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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 03:33 |
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Контракты между Россией и Китаем будут заключаться в рублях и юанях
- На Дальнем Востоке опыт такой работы уже есть - с 2007 года года мы развиваем расчеты с Китаем в рублях и юанях, - говорит директор отдела продаж продуктов транзакционного бизнеса хабаровского филиала ВТБ Андрей СТЕМПКОВСКИЙ.
Сейчас мы видим активный рост интереса к расчетам в юанях. По внутренним экспертным оценкам ВТБ, за последний месяц объем продажи юаня на ММВБ вырос втрое. У нас в филиале существенно увеличилось количество открытых в юанях расчетных счетов.
Мы рекомендуем своим клиентам, работающим с КНР, обсудить с партнерами возможность заключить контракт в юанях. Это в большинстве случаев и удешевит сделку, и сделает ее независимой от настроений международной политики. Теперь контракт в нацвалюте - это не только выгодно, но и необходимо, чтобы застраховать себя от возможных накладок при прохождении платежей на фоне санкций.
- Клиенты прислушиваются к рекомендациям?
- Да, уже давно клиент хочет видеть в лице своего банка не только платежного агента, но и советника, который дает информацию об изменениях на валютных рынках, об оптимальных расчетных схемах, ориентирует, в какой валюте лучше заключить контракт.
Конечно, выбор валюты контракта зависит от потребностей и договоренностей сторон. Кроме контрактов в традиционных расчетных валютах - долларах и евро - у нас есть клиентские операции в японских иенах, фунтах стерлингов, сингапурских, гонконгских, австралийских долларах и других валютах. Как уже говорили, китайский юань все больше используется в расчетах между контрагентами РФ и КНР.
Наше важное преимущество - широкая корреспондентская сеть, которая обеспечивает оперативное проведение платежей за рубеж. В частности, хабаровский филиал имеет ряд собственных корреспондентских счетов с банками Китая и Японии.
Хочу отметить, что в международных расчетах растет и потенциал использования рубля как валюты контракта. У хабаровского филиала ВТБ есть опыт и вся необходимая инфраструктура для проведения операций в рублях. Мы работаем с рублями в сфере международных расчетов еще с 2007 года, когда хабаровский филиал обеспечил расчеты с использованием аккредитива в рублях в пользу китайского бенефициара. Сейчас у филиала есть действующие аккредитивы в рублях в пользу европейского банка.
С 2009 банк ВТБ проводит расчеты в рублях с японским Хоккайдо Банком. Есть опыт проведения операций в рублях с корейскими контрагентами. И, разумеется, рублями можно рассчитываться с китайскими контрагентами - как через китайские банки, так и через филиал ВТБ в Шанхае.
- Какие еще инструменты предлагаете участникам ВЭД, работающим с Китаем?
- Кроме простых переводов в юанях, которые доходят до контрагентов в течение рабочего дня, ВТБ имеет практику выставления аккредитивов в юанях и операций хеджирования.
Кстати, это первые подобные сделки на Дальнем Востоке.
ВТБ предоставляет разные виды хеджирования: опцион, форвард, комбинированные стратегии, также валютные свопы. Хеджирование валютных рисков пока не массовый продукт, но волатильность рынка активно содействует его развитию.
Например, организованный для клиента опцион в китайских юанях. С учетом повысившегося курса валюты, клиент воспользовался опционом, компания даже получила дополнительную доходность.
- Какие, на ваш взгляд, перспективы у расчетов в юанях?
- На недавнем заседании российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству было объявлено: Россия и Китай могут перевести до половины торгового оборота в юани и рубли. А это немалые деньги: товарооборот между Россией и Китаем составил в прошлом году $89 млрд.
Расчеты в юанях - наиболее развивающийся сегмент расчетов, и он, по нашим прогнозам, в ближайшие годы будет только расти, учитывая увеличение объемов взаимной торговли с Китаем и планы по реализации целого ряда крупнейших инвестиционных проектов, в том числе с участием государственных компаний обеих стран.
Досье «Дальневосточного капитала»: Хабаровский филиал ВТБ лидирует в области расчетов в юанях, формируя более 30% регионального рынка. Порядка 80 компаний-клиентов хабаровского филиала ВТБ ведут расчеты с предприятиями Китая в юанях.
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