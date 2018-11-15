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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Декабря, 21:56 |
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Группа ВТБ успешно завершила интеграцию Банка Москвы
В рамках процесса интеграции в банке ВТБ создана отдельная глобальная бизнес-линия «Розничный бизнес», которая включает обслуживание клиентов - физических лиц и представителей малого бизнеса. В развитии розничного направления ВТБ сделает акцент на внедрении инновационных, высокотехнологичных продуктов и сервисов. Развитие продуктового ряда, повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с учетом стандартов ВТБ.
В рамках интеграции к ВТБ присоединена основная часть бизнеса Банка Москвы - порядка 70% активов, что составляет более 900 млрд рублей по международным стандартам отчетности. Клиентами банка ВТБ стали более 10 млн частных лиц и предприятий малого бизнеса.
Работа с физическими лицами и компаниями малого бизнеса продолжает осуществляться в бывших подразделениях Банка Москвы, которые были преобразованы в розничные подразделения банка ВТБ. Номера банковских счетов, открытых в Банке Москвы, после присоединения не изменились. На прежних условиях продолжают действовать все продукты и услуги, ранее предоставленные клиентам. Переоформлять действующие договоры не требуется. Для удобства клиентов первое время бренд Банка Москвы сохранится и будет использоваться совместно с брендом банка ВТБ на вывесках отделений для физических лиц и в рекламной продукции.
Переход на единый бренд и платформу сделает Группу ВТБ в целом более конкурентоспособной в средне- и долгосрочной перспективе.
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