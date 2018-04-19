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20 Апреля 2018, 12:32 | Финансы

Чуть выше нуля

Рост российской экономики сдерживают санкции, а центром внимания экономической политики является бюджет

Разнонаправленные процессы, происходящие в мире, говорят о необходимости принимать эффективные меры по стабилизации внутренней экономической ситуации в нашей стране. О многочисленных сигналах, которые поступают в адрес отечественной экономики, рассказала в ходе эксклюзивного интервью журналу «Дальневосточный капитал» главный экономист Альфа-Банка Наталия ОРЛОВА.

- Сегодня существует большое количество прогнозов относительно роста или падения темпов развития страны, уровня жизни россиян. Что нас может ожидать в наступившем году, с вашей точки зрения?

- Очевидно, что в ушедшем году российская экономика вышла в небольшой плюс, поэтому можно подвести некий итог - после состояния рецессии и спада экономика перешла в фазу роста. Базой для восстановления является глубокий спад, прошедший в предыдущие два года в потреблении - за 2014-2016гг объем потребления домохозяйств сократился на 15% в реальном выражении. Однако, есть несколько проблем. Вo-первых, цифры оказались меньше, чем предполагали правительственные прогнозы - всего 1,5% роста по итогам года. Во-вторых, темпы роста неустойчивы - в ноябре 2017 года мы наблюдали спад ВВП на 0,3%, что крайне нехарактерно для первого года роста.

Фактический темп роста экономики зависит от ее потенциала, который определяется рядом структурных параметров - обеспеченностью рабочей силой, инвестиционными мощностями и производительностью труда. Эти факторы сейчас ограничивают рост экономики темпами около 1,0% ежегодно - Россия сталкивается с демографическим ограничением, и темпы роста инвестиций в последние годы были недостаточно высокими. Поэтому в некоторой степени можно согласиться с мнением тех аналитиков, которые не исключают рисков новой рецессии - даже достижение темпов роста 2,0-2,5% для России сейчас является роскошью.

- С чем связана подобная оценка?

- На самом деле замедление темпов роста экономики можно наблюдать с 2006 года. Для России ухудшение траектории потенциального роста совпало с мировым кризисом, но было обусловлено внутренними причинами. Упомянутое выше демографическое ограничение стало более активно проявляться с 2012 года, когда на рынок труда стало выходить поколение 1990х, гораздо более малочисленное по сравнению с предыдущими. Далее можно вспомнить, что несмотря на стройки, приуроченные к подготовке к Олимпиаде 2014 года, инвестиции с 2013 года стали падать. Поэтому проблема заключаются не в том, что в России не хватает финансовых ресурсов, а в том, что не хватает рентабельных проектов. И в этом случае таргетирование инфляции, которым оперирует мегарегулятор, - эффективная мера, потенциально прибавляющая 0,5% пункта к ежегодному росту ВВП за счет снижения уровня неопределенности.

- Ключевая ставка сегодня добралась до минимальных значений за всю историю своего существования, стоит ли ожидать дальнейшего снижения этого показателя?

- Именно ключевая ставка сегодня играет решающую роль в регулировании экономики, поэтому жесткие монетарные действия Банка России вполне уместны. Но если говорить о возможном росте экономики, который прогнозирует ЦБ РФ, то снижение ключевой ставки до минимума может иметь и оборотную сторону, т.к. рано или поздно ее придется повышать.

Надо сказать, что буквально недавно мало кто обращал внимание на ключевую ставку, заглавными индикаторами оставались цены на нефть и курс доллара. Сегодня же два фактора, стабилизирующие стоимость рубля к доллару на уровне фундаментального интервала 55-60 рублей до конца года, работают в одной связке - состояние капитального счета страны и эффект санкций.

Во-первых, состояние капитального счета или платежного баланса России сегодня на хорошем уровне и вполне предсказуемо. Банки и компании сокращают зависимость от внешнего долга, он уменьшился на $120 млрд, что связано со снижением внутреннего валютного кредитования и является фундаментально обоснованным явлением. Фактор платежей по внешнему долгу оказывает поддержку стабильному курсу рубля. Недавнее повышение суверенного кредитного рейтинга России до «ВВВ-» международными агентствами Standard & Poor’s и Fitch - лишнее тому подтверждение.

И второй фактор - санкции, которые сами по себе являются темой табуированной. Их введение исторически отнимало у так называемых стран-целей как минимум 1% пункта ВВП. Уверена, что усилия Центробанка снижают гнет санкций. Замечу, что с одной стороны, чем дольше санкции действуют, тем лучше для экономики, она адаптируется, это показал опыт Ирана и ЮАР. Но Россия находится в уникальной ситуации, т.к. к нам применены не торговые, а финансовые санкции. Поэтому следует подождать с окончательными выводами. Считается, что в рамках Brexit Европа постарается отойти от жестких санкций, и это может привести к снижению их экономических последствий.

- Как вы правильно заметили, для нашей экономики существует целый ряд табуированных тем, в том числе повышение налогов. Руководитель ФНС Михаил МИШУСТИН заявил, что уровень не нефтяных доходов в нашем бюджете вырос до 60%, насколько это сможет выровнять наш бюджет?

- Надо понимать, что в период высокой инфляции, как это происходило в 2008 - 2009 гг., доля нефтяных доходов ушла вниз, с 50 до 40% доходов бюджета, а не нефтяные доходы начинают номинально расти. Сегодня происходит ровно то же самое, поскольку все это - последствия кризиса.

Тем не менее, следует стремиться к сбалансированному бюджету. До выборов Президента России тема повышения налогов была фактически табуированной. Хотя по-прежнему остро стоит вопрос о прогрессивной шкале НДФЛ, увеличении НДС, повышении пенсионного возраста. Но в данный момент государство, так или иначе, делает ставку на налоговое администрирование, т.е. повышение уровня собираемости существующих налогов. Подобный подход позволяет увеличить долю не нефтяных доходов в консолидированном бюджете. Но, с другой стороны, жесткое налоговое администрирование может остановить позитивную динамику развития бизнеса и, сокращая темпы роста, ограничить прирост доходов бюджета.

- И в данном контексте чаще всего простой обыватель скажет, что уровень доходов как минимум не растет...

- Динамика доходов и зарплат - это следующий курьез. Исходя из статистических данных, очень сложно понять, растут они или падают. Реальные и номинальные зарплаты растут, увеличивается доля страховых взносов, фонд оплаты труда. Все это говорит о позитивной динамике. Но если взглянуть на структуру иных финансовых поступлений, т.е. теневых доходов населения, общих досчетов и переоценок, а также доходов от продажи валюты, то все указанные показатели уменьшаются.

Более того, при измерении доходов населения ориентируются, прежде всего, на уровень потребления среднего класса. Но каким образом его можно оцифровывать в России? С точки зрения ряда экспертов - это 75% населения. Ученые ВШЭ используют усложненные индикаторы, включая место работы граждан, указывают на 42%. По оценкам крупнейшего швейцарского банка Сredit Suisse, в разряд среднего класса могут быть причислены только граждане, имеющие сбережения, а таковых в России лишь 16%. Поэтому ответ на вопрос, стоит ли ожидать рост потребления, зависит от ответа на вопрос - кого мы считаем средним классом.

- Тем не менее, в России задекларирован ряд инвестиционных проектов, хорошо растет ипотека, разве все это не придает динамики российской экономике?

- Рост инвестиций на внутреннем рынке действительно положительный - 4,4%. Но все проекты подчинены четкому графику: реновация в Москве и окончание строительства Керченского моста намечены на 2019 год. Построение газопровода «Сила Сибири» сконцентрировано в сырьевом секторе. Какие проекты будут запущены дальше, пока неизвестно. Парадокс заключается и в том, что традиционно емкая для инвестиций строительная отрасль сегодня находится на спаде, многие компании уходят с рынка, хотя ипотека растет. Для экономики данная тенденция остается фактором риска.

Динамика сельского хозяйства, несмотря на все усилия в сфере импортозамещения также невелика, всего 1,2% роста в прошлом году, что связано с налоговым давлением, которое испытывает эта отрасль. Происходящие события в банковском секторе в данном случае являются доминантными. Три банковские группы перешли под контроль государства, можно сказать, что пассивы кредитных организаций, чьи лицензии отозваны, переведены в банки с государственным участием, т.к. клиенты считают их более надежными. Это очевидно вредит конкуренции на рынке. При этом санация банков в России традиционно представляет собой специфический случай накопления проблем, которые не решались долгое время.

Таким образом, самое большое беспокойство связано с разнонаправленными и противоречивыми индикаторами, которые свойственны российской экономике. Максимальная видимость для прогноза экономической ситуации в России не превышает пока трех лет. 

Яна МАЛЬЦЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2018 год. 

Теги: ставки  Альфа-Банк 


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