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Концессионеров в ЖКХ привлекут льготным кредитом
Новый механизм софинансирования позволит концессионерам привлекать заемные средства по льготной ставке, не превышающей 5% годовых.
Как заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей ЧИБИС, на эти цели будет распределено субъектам более 8 млрд рублей. По его словам, средства будут направляться на подготовку проектов модернизации в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твердыми коммунальными отходами, а также на софинансирование процентной ставки по кредитам, облигационным займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями на реализацию таких проектов.
«Ключевая задача - запустить конвейер концессий в России. Регионам предстоит до конца 2018 года представить концессионные проекты и четкую дорожную карту по их реализации», - заявил Андрей ЧИБИС.
Также Минстрой России напомнил, что ранее ведомством совместно с ПАО «Сбербанк России» разработано типовое банковское решение по кредитованию концессий в теплоснабжении. «Коробочное» решение призвано существенно упростить подготовку регионами концессий в рамках предоставляемых мер господдержки.
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