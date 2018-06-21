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19 Октября 2014, 16:46 | Финансы

Число участников международных сделок на Дальнем Востоке растет

Несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию, санкции западных стран и рост курса доллара, география и объем внешнеторговых операций дальневосточных компаний постоянно растут. По данным ЦБ РФ, за первое полугодие 2014 года показатель торгового баланса составил $105,2 млрд, что на $13,8 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, банки отмечают рост объемов операций по внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а также возрастающее количество участников.

С каждым годом число клиентов банков, заявивших о себе на международной арене, неуклонно растет, повышается и востребованность услуг по сопровождению ВЭД, отмечают банкиры. Как сообщили в Дальневосточном банке Сбербанка, за первое полугодие этого года внешнеторговый оборот его клиентов вырос на 27% и составил $1,9 млрд (внешнеторговый оборот 2013 года - $3 млрд). А количество клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность, здесь увеличилось на 30%. В общей сложности сейчас на обслуживании в Дальневосточном Сбербанке более трех тысяч участников ВЭД. Растет и количество самих контрактов: на 1 июля в банке вели более 7 тыс. паспортов сделок, на 5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщил управляющий ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка Юрий ХИТЕЕВ, объем конверсионных операций в Дальневосточном регионе вырос по сравнению с 2013 годом в среднем на 60%. В основном это сделки с контрагентами стран АТР (Китай, Япония, Корея). Во владивостокском офисе Промсвязьбанка с начала года объем операций вырос на 40%, количество клиентов-участников ВЭД удвоилось.

Сделка «под ключ»

Клиентские запросы в целом касаются стандартного спектра услуг: переводы в иностранной валюте, конверсионные операции, валютный контроль, торговое финансирование. При этом специалисты отмечают активный рост информированности клиентов о банковских услугах по обслуживанию ВЭД, что повышает уровень требований к качеству услуг банка. «Клиенты ожидают от банка высокую скорость проведения платежей и конверсионных операций, качественное сопровождение по валютному контролю. Кроме того, изменилась парадигма взаимодействия с клиентом, теперь банк - это не только платежный агент, но и советник, который помогает решить множество финансовых вопросов», - говорит директор отдела продаж продуктов транзакционного бизнеса Хабаровского филиала ВТБ Андрей СТЕМПКОВСКИЙ.

«Самое главное требование - это, конечно же, обеспечение банком всесторонней профессиональной поддержки внешнеэкономического бизнеса, а также разработка индивидуальной схемы реализации сделки для конкретного клиента», - подчеркивает директор управления транзакционного бизнеса Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Елена ПОДКОСОВА.

Для компаний, которые ведут международные расчеты, банки разрабатывают специальные программы финансирования, дистанционного обслуживания, а также предлагают специфические расчетные и платежные сервисы, в том числе по уплате таможенных платежей.

«Можно отметить открытие и ведение счетов в иностранной валюте по специальным тарифам, - обращает внимание Юрий Хитеев. - В частности, ОАО «Альфа-Банк» ведет расчетные счета для компаний-резидентов и нерезидентов в валюте РФ, долларах США, евро и всех основных европейских валютах. Количество таких счетов не ограничено. При этом для компаний, работающих с зарубежными партнерами, у нас есть отличное решение - различные «пакеты» услуг, в которые включена стоимость на проведение всех основных видов востребованных операций».

Очень важна для эффективной работы функциональность интернет-банка, отмечает зам. регионального директора операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала ОАО «Промсвязьбанк» Татьяна ДЫМЧЕНКО. Электронный документооборот по валютным операциям и дополнительные бесплатные сервисы позволяют оптимизировать работу компании по формированию документов валютного контроля и избежать возможных нарушений валютного законодательства, подчеркнула она.

«SMS/E-mail-информирование об изменении статуса обработки документов, предоставление сведений о таможенных декларациях, получение информации из ведомости банковского контроля и отчета по операциям с ожидаемыми сроками поступления экспортной выручки или импортируемого товара, а также выгрузка автоматически обновляемого справочника паспортов сделок сводят к минимуму сложности в работе компании», - добавляет Татьяна Дымченко.

Время - деньги

Другой не менее важный аспект - курс покупки/продажи, а также спектр возможных конверсионных операций. Как правило, банки предлагают несколько вариантов курса конвертации: текущий рыночный, курс ЦБ, установленный на следующий день от даты сделки, или средний курс торговой сессии TOD, установленный Московской биржей.

Бывают и особенные предложения. Так, в Промсвязьбанке клиент может оформить заявку по желаемому курсу: при акцепте банка сделка осуществляется. Банк также может предложить выгодный курс, согласованный напрямую с дилером, осуществляющим котировки на межбанковском рынке.

Альфа-Банк представляет клиентам уникальный торговый терминал - ALFA-FOREX. Он позволяет в режиме реального времени проводить торги на международном торговом рынке FOREX. При этом клиент отслеживает изменение курса в течение дня: может совершать сделку по наиболее приемлемому курсу, но может также устанавливать ордера (отложенные поручения). Ордер позволяет совершать сделку автоматически в течение дня по заранее заданным клиентом параметрам (курс сделки, срок исполнения, сумма списания).

Ради оперативности проведения сделок банки учитывают региональную специфику. Клиенты ВТБ уже утром по дальневосточному времени владеют информацией о тенденциях на рынке по основным валютам. Соответственно, клиент сам может принять решение, когда ему совершить конверсионную операцию: днем, исходя из текущей рыночной ситуации, либо после 17:00, когда откроется ММВБ, ВТБ предоставляет два варианта работы. Есть «ночной дилер» и в Промсвязьбанке.

Наряду с общим перечнем инструментов банки разрабатывают ряд дополнительных услуг. Так, Сбербанк помогает представителям бизнеса учесть все формальности, предоставляя консалтинговые услуги по ВЭД и валютному контролю. Причем банк оказывает подобные услуги не только собственным клиентам, но и клиентам, имеющим счета в других банках.

«Банк предоставляет консультации по вопросам применения валютного законодательства и порядку проведения валютных операций на протяжении всех этапов реализации сделки с иностранным контрагентом, - рассказывает Елена Подкосова. - Свежий профессиональный взгляд позволяет уловить даже малейшие нюансы во взаимоотношениях фирмы с ее партнерами и контрагентами. И главная цель здесь - сделать эти отношения максимально эффективными и взаимовыгодными. Все эти и многие другие консультационные услуги клиент может получить как непосредственно в отделении Сбербанка, так и используя электронные системы дистанционного банковского обслуживания клиентов банка: «Сбербанк Бизнес Онлайн» или АС «Клиент-Сбербанк».

Тонкости конвертации

Выбор валюты для расчетов зависит от потребностей и договоренностей сторон по контракту. Большинство банков, как правило, могут осуществить операции в любой свободно конвертируемой валюте мира. Но объективно наиболее востребованы платежи в долларах США и евро, отмечают участники рынка. Отдельно отмечается китайский юань, который все больше используется в расчетах между контрагентами РФ и КНР.

«Конечно, основная доля расчетов приходится на американский доллар, однако благодаря специфике региона и возможностям нашего банка, мы отмечаем ежегодный рост объемов расчетов в японских иенах. Клиенты рассчитываются по внешнеторговым контрактам в национальной валюте контрагента, тем самым уходя от двойной конвертации, что приводит к сокращению расходов. Благодаря нашей развитой корреспондентской сети и активному участию на валютных рынках, мы удовлетворяем все потребности клиентов по расчетам, постоянно расширяя свою корреспондентскую сеть и список валют. Нужно отметить, что ряд наших клиентов перевели часть своих долларовых расчетов в юани, японские иены, воны», - рассказывает Антон САБАДАШ, главный вице-президент по работе с корпоративными клиентами ОАО АКБ «Приморье».

Специалисты Альфа-Банка отмечают, что, столкнувшись с проблемами в виде санкций западных стран и ростом курса доллара, клиенты проявляют интерес к расчетам в национальных валютах минуя доллар США.

«Учитывая специфику дальневосточного бизнеса - стабильные экономические отношения с партнерами АТР, - Альфа-Банк открыл коррсчета в гонконгском, сингапурском долларах, китайских юанях и т. д., что позволяет оперативно проводить платежи в этих валютах», - подчеркивает Юрий Хитеев.

Улучшение обслуживания ВЭД, в том числе для компаний, ведущих свой бизнес с КНР, - одно из приоритетных направлений для Сбербанка. Дальневосточным банком ОАО «Сбербанк России» открыто 17 коррсчетов в долларах США, рублях и китайских юанях четырем крупнейшим китайским банкам: Банку Китая, Торгово-промышленному, Строительному и Сельскохозяйственному банкам, а также региональному банку провинции Хэйлунцзян - Банку Харбина. Обороты по этим счетам в 2013 году составили $225 млн, 207 млн юаней и 19 млрд руб.

Растет и потенциал использования рубля как валюты контракта. Так, у хабаровского филиала ВТБ есть опыт и вся необходимая инфраструктура для проведения операций в рублях. «Мы работаем с рублями в сфере международных расчетов еще с 2007 года, когда хабаровский филиал обеспечил расчеты с использованием аккредитива в рублях в пользу китайского бенефициара, - отмечает Андрей Стемпковский. - Сейчас у филиала есть действующие аккредитивы в рублях в пользу европейского банка. С 2009 года банк ВТБ проводит расчеты в рублях с японским Хоккайдо Банком. Есть опыт проведения операций в рублях с корейскими контрагентами. И, разумеется, рублями можно рассчитываться с китайскими контрагентами как через китайские банки, так и через филиал ВТБ в Шанхае».

В связи с нестабильностью курсов валют особое внимание дальневосточные компании стали уделять хеджированию валютных рисков. «Если пару лет назад мы активно продвигали данную услугу, сегодня партнеры банка сами обращаются за ее получением», - поясняет Татьяна Дымченко.

Клиенты, которые уже пользовались услугой по хеджированию валютных рисков, по достоинству оценили все плюсы производных финансовых инструментов, отмечает Антон Сабадаш. Они позволяют экспортерам и импортерам избежать курсовых рисков и грамотно планировать финансовую деятельность в существующих рыночных условиях. Спрос высок, рассказывает главный вице-президент по работе с корпоративными клиентами ОАО АКБ «Приморье».

Взгляды - на Восток

В планах банков - дальнейшее углубление взаимодействия с азиатскими партнерами. Специалисты ВТБ прогнозируют рост интереса к расчетам в национальных валютах. Кроме того, возможно увеличение активности новых контрагентов, например Индии.

«Пока у наших компаний, импортеров и экспортеров, есть зарубежные партнеры, есть интерес к развитию отношений - будет и валютная составляющая выручки. Соответственно, интересы банков будут связаны с увеличением объемов конверсионных операций, финансированием международных проектов. А так как в последнее время мы все больше наблюдаем интерес клиентов к валютным торгам, самостоятельности в принятии решений, думаю, банки будут расширять «коридор» своих возможностей, увеличивая, например, количество валютных пар для конверсии», - делится мнением Юрий Хитеев.

Промсвязьбанк также ориентирован на развитие отношений с азиатскими банками-партнерами. Динамично развиваются взаимоотношения России с Китаем, объем валютных операций растет, отмечает Татьяна Дымченко. У Промсвязьбанка есть представительство в Китае, которое помогает продвигать российский бизнес, и партнеры банка активно используют эту возможность, подчеркивает она.

«В свете развития международных взаимоотношений банки, конечно, не останутся в стороне и будут предлагать соответствующие продукты и услуги. Кроме того, как в области ВЭД, так и в других направлениях продолжится движение в сторону совершенствования технологий, повышения оперативности и комфорта обслуживания клиентов», - подводит итог Андрей Стемпковский.

Анна РЫКОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь,  2014 год.

 

Теги: ВЭД  Приморье  Альфа-Банк  Промсвязьбанк 


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