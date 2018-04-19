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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Апреля, 13:09 |
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Аккуратные банки
Прошедший год ознаменовался громкими ликвидациями кредитных организаций, неоднозначными санациями системообразующих банков, продолжающимся трендом на сужение круга банковских структур. В ДФО появился Почта Банк, но в целом его приход оказался незаметным, несмотря на то, что он входит в группу ВТБ.
Активы растут у активных
Региональный банковский корпус подобные скандалы обошли, хотя и на Дальнем Востоке есть проблемные участники рынка. В ноябре 2017 года рейтинговое агентство Fitch предупреждало о возможности дефолта Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). В годовой отчетности за 2017 год банк указал на «наличие неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно». Все дело в том, что АТБ создал резерв на возможные потери в размере 5,5 млрд рублей, или 75% от требуемого остатка.
В то же время, по итогам 2017 года региональные банки ДФО сохранили свою устойчивость, наращивая уставный капитал. Активы банков в рублях достигли 573 123, 380 млн рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 14,8%, в валюте - 68 429, 655 млн рублей (+12,3%). Пассивы в рублях также увеличились на 17%, уменьшение валютных пассивов зафиксировано на уровне 25%.
Значительный рост активов в рублях наблюдается в приморских банках - на 23%, и амурских кредитных организациях - на 18%, а вот активы регионального банковского бизнеса в Хабаровском крае и на Камчатке упали значительно - в 2,2 раза. Но эти цифры не совсем корректны, так как из данных субъектов ДФО ушел ряд банков, в частности, Роял Кредит Банк и Солид Банк перерегистрировались в Приморье. Минимальный уровень снижения данных показателей у кредитных организаций по итогам 2017 года наблюдается в Якутии и Сахалине - 5%.
Общий объем привлеченных средств в банках, осуществляющих деятельность в ДФО (а в их ряду и Дальневосточного банка Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, всех санируемых банков и т.п.), достиг 1,3 трлн рублей, в свою очередь региональные банки аккумулировали на своих счетах всего 368,8 млрд рублей.
Традиционно наиболее значимыми в структуре пассивов банковского рынка остаются сбережения физических лиц. Увеличения средств юридических лиц по сравнению с прошлым годом практически не произошло, их сумма составила 166,9 млрд рублей, валютных вкладов бизнес-структур на банковских счетах стало меньше в 4,5 раза, эта цифра приблизилась к отметке 26,5 млрд рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 873,8 млрд рублей в целом по банкам в ДФО, из них 302,6 млрд рублей размещены в региональных кредитных структурах (по данным www.сbr.ru на 1 января 2018 года).
Лишь некоторые региональные банки Дальнего Востока увеличили собственный капитал: Примсоцбанк прибавил 17%, Дальневосточный банк - 11%, беспрецедентный рост продемонстрировал банк «Восточный», + на 41,6% к собственному капиталу, он единственный среди «регионалов» получил прибыль 4,8 млрд рублей (Расчет собственных средств (капитала) (Базель III)), и поднялся с 45 на 31 место в рейтинге российских банков по объему капитала. В 2017 году «Восточный» трансформировался в универсальный банк из розничного монолайнера, и в настоящий момент этот процесс продолжается. Тогда как АТБ спустился с 70 позиции на 78, уменьшив капитал на 11,5%. Совсем немного увеличили собственный капитал сахалинский банк «Итуруп» - на 5%, и сосед по региону - Камчатпрофитбанк - на 3%. Банк «Приморье» прибавил к рассматриваемому показателю всего 1%. Фактически все остальные кредитные организации ДФО собственный капитал уменьшили.
Общий объем убытков кредитных организаций Дальнего Востока составил около 2 млрд рублей, это в два раза меньше, чем годом ранее. Наибольшие убытки зафиксированы в банковском секторе Якутии и Амурской области (по данным www.cbr.ru).
В условиях жесткой конкуренции
По словам заместителя председателя правления Примсоцбанка Владимира ПОТАПОВА, региональные банки на Дальнем Востоке в 2017 году развивались в очень непростых условиях жесточайшей конкуренции со стороны государственных и крупных федеральных банков, ограниченности фондирования и повышенной стоимости ресурсов, нехватки квалифицированного персонала. Тем не менее, дальневосточные банки в целом показали неплохие результаты. Примсоцбанк, в частности, успешно выполнил все намеченные ключевые показатели, сохраняя динамику и темпы роста выше темпов банковской системы России и Дальнего Востока.
Владимир Потапов также обращает внимание на снижение с третьего квартала прошлого года рентабельности активов, банковского капитала и уровня достаточности капитала банковской системы, что является следствием формирования банками дополнительных резервов на возможные потери по ссудам, связанного с мерами по оздоровлению банковского сектора, реализуемыми Банком России.
Крупнейшие банки в данной ситуации имеют большую возможность для маневра, им легче найти клиента и отказать неподходящему. Так, на Дальнем Востоке значительная составляющая инвестиций Сбербанка идет на поддержку экономики макрорегиона (проект инфраструктурного развития территории порта Владивосток, развитие рыбной промышленности, жилищное строительство и т.п.).
В 2017-м году розничный блок Дальневосточного Сбербанка преодолел планку в 237 тыс. выданных кредитов на сумму более 94 млрд рублей, что более чем на 38% превышает показатели 2016 г. Доля Дальневосточного Сбербанка на рынке кредитования физических лиц - 45,8%. Доля на рынке привлечения физических лиц - 51,5% (общая сумма вкладов населения 445,9 млрд рублей, +4,2%).
«Мы отмечаем растущую кредитную активность предприятий среднего и малого бизнеса в регионе. Восстанавливается спрос на инвестиционное кредитование, в частности, в отраслях, связанных с импортозамещением: АПК, пищевая промышленность. Наши клиенты реализуют инфраструктурные проекты, модернизируют производства. Работа с предприятиями-экспортерами, которые занимают важное место в экономике региона, по-прежнему является ключевой», - говорит управляющий директор Департамента корпоративной сети - вице-президент банка ВТБ Евгений ОРЛОВ.
«Россельхозбанк постоянно работает над повышением доступности финансовых продуктов для жителей региона, качеством работы с клиентами и запуском новых сервисов и услуг. Например, спецкредиты для рыболовных хозяйств, кредиты на покупку отдельных видов сельхозтехники, исполнение госконтрактов и многие другие. При этом учтены технологические особенности хозяйственной деятельности малых предприятий, в том числе и фактор сезонности. В итоге собственная ресурсная база Приморского филиала Россельхозбанка 2017 году увеличилась на 2 млрд рублей (+ 23% к году предыдущему), - отмечает директор Приморского филиала РСХБ Инга КЛОКОВА.
Как замечает зам. председателя правления банка «Восточный» Елена КАЛИНИНА, комиссионный бизнес (инвестиционное страхование и т.д.) в 2017 году совершил большой рывок вперед. Его годовой прирост в банке «Восточный» достиг 270%. Объем выданных банком гарантий за последние два года превысил 130 млрд рублей. В планах банка «Восточный» - продолжать стратегическое сотрудничество с субъектами ДФО через подписание соглашений, развитие бизнес-инкубаторов, гарантийный бизнес. Уже в марте 2018 года в Хабаровске был открыт первый государственно-частный многофункциональный центр для получения государственных и муниципальных услуг на базе отделения банка.
Бизнес-кредиты подрастают
В 2017 году корпоративное кредитование в ДФО выросло почти на 9%, достигнув величины в 705, 4 млрд рублей, в противовес 19% роста годом ранее. На этом скромном фоне банковский сектор Приморья реабилитировал себя 30-процентным ростом в кредитовании бизнеса на общую сумму 276,6 млрд рублей (годом ранее было зафиксировано падение кредитования в крае на 24%). Это позволило региону вырваться в лидеры по всем показателям. Ровно половину кредитов бизнес получил от приморских банковских организаций. Рост кредитования в диапазоне 9-22% зафиксирован на Камчатке, Сахалине, в Магаданской области, на Чукотке и в ЕАО.
В свою очередь, якутская экономика в этот раз получила от банков в 1,5 раза меньше средств, чем годом ранее, всего 92,6 млрд рублей. Падение кредитования в республике можно объяснить применением более консервативного подхода федеральными и инорегиональными банками, зарегистрированными в регионе. Хабаровский бизнес освоил кредиты на сумму чуть более 151 млрд рублей (-1% к показателям 2016 года). Львиную долю при оформлении кредитов взяли на себя федеральные банки и кредитные организации соседних и других российских регионов, поскольку в Хабаровском крае из местных остался лишь один банк «Уссури» (по данным www.cbr.ru)
Так, кредитный портфель корпоративных клиентов Сбербанка на Дальнем Востоке вырос на 26,9 млрд рублей (+ 10,4%) и составил 285,6 млрд рублей. Его доля на рынке кредитования юридических лиц - 36%. Доля долгосрочных инвестиционных кредитов, направленных на финансирование важнейших проектов дальневосточного региона, составила 17% в совокупном портфеле. Снижение доли долгосрочных инвестиционных кредитов вызвано плановыми погашениями в течение года крупнейшими клиентами банка.
Общий объем кредитов, выданных ВТБ юридическим лицам на Дальнем Востоке в 2017 году, составил 135 млрд рублей (рост к 2016 году на 16%). Из них среднему региональному бизнесу выдано 82 млрд рублей, предприятиям малого бизнеса - 6,5 млрд рублей. По мнению Евгения Орлова, драйвером роста кредитования, как и в прошлом году, будут госпрограммы. ВТБ активно участвует во всех программах государственной поддержки бизнеса, которые предоставляют возможность предприятиям кредитоваться на льготных условиях, развивают реальный сектор экономики.
В Приморском филиале РСХБ также фиксируют хорошую динамику кредитования корпоративных клиентов, на долю которых приходится почти 84% объема портфеля займов. Также одним из основных направлений финансирования стали сезонные работы - на эти цели направлено порядка 600 млрд рублей, доля банка на рынке их кредитования в Приморье составила 100 % (по данным на 1 января 2018 года).
Елена Калинина считает, что еще одним характерным трендом 2017 года стал разворот ключевых игроков рынка в сторону кредитования субъектов малого бизнеса. Этот сегмент снова тронулся в рост, пусть и более осторожно по сравнению с докризисными годами. По итогам года блок по работе с МСБ уже принес «Восточному» 10% прибыли.
Подобную точку зрения подтверждает статистика Банка России, 25% всех кредитов для бизнеса, около 233 млрд рублей, выдано представителям малого и среднего предпринимательства. Только в Дальневосточном Сбербанке общий объем выдачи кредитных средств для данных клиентов в 2017 году вырос на 1,1 % и составил 18,6 млрд руб.
Банковская розница живет
Рынок кредитования частных лиц в Дальневосточном регионе также стал больше, +19,5% к показателям 2016 года. Банки выдали розничным клиентам 437 736 млн рублей (по данным www.cbr.ru).
Как полагает Елена Калинина, в 2017 году на Дальнем Востоке, и во всей России в целом, тренд на оживление рынка кредитования населения сохранился, при том, что банки продолжили придерживаться аккуратности в вопросах рисковой политики.
«В течение года мы наблюдали активность на рынке потребительского кредитования, причем оживление было спровоцировано как внешними, так и внутренними факторами. Рост был обеспечен как регулятором, в частности, благодаря снижению ключевой ставки, так и участниками рынка: банки делают кредитование доступнее и расширяют список потенциальных заемщиков, а клиенты изменили привычной тактике накопления и стали активнее тратить», - поясняет наша собеседница.
Экосистемы для клиентов
Банковский сектор Дальнего Востока в контексте общероссийской тенденции создает некую экосистему взаимоотношений розничного и корпоративного клиента. Запуск дистанционных сервисов и мобильных приложений осваивает фактически каждый банк. В Сбербанке, Альфа-Банке, банке «Восточный», Почта-Банке еще в прошлом году стартовали пилотные проекты биоидентификации клиента по чертам лица.
По словам Елены Калининой, банк «Восточный» вышел в лидеры по развитию удаленных каналов обслуживания и мобильных банковских приложений, объемы продаж в этой сфере выросли на 250%. В банке было запущено мобильное приложение «Восточный экспресс» для переводов между картами любого банка. Запущены системы электронной оплаты Android Pay, Samsung Pay, Apple Pay. Для автоматизации и ускорения работы с клиентами в мессенджерах Telegram и Viber сформированы чат-боты, которые оперативно обрабатывают большинство стандартных запросов клиентов.
Евгений Орлов рассказывает, что с сервисами ВТБ «Интернет-клиент» и «Мобильный клиент» сейчас у бизнесмена есть доступ к информации по счетам вне зависимости от времени и его местоположения, можно осуществлять прямой обмен документами между банком и любой своей учетной системой, например, «1С: Предприятие 8», а также обмен электронными документами со своими контрагентами. Банк активно развивает продукты кэш-менеджмента, позволяющие дистанционно управлять расчетами и остатками на счетах, а также контролировать внешние и внутренние финансовые потоки.
В Сбербанке также называют 2017-й год знаковым для бесконтактных технологий: держатели карт платежных систем Visa и Mastercard получили возможность добавить свои кредитные и дебетовые карты в сервисы Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay. Кроме того, Сбербанк приступил к реализации транспортного проекта на Дальнем Востоке. Так, терминалы Сбербанка для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте появились в Амурской области, Камчатском и Хабаровском краях. Причем в Петропавловске-Камчатском реализован первый на Дальнем Востоке проект, где на всем общественном транспорте одновременно внедряются все самые современные способы безналичной оплаты проезда: с помощью бесконтактных банковских карт международных платежных систем, смартфонов и иных мобильных устройств с поддержкой сервисов мобильных платежей, а также электронных транспортных карт.
Однако на взгляд Владимира Потапова, 2018-й год будет весьма непростым, банкам придется адаптироваться к жестким условиям. Конкуренция и давление со стороны государственных, квази-государственных и крупных федеральных игроков усилится. Доступ к дешевым ресурсам, в первую очередь государственным, по-прежнему будет ограничен. Маржа будет продолжать снижаться. При этом качество заемщиков существенно не улучшается, а, значит, с ростом объемов кредитования будут повышаться риски снижения устойчивости банков. Анонсированные Банком России изменения подходов к оценке залогов приведут к росту резервирования, снижению прибыли и, как следствие, капитала и достаточности. При этом операционные расходы, в частности расходы на технологии, будут расти, что смогут себе позволить далеко не все. Оздоровление банковского сектора продолжится, хотя и меньшими темпами.
Эксперты «ДК» выражают солидарное мнение, что на Дальнем Востоке локомотивом развития банковской системы по-прежнему останутся социально-экономический рост дальневосточных регионов, улучшение демографической ситуации в регионе и благосостояния его населения. Елена Калинина убеждена, что все проекты в этом направлении имеют долгосрочный характер, в них включаются все новые игроки. Уже в сентябре 2018 года на площадках Восточного экономического форума будут обсуждаться первые результаты работы проекта «Дальневосточный гектар», опыт функционирования территорий опережающего развития и свободных портов. Будут приняты новые решения для модернизации и развития проектов.
Неизменный фокус внимания властей должен быть нацелен на реализации мер по поддержке субъектов малого предпринимательства, что влечет за собой рост количества людей, которые желают реализовать свой предпринимательский потенциал на территории Дальнего Востока. Для банковского бизнеса здесь также открываются хорошие перспективы.
Яна МАЛЬЦЕВА.
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