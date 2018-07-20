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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Июля, 20:46 |
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Иван Сиворакша: Преимущества аккредитива для участников ВЭД очевидны
- Непокрытые аккредитивы справедливо можно назвать удобным инструментом финансирования и снижения рисков для импортеров и экспортеров Дальнего Востока. В большинстве случаев условия сделки предполагают внесение покупателем авансового платежа, размер которого может достигать 30-40% от суммы контракта. В итоге предпринимателям приходится вкладывать оборотные средства либо привлекать дорогие кредиты. Избежать затрат помогает такой банковский продукт, как непокрытый аккредитив. Его, как гарантию платежа к определенному сроку, и получает продавец. Собственные средства покупатель отвлекает лишь к дате платежа по контракту. В рамках предоставленного лимита клиент может оперативно открывать неограниченное количество аккредитивов в разных валютах. При этом стоимость непокрытого аккредитива ниже стоимости обычного денежного кредита.
Если клиент-импортер хочет получить отсрочку платежа на несколько месяцев или даже лет, банк может предложить непокрытый аккредитив с постимпортным финансированием. В рамках предложенной схемы иностранный банк осуществляет платеж в пользу своего клиента-поставщика и предоставляет отсрочку платежа для российского банка, который, в свою очередь, предоставляет аналогичную отсрочку своему клиенту-импортеру. В итоге иностранный поставщик без задержек получает выручку, а российский покупатель - финансирование на необходимый срок. Неудивительно, что такой комплексный продукт пользуется особенной популярностью у российских импортеров.
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