиентами Дальневосточного Сбербанка востребована только часть из них. Так, в 2016 году 79% расчетов по внешнеэкономической деятельности традиционно осуществлялось в долларах США, второй по популярности валютой для международных расчетов является рубль (его доля - 14%). По наблюдениям специалистов Сбербанка, сделки в рублях заключаются клиентами с контрагентами из стран СНГ, кроме того рубль используется в два раза чаще в экспортных сделках по сравнению с импортными. Вместе с тем участники ВЭД дальневосточного региона используют в расчетах японские иены (3,5%), евро (2%), китайские юани (1,5%). Японские иены и китайские юани используются исключительно для расчетов с резидентами соответствующих государств.

По словам Юлии Воробьевой, сегодня ВТБ, на Дальнем Востоке в том числе, работает со всеми видами валют, даже с такими экзотическими, как южноафриканский рэнд и узбекский сум. Нередки в международных расчетах у дальневосточных клиентов и такие валюты как австралийские, канадские и сингапурские доллары, фунты стерлингов, швейцарские франки. В то же время операции в юанях клиентов ВТБ в ДФО по итогам 2016 года выросли на 28% и составили 431 млн юаней (эквивалент 3,76 млрд рублей). Рублевые расчеты по внешнеторговым контрактам составили 34,9 млрд рублей (рост к прошлому году - 11,4%).

«Наши клиенты все чаще обращают внимание на расчеты в национальной валюте получателя. На Дальнем Востоке популярными становятся иены, юани, воны. Российский рубль также набирает популярность в качестве расчетной валюты по внешнеэкономическим сделкам», - говорит Антон Сабадаш.

Аналогичного мнения придерживается эксперта Примсоцбанка, замечая, что, как правило, расчеты в рублях проходят с нашими ближайшими соседями - странами - членами Таможенного союза, а также с Китаем. Кстати, банк работает с казахским тенге.

«Контрагентами бизнеса Дальнего Востока преимущественно является соседний по АТР бизнес из Китая, Сингапура, Кипра, Гонконга. Взаиморасчеты с европейскими странами стали уступать место Бразилии и Новой Зеландии. Остаются логичными взаимоотношения дальневосточных судоходных, рыболовных, бункеровочных компаний с партнерами из Южной Кореи и Панамы. С бизнесом Сахалина, который активно обслуживает шельфы, работают фирмы с Багамских островов. В этом году наши клиенты осуществили несколько сделок с зарубежными партнерами, в итоге дальневосточный флот пополнился новыми высококлассными и дорогостоящими судами транспортного и рыбодобывающего назначения», - резюмируют в Альфа-Банке. 

Яна МАЛЬЦЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2017 год. 

Теги: банки  ВЭФ 


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