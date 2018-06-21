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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Банковская группа "Открытие" вошла в ТОП-5 рэнкинга "Эксперт РА"
По данным агентства, на 1 июля 2014 года остаток ссудной задолженности по необеспеченным кредитам наличными средствами группы составил 129,56 млрд рублей, что на 47% больше, чем за первое полугодие 2013 года.
Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц группы по итогам первого полугодия 2014 года составил 138,53 млрд рублей - на 46% больше, чем за аналогичный период 2013 года.
Кроме того, группа «Открытие» заняла 10-е место в рэнкинге банков по объему портфеля задолженности по банковским картам. В первом полугодии 2014 года остаток ссудной задолженности по кредитам, предоставленным с использованием банковских карт, составил 8,97 млрд рублей, что на 33% больше, чем в первом полугодии 2013 года.
На правах рекламы. ОАО Банк «ФК Открытие», ген. лиц. ЦБ РФ № 2209
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