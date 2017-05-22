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19 Июня 2017, 15:01 | Финансы

На Дальнем Востоке бездокументарная торговля поднимет факторинг

Дальневосточные факторы сумели получить около 1% от российского факторингового "пирога"

В 2016 году объем рынка факторинга составил 2,1 трлн рублей, продемонстрировав рост на 13% (хотя еще в первом полугодии ведущие агентства «Эксперт РА» и Ассоциация факторинговых компаний ожидали восстановление на 17%). Дальневосточный факторинг при все скромности результатов также подтянулся очевидно, если объем данной услуги на Дальнем Востоке в 2011 году составлял 0,3% от общероссийского «факторингового пирога» (или чуть больше 2,6 млрд рублей от 1 трлн рублей), по итогам 2016 года можно предполагать, что его доля равна 1%, или 21 млрд рублей.

При скромных показателях в масштабах общероссийского финансового рынка факторинг является услугой сверхвыгодной как для банков, так и для бизнеса, указанные обороты дальневосточному факторингу (как правило, приморскому и хабаровскому) обеспечивают около 30 клиентов.

Подобные цифры лишь подтверждают то, о чем говорят многие эксперты: это услуга пока не для субъектов микро- и малого предпринимательства. Вход по объемам и рискам этой сделки может осилить средний и крупный бизнес, имеющий надежную базу контрагентов. Стандартные требования к клиентам таковы: минимальный лимит по сделке - 50 млн рублей, годовая выручка компании - от 300 млн рублей, срок работы на рынке - не менее 1,5 лет. Смягчить влияние указанных факторов сможет более широкое распространение электронных технологий и активное участие МСП-Банка в разделении рисков финансирования МСБ с игроками рынка.

Следующей очевидной тенденцией на рынке факторинга называют снижение маржинальности сделок. Некоторые эксперты даже высказываются в том смысле, что вскоре эту услугу будут раздавать бесплатно - для того чтобы переориентировать клиентов на нее в пику кредитованию.

Новые факторы

В тройку ведущих игроков на российском рынке факторинга по итогам 2016 года входят ООО «ВТБ Факторинг», ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Альфа-Банк», и их доли в общем объеме уступленных денежных требований (около 50%) остались неизменными по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем в результате активизации деятельности ООО «Сбербанк Факторинг» и дочернего Сбербанку «Сетелем банка» в 2016 году произошло изменение расстановки сил на рынке среди остальных участников из топ-5: группа ГПБ поднялась с пятой на четвертую строчку рэнкинга по объему уступленных денежных требований, ООО «Сбербанк Факторинг» заняло пятое место (по данным «Эксперт РА»).

Активная деятельность на Дальнем Востоке по-прежнему за общероссийскими лидерами. По словам директора по развитию бизнеса «ВТБ Факторинг» в регионе Дальний Восток Ксении КАЧКИНОЙ, компания существенно укрепилась в ДФО. Так, по итогам 2016 г. оборот «ВТБ Факторинг» в округе вырос на 35% по сравнению с предыдущим периодом. Представительство компании в Хабаровске профинансировало около 2500 поставок на общую сумму порядка 10,6 млрд рублей, что составляет 66% факторингового оборота региона.

«Промсвязьбанк» занял вторую позицию. Являясь лидером в сфере международного факторинга (35% рынка), эта кредитная организация реализует сделки как по импортному, так и по экспортному факторингу. Среди партнеров «Промсвязьбанка» крупнейшие факторы Японии, Китая, Гонконга, Тайваня. Альфа-Банк замыкает тройку лидеров.

Поле факторов на Дальнем Востоке практически ограничено названными игроками, предлагает услуги факторинга также лишь «Росбанк Факторинг». Национальная факторинговая компания (НФК), имевшая в прежние годы представительства в Приморском и Хабаровском краях, ушла с дальневосточной земли. ООО «Факторинг» во Владивостоке было ликвидировано еще в 2013 году.

Нефакторабельных не существует

В 2016 году на рынке факторинга установился отраслевой баланс: вклад оптовой торговли и сферы обрабатывающих производств в общий оборот составил 45 и 44%. Детализация торговой отрасли по сегментам за прошедший год показывает, что 42% уступленных денежных требований принадлежит компаниям, занимающимся торговлей продуктами питания и алкоголем; на финансирование торговли электрооборудованием и бытовой техникой приходится 21%, непродовольственными товарами (косметика, парфюмерия, бытовая химия и т.д.) - 15% (по данным «Эксперт РА»).

«Структура клиентского портфеля «ВТБ Факторинг» на Дальнем Востоке в полной мере отражает тенденцию проникновения данного финансового продукта во все новые отрасли. Среди наших клиентов компании, занимающиеся добычей и оптовой торговлей рыбой и морепродуктами, бункеровкой судов и морскими перевозками, предприятия электроэнергетики и компании, участвующие в обеспечении северного завоза. При этом традиционно высок удельный вес торговых компаний», - отмечает директор по развитию бизнеса региона Дальний Восток «ВТБ Факторинг» Ксения Качкина.

Но всегда, по мнению собеседницы «ДК», существуют отрасли с более высоким уровнем риска, сейчас это строительство, ювелирная промышленность, производство и торговля мясом и птицей, нефтетрейдинг. Одновременно в любой отрасли есть компании - лидеры рынка, которые активно развиваются и показывают положительную динамику. Поэтому, принимая решение о предоставлении финансирования, «ВТБ Факторинг» руководствуется не только отраслевой принадлежностью компании, но и оценивает ее рыночную позицию, финансовое состояние, репутацию и культуру ведения бизнеса.

По наблюдениям заместителя управляющего начальника отдела корпоративного бизнеса Дальневосточного филиала ПАО «Промсвязьбанк» Сергея РУМЯНЦЕВА, в 2016 году появились новые игроки, сформировался спрос на финансирование со стороны клиентов малого и среднего бизнеса. Отрасли, где факторинг на Дальнем Востоке оказался наиболее востребован, также остались без изменений: традиционно это пищевая промышленность, торговля товарами легкой промышленности и бытовой химией. «Мы не отсекаем отрасли, но крайне аккуратно рассматриваем клиентов таких отраслей, как строительство, торговля стройматериалами, деревообработка, металлопрокат, ювелирные изделия», - замечает руководитель подразделения.

Аналогичной точки зрения придерживается управляющий операционным офисом «Дальневосточный» в г. Владивостоке филиала «Хабаровский» АО «Альфа-Банк» Юрий ХИТЕЕВ: «Основной спрос в 2016 г. формировали компании, связанные с пищевой промышленностью и оптовой торговлей», - подчеркивает он.

Факторинг с госзаказом

В 2017 году наибольшие ожидания в развитии факторинга специалисты связывают с рынком госзакупок. Больше возможностей принять участие в закупках стало у субъектов малого бизнеса - клиентов банков и компаний-факторов. Ксения Качкина полагает, что компания «ВТБ Факторинг», обладая большим опытом экспертной работы с крупными государственными предприятиями-заказчиками, имеет значительные шансы стать одним из основных игроков и на этом рынке.

По данным «Эксперт РА», ожидается 7-процентный рост и за счет перехода торгового сегмента на электронные контракты (бездокументарное финансирование) в рамках EDI-технологий Так, в 2016 году многие факторы провели активную интеграцию с EDI-провайдерами (например, запуск факторинговой площадки FactorPlat в середине 2016 г.), что позволяет ускорить процесс реализации сделок, минимизировать риски мошенничества, а также снизить операционные расходы клиентов и факторов. Кроме того, в начале 2017 года на отечественном рынке был реализован пилотный проект сделки с использованием технологии «блокчейн» - данная экспериментальная система была впервые использована в факторинге ООО «Сбербанк Факторинг» совместно с ПАО «М.Видео».

Досье «Дальневосточного капитала»: Суть факторинга: факторинговая компания или банк по договору поставки с дисконтом приобретают у клиента право требования дебиторской задолженности. Клиент получает возможность сразу получить деньги за свой товар в виде авансового платежа. Размер его определяется как произведение суммы уступленного денежного требования на коэффициент финансирования, который может достигать 95%.

Положительное влияние на рынок в целом и на рентабельность факторов в частности оказывает установление диалога между факторинговым сообществом и законодательной властью, что привело к отмене обязанности факторов раскрывать за плату информацию о сделках в Едином федеральном реестре.

По мнению Ксении Качкиной, факторинг давно успешно встроился в бизнес дальневосточных компаний и на сегодняшний день является их незаменимым финансовым помощником. Грамотное использование факторинга и кредитов в разы повышает эффективность портфеля привлеченных средств. Именно такая тенденция будет развиваться.

«Я бы сказал, что рынок факторинга на Дальнем Востоке пока слабо развит и имеет существенный потенциал для роста. Основными драйверами в 2017 могут выступать оптовая торговля, строительный сектор - в рамках контрактов с крупными заказчиками, бункеровочный бизнес. Этот продукт применим практически в любых товарно-денежных отношениях, где контрактом предусмотрена отсрочка платежа. Очень низкое проникновение продукта в пищевом ретейле, тогда как в целом по стране это направление очень востребовано как поставщиками, так и финансовыми организациями», - высказывает точку зрения Юрий Хитеев.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2017 год. 

Теги: факторинг  Сбербанк Факторинг 


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