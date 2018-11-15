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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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14 Ноября 2018, 14:46Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
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19 Октября 2014, 16:22 | Финансы
Банк ВТБ финансирует ЗАО "РОМОНА"
Банк ВТБ заключил с ЗАО Российская морская навигационно-геодезическая компания "РОМОНА" кредитные соглашения на общую сумму 155 млн рублей. Средства будут направлены для исполнения договоров по исследованию шельфа в рамках нефтегазовых проектов "Сахалин-2" и "Магадан-1".
В рамках лимита предоставлена гарантия исполнения контракта по проекту «Сахалин-2» на сумму $500 тыс.
«Общий объем лимита, открытого на компанию, составляет 600 млн руб. В рамках лимита мы планируем предоставить клиенту дополнительные банковские гарантии, а также увеличить объемы финансирования», - прокомментировал сделку управляющий хабаровским филиалом ВТБ Евгений Орлов.
ЗАО «РОМОНА» также использует расчетно-кассовое обслуживание, валютный контроль и конверсионные операции ВТБ.
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